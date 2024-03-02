18 улетных вещиц, которые превратят дом в самое комфортное место

Дизайнерские идеи, которые превратят обычный дом в дом мечты.
Часто многие хозяева, перелистывая страницы глянцевых журналов или сайтов о дизайне интерьера, тяжело вздыхают. Они считают, что воплотить в реальность представленные идеи практически невозможно. Однако, не все так безнадежно. Мы собрали идеи оформления интерьера, которые вдохновят на создание чего-то подобного.
1. Пол с оптическими иллюзиями
Оптические иллюзии на полу. | Фото: WordPress.com.
Если вы боитесь, что помещение будет выглядеть скучно, сделайте акцент на полу. Наливной пол с оптической иллюзией может легко стать яркой особенностью любого пространства.
2. Потайная комната
Тайная комната. | Фото: Web Curiosos.
Многих воодушевляет романтика современных фильмов про магию и волшебников, поэтому они сооружают тайные комнаты дома. Кроме того, сделать это совсем не сложно, просто закройте один из дверных проемов распашным книжным шкафом. За такими дверями может скрываться уютная спальня или кабинет.
3. Камин
Камин для дома или квартиры. | Фото: Kamin.cn.ua, YellowHome.ru.
Для многих камин является своеобразным символом тепла и домашнего уюта. Поэтому, если вам посчастливилось обладать такой роскошью, как камин, постарайтесь сделать так, чтобы он был оригинальным и хорошо вписывался в интерьер дома.
4. Домик
Детская с домиком. | Фото: Warped | Images for all.
Кто из нас в детстве не мечтал о собственном домике. И если раньше это было невозможным, то сейчас вполне осуществимо. На сайте Novate.ru мы уже писали о том, как превратить детскую комнаты в сказку. Например, можно оборудовать угол конструкцией в виде дерева с небольшим уютным дуплом внутри, где можно спрятаться, чтобы почитать или поиграть. Для комнаты девочек, подойдет большой домик со встроенными кроватями и игровой зоной.
5. Аквариум
Аквариум в перилах. | Фото: Pinterest.
Наблюдение за рыбками действует на человека умиротворяюще, а если заключить этот предмет в перила небольшой лестницы или перегородку, то он безусловно станет интересной деталью домашнего или офисного пространства.
6. Домик под лестницей
Домик для собаки. | Фото: 4shvostikom.ru, convoswithcosmo.club.
Пространство под лестницей можно использовать для организации симпатичного и очень уютного домика для питомца. Несколько подушек, игрушки и специальная дверца - все, что нужно для реализации данной задумки. Такой домик может стать достойной альтернативой клетке, которую многие хозяева используют, дабы любимец не шкодничал в их отсутствие.
7. Журнальный столик
Журнальный столик с аквариумом. | Фото: bedroom ideas.
Уникальный журнальный столик из стекла со встроенным аквариумом станет акцентным центром любой гостиной. В гостиной с таким столом вы всегда будете чувствовать умиротворение и спокойствие.
8. Фотообои
Фотообои в туалете. | Фото: dedishop.co.
Даже такое скромное пространство, как туалет, может выглядеть стильно и оригинально. Все что для этого понадобится рулон качественных фотообоев с подходящим 3D-рисунком. Такой прием позволит расширить границы санузла, сделав их практически бесконечными.
9. Пространство под лестницей
Пустота под лестницей.
Не стоит пренебрегать пустующим пространством под лестницей. Однако, вы даже не представляете, как много возможностей скрывается за этим. Под ступеньками можно сделать кладовую, винный погреб, сейф или тайную комнату.
10. Гамак
Сетчатый гамак. | Фото: Decoratorist.
Огромный гамак из сетки под потолком дома - идеальное место для любителей помечтать, почитать или понаблюдать за тем, как домочадцы снуют по дому.
11. Панорамное окно
Большое панорамное окно. | Фото: BlazePress.
Большое панорамное окно в одной из комнат частного дома позволит наблюдать за природой и птицами, вдохновляться красотой окружающей среды, вдохновляясь на новые свершения.
12. Угловой кабинет
Рабочее место в углу. | Фото: Inspiras Club.
Маленькое, но очень функциональное рабочее место в углу, совмещающее в себе небольшой стол и множество полок, позволит организовать удобный кабинет даже в небольшой квартире.
13. Дерево
Дерево внутри дома. | Фото: awanshop.co.
Novate.ru предупреждает, приготовьтесь, такого вы еще не видели: уютная загородная резиденция, построенная вокруг дерева. Такая постройка - лучший пример эко-архитектуры.
14. Кровать
Современная и функциональная кровать. | Фото: Retete Usoare.
С чего начинается спальня? Конечно же с выбора кровати! Хотите сделать свой отдых потрясающим, выбирайте современную высокотехнологичную кровать. Разработчики таких кроватей учли все потребности потребителя. Она может подстраиваться под положение тела, менять температуру матраса и проигрывать музыку. Для удобства в перилах есть встроенная подсветка и несколько встроенных полок.
15. Ковры
Ковры в стиле эко. | Фото: Retete Usoare.
Что может быть приятней, чем прогулка босиком по траве? Разве что, прогулка по мягкому ковру с имитацией настоящего мха.
16. Столик
Столик с местом для зарядки. | Фото: Hedonizem.
Современный журнальный столик с сенсорным дисплеем, небольшим встроенным холодильником и разъемом для подзарядки гаджетов, прекрасно впишется в интерьер современной гостиной.
17. Раковина
Оригинальные умывальники. | Фото: Rznky.
Эти потрясающие раковины - настоящая находка меломана. Они выполнены в виде проигрывателей виниловых пластинок. Также в комплекте идет зеркало, имитирующее звуковые частоты.
18. Лестница с горкой
Лестница-горка. | Фото: Pinterest.
Лестница на второй этаж, оборудованная горкой сбоку станет любимым аттракционом детей, а иногда и взрослых.
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