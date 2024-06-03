15 открытий и изобретений, к появлению которых причастен великий Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи - человек, опередивший время.

1. Палеонтология - наука, созданная да Винчи

Палеодиктион.

2. Робототехника

Робот, созданный по чертежам да Винчи.

3. Парашют

На парашют да Винчи должно идти 11 метров ткани.

4. Вертолет

Вертолёт Леонардо да Винчи.

5. Телескоп

Зрительная труба Леонардо.

6. Контактные линзы

Контактные линзы

7. Акваланг и дайвинг

Акваланг, придуманный да Винчи.

8. Фрейдистская психология

9. Художественная перспектива

Тайная вечеря (1495—1498) - Леонардо да Винчи

10. Анатомия

Анатомически рисунки Леонардо.

11. Стоматология

12. Кардиохирургия

Да Винчи - автор трактата о сердце.

13. Акушерство

Да Винчи первым изобразил положение плода.

14. Оптическая иллюзия

15. Поп-культура

Самый узнаваемый рисунок в мире.