Как перестать забрызгивать брюки грязью в сырую погоду

Как то ехала в автобусе. Осень, слякоть, грязь и лужи кругом. Трудно остаться чистым. Обратила внимание на мужчину, стоящего рядом. У него все брюки сзади были забрызганы по колено.

Подумала, что как так можно! Неужели почистить нельзя? Посмотрела на свои джинсы и удивилась. У самой они грязные снизу (правда поменьше). Обувь тоже оставляет желать лучшего вида.





Кто-то говорит, что это из-за походки, обуви, длине брюк и быстроте хождения. Потом стала замечать, что когда надеваю обувь с плоской подошвой без наличия каблука, то штанины практически чистые. А когда ношу с каблуком и если на подошве разные выпуклости, то стирки не избежать каждый день.

Некоторые уверяют, что нужно научиться ходить правильно: с пятки ступать на носок. Тогда не летят брызги грязи на брюки. Я пробовала так ходить, но нужно постоянно себя контролировать, а это для меня нереально.





Еще один совет: держите ноги подальше друг от друга. Так не будут мараться штанины об обувь и брюки с боков всегда будут чистые.

Я всегда хожу по бордюрам. А что делать, когда на дороге лужи и сыро кругом? Только нужно держать равновесие.

Купить и носить высокие сапоги. Тогда точно ничего не замараешь. Но я не люблю такую обувь.

Как то читала в известном всем журнале «Науке и жизнь», что нужно сделать прорези с боку в каблуке, чтобы капли летели в стороны.

Но я еще не опробовала этот способ.Секретный методПеред выходом на улицу обрабатываю низ брюк водоотталкивающей пропиткой для обуви в баллончике.Тогда все капельки, попавшие на штанины стекают и не оставляют следов на брюках. Кстати, есть специальные пропитки для одежды.