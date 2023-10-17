Какими рецептами делились Дюма, Одоевский, Гюго и другие знаменитые писатели в своих кулинарных книг

«Лекции господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук, о кухонном искусстве»

В. Юхансен. "На собрании художников"

Князь В.Ф. Одоевский

Овощи в горшочках - русское блюдо, которое профессор Пуф не мог обойти вниманием

Александр Дюма-отец и его «Большой кулинарный словарь»

А. Бенедетти. "Накрытый стол"

Александр Дюма-отец

Рецепт шашлыка Дюма привез из России

Александр Дюма-отец если и нуждался в кухарке, то скорее как в помощнице, сам прекрасно справляясь с приготовлением блюд

«Кулинарная книга Гюго»

Ж.А. Грюн. "Конец обеда"

Виктор Гюго

Потомок писателя Флориан Гюго - профессиональный повар

Кулинария от литературных персонажей

И.И. Машков. "Снедь. Московские хлебы"

«Мэри Поппинс на кухне» - одна из книг про няню-волшебницу