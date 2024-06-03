15 открытий и изобретений, к появлению которых причастен великий Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи - человек, опередивший время.
Это может показаться просто невероятным, но многие из современных изобретений, которыми активно пользуются люди сегодня, увидели свет благодаря Леонардо да Винчи. Именно он ещё в 15-ом веке положил начало робототехнике и палентологии, придумал вертолёт, контактные линзы и многое другое.
1. Палеонтология - наука, созданная да Винчи
Палеодиктион.
Леонардо, возможно, был первым человеком, который сделал запись об открытии редкого ископаемого, которым стал под "палеодиктион", выглядящий, как шестиугольные окаменелые соты. Даже сегодня ученые до сих пор пытаются выяснить, что это такое. Леонардо еще в 15 веке описал некоторые из первых современных представлений о палеонтологии.
2. Робототехника
Робот, созданный по чертежам да Винчи.
В конце 15-го века Леонардо спроектировал то, что считается первым человекоподобным роботом. Автомат имел сложную серию шкивов и пружинных механизмов, что позволяло ему поднимать свои руки и двигать ими. Он также разработал несколько механических львов, которые могли самостоятельно ходить, используя механизмы, подобные часовым, на многие десятилетия опередившими свое время.
3. Парашют
На парашют да Винчи должно идти 11 метров ткани.
Леонардо набросал идею первого парашюта на полях одной из своих записных книжек еще в 1480-х годах. Он писал: "Если человеку дать прорезиненную льняную ткань 11 метров в длину и ширину, то он может спрыгнуть с любой высоты вообще без травм". В 2000 году британец выпрыгнул с воздушного шара с парашютом, сделанным по записям Леонардо, и успешно приземлился.
4. Вертолет
Вертолёт Леонардо да Винчи.
Еще задолго до того, как изобрели летательные аппараты, Леонардо придумал идею вертолета. В 2013 году команда канадских инженеров создала вертолет на педалях, основанный на идее Леонардо.
5. Телескоп
Зрительная труба Леонардо.
Хотя Леонардо, вероятно, на самом деле никогда не создавал телескопов, он определенно осознал потенциал линз и зеркал в том, чтобы рассматривать небесные тела с земли. В одной из его записных книжек есть инструкции по созданию того, что звучит очень похоже на зеркальный телескоп: "Для того, чтобы наблюдать природу планет, нужно сделать на крыше вогнутое зеркало. Изображение, отражаемое основанием зеркала, покажет поверхность планеты в сильном увеличении".
6. Контактные линзы
Контактные линзы
В 1509 году Леонардо набросал модель того, как можно изменить оптическую силу глаза. Если подержать лицо в миске воды, то некоторое время можно видеть более четко. Он предположил, что линзы с налитой в них водой могут улучшить зрение. Первые же линзы создали только в 19 веке.
7. Акваланг и дайвинг
Акваланг, придуманный да Винчи.
Жак Кусто считается отцом подводного плавания, но Леонардо думал о гидрокостюмах уже в начале 16-го века. Он предложил плавающий пробковый буй, который будет удерживать над водой тростниковую трубку, по которой будет поступать воздух к водолазу. Он также придумал кожаный мешок, в котором мог бы удерживаться воздух для водолаза.
8. Фрейдистская психология
В 1916 году Зигмунд Фрейд опубликовал целую книгу, пытаясь анализировать Леонардо на основании его биографии. Фрейд провел психоанализ Леонардо, придумав обширные объяснения его неустанного любопытства, художественного мастерства и общего поведения.
9. Художественная перспектива
Тайная вечеря (1495—1498) - Леонардо да Винчи
Живописец эпохи Возрождения был одержим оптикой и перспективой. Он развил художественную технику, при которой более далекие вещи выглядят более размытыми, и популяризировал ее в живописи эпохи Возрождения. Леонардо разработал многие художественные приемы, такие как светотень, контраст между светом и тенью и сфумато - смешивание масляных красок, чтобы размыть границы между цветами в картине.
10. Анатомия
Анатомически рисунки Леонардо.
Помимо всех открытий, касающихся человеческих органов, Леонардо да Винчи был первым человеком, который точно описал форму позвоночника. Он изобразил S-образный позвоночник и крестец из сросшихся позвонков.
11. Стоматология
Леонардо был первым человеком, который изобразил правильную структуру зубов в полости рта, подробно описав их количество и корневую структуру.
12. Кардиохирургия
Да Винчи - автор трактата о сердце.
Леонардо был одержим исследованием сердца. За свою жизнь он препарировал десятки человеческих сердец, чтобы выяснить, как они работают. За столетие до открытия того, что сердце перекачивает кровь по всему телу, Леонардо понял его жизненно важное значение для системы циркуляции крови. Он был первым человеком, который описал болезни коронарной артерии, и первым, кто описал сердце, как мышцу.
13. Акушерство
Да Винчи первым изобразил положение плода.
Многие из рисунков женской анатомии, сделанные Леонардо, ошибочно предполагают сходство между репродуктивными органами человека и коровы. Но он был первым, кто изобразил положение плода в матке женщины, что заложило основу для лучшего понимания беременности и родов.
14. Оптическая иллюзия
В записных книжках Леонардо да Винчи есть самые ранние из известных примеров анаморфозы - визуального трюка, когда изображение выглядит искаженным с обычной точки зрения, но представляется нормальным в другой (например, в зеркале).
15. Поп-культура
Самый узнаваемый рисунок в мире.
"Витрувианский человек" Леонардо является одним из самых узнаваемых рисунков в мире. Этот эскиз был использован буквально повсюду — в кино, ТВ-шоу, на футболках и т. д.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии