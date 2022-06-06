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Сентиментальная эстетика: трогательные чёрно-белые фотографии детей и их пушистых питомцев


Трогательная дружба ребенка с домашними животными.

Трогательная дружба ребенка с домашними животными.

О том, что собака – лучший друг человека известно всем. А как по поводу кролика, кошки или морской свинки? Фотограф Ana Rosenberg создала замечательную серию фотографий, на которых её дети – 11-летний Эналис и 8-летний Александр – играют со своими пушистыми питомцами или ухаживают за ними. Обнимаются ли детишки со своим псом, пускают мыльные пузыри с кошкой, валяются в кровати с кроликом или кормят морскую свинку – все чёрно-белые фотографии передают зрителю сентиментальную эстетику и эмоциональную энергию.

1. Удивительная дружба


Трепетные отношения между мальчиком и любимым псом.

Трепетные отношения между мальчиком и любимым псом.

 

2. Поездка с настоящим другом


Путешествие с собакой на машине.

Путешествие с собакой на машине.

 

3. Мальчик и его маленький друг


Оригинальная компания.

Оригинальная компания.

 

4. Знакомство зайца с квакушкой


Веселое времяпровождение.

Веселое времяпровождение.

 

5. На окне с любимым пушистиком


Дружба, которая завязалась между мальчиком и котом.

Дружба, которая завязалась между мальчиком и котом.

 

6. Мальчик играет с кошкой Лолой


Кошки являются нашими постоянными спутниками с незапамятных времён.

Кошки являются нашими постоянными спутниками с незапамятных времён.

 

7. Урок рисования


Кошка Лола - свободолюбивое создание.

Кошка Лола - свободолюбивое создание.

 

8. Мыльные пузыри


Развлечение для обоих.

Развлечение для обоих.

 

9. В прятки говоришь?


А я тебя нашел.

А я тебя нашел.

 

10. Ребёнок и морская свинка по имени мистер Оззи


Морская свинка, которую можно содержать в домашних условиях.

Морская свинка, которую можно содержать в домашних условиях.

 

11. Поцелуйчик


За Оззи легко ухаживать, он не требует много внимания.

За Оззи легко ухаживать, он не требует много внимания.

 

12. Нашел теплое местечко


Забавный и милый питомец.

Забавный и милый питомец.

 

13. Морская свинка


С Оззи легко сладить, а от общения с этим зверьком улучшается настроение.

С Оззи легко сладить, а от общения с этим зверьком улучшается настроение.

 

14. Резвый и умненький Оззи


Породистая морская свинка.

Породистая морская свинка.

 

15. Банный день морской свинки


Очень чистоплотное животное.

Очень чистоплотное животное.

 

16. Коронное место на мольберте


В ожидании друга.

В ожидании друга.

 

17. Вкусненький ужин


Мистер Оззи, который обожает помидоры черри.

Мистер Оззи, который обожает помидоры черри.

 

По материалу сайта mymodernmet.com

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Сентиментальная эстетика: трогательные чёрно-белые фотографии детей и их пушистых питомцев

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Сентиментальная эстетика: трогательные чёрно-белые фотографии детей и их пушистых питомцевПодписаться на мой Instagram
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