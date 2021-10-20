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Затянувшийся медовый месяц: Два кругосветных свадебных путешествия на самодельном джипе-амфибии


Вокруг света в свадебное путешествие на самодельном джипе.

Вокруг света в свадебное путешествие на самодельном джипе.

Молодожены часто мечтают о том, чтобы провести медовый месяц оригинально, придумывают интересные маршруты и отправляются в путешествие после свадьбы. Пожалуй, наиболее оригинальный отдых придумали для себя две пары молодоженов, которые в середине прошлого века отправились в свадебное путешествие на самодельных вездеходах - машинах, которые могут перемещаться и по суше, и по воде.

Вокруг света по суше и морю.

Вокруг света по суше и морю.

 

Первая история - о семье Карлин. Бен был заядлым путешественником, а его молодая жена Элеонора оказалась не против необычного медового месяца. За годы военной службы Бен занимался ремонтом и переделкой автомобилей. Для свадебного путешествия конструктор построил автомобиль, которые сочетал в себе качества лодки и обычного джипа Ford.
Свадебное путешествие длиной в 10 лет.

Свадебное путешествие длиной в 10 лет.

 

Пара начала путешествие в 1951 году, на пути их ждало множество опасностей, но они сумели выжить. Однажды их подобрал нефтяной танкер, за 10 дней до этого молодожены потеряли управление кораблем и просто дрейфовали, наслаждаюсь жизнью и не тратя на это и цента.

В Новой Шотландии пара страдала от галлюцинаций, и Бен в какой-то момент обнаружил, что они сбились с курса на 60%.
Во время переездов по пустыням на Ближнем Востоке температура внутри салона джипа достигала 77 градусов, спасали только ночные переезды.
Свадебное путешествие длиной в 10 лет.

Свадебное путешествие длиной в 10 лет.

 

Молодожены вплавь пересекли Босфор, посетили Сирию, Иордан, Ирак, Иран, Пакистан. Чтобы иметь средства на продолжение путешествия, Бен издал книгу, в которой описал первую половину их путешествия, - «Через Атлантику на джипе». Издание вышло тиражом 32 тысячи и было переведено на 5 языков.

Первой ритма путешествия продолжительностью в несколько лет не выдержала Элеонора. Она отказалась его сопровождать на Дальний Восток. Два года Бен оставался один, проехав всю Японию и вернувшись в Аляску. В 1958 году он закончил свое путешествие вокруг света, вернувшись в исходную точку - Монреаль. Объехать планету получилось за 10 лет: 17 тыс. км преодолели по воде, а 62 тыс. км – по суше. К сожалению, брак не выдержал такого расстояния: Карлины развелись в 1955 году.
Семья Шрайдеров - путешественники-молодожены.

Семья Шрайдеров - путешественники-молодожены.

 

Удивительно, но в истории была еще одна пара, путешествовавшая на джипе-вездеходе, - семья Шрайдеров. Они отправились в вояж в 1951 году, но не преследовали цели поставить рекорд. Гораздо интереснее им казалось просто документировать сведения о разных странах и культурах, где им удалось побывать. Фрэнк Шрайдер нашел старый автомобиль, перепроектировал его, а жена Элен продумала, как обустроить авто внутри. В путешествие они поехали из Лос-Анджелеса.
Свадебное путешествие вокруг света.

Свадебное путешествие вокруг света.

 

Панамский канал их джип пересекал наравне с полноценными кораблями, после они вплавь прошли Карибское море. За проявленное мужество Фрэнк был рекомендован членом престижного клуба путешественников Explorers Club. Элен была принята в клуб только в 2015 году, поскольку до этого женщин там не было.

После первого путешествия из Аляска до Аргентины Шрайдеры получили предложение о работе в качестве авторов ресурса National Geographic. На островах Сан-Блас племена, жившие в изоляции, приняли их джип за морское чудовище. В 1970-х годах пара сплавлялась по реке Амазонка, тогда было сделано открытие, что ее протяженность больше, чем у Нила.
Tortuga - джип-вездеход Шрайдеров.

Tortuga - джип-вездеход Шрайдеров.

 

Всего Шрайдеры жили в 50 странах на 5 континентах. Совместно они написали и издали три книги о путешествиях, дополнив их многочисленными фотографиями из личного архива.
Свадебное путешествие Шрайдеров.

Свадебное путешествие Шрайдеров.

 
Свадебное путешествие Шрайдеров.

Свадебное путешествие Шрайдеров.

 

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Затянувшийся медовый месяц: Два кругосветных свадебных путешествия на самодельном джипе-амфибии

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Затянувшийся медовый месяц: Два кругосветных свадебных путешествия на самодельном джипе-амфибииПодписаться на мой Instagram
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