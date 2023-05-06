Без названия

Почти все мы летали на самолетах хотя бы раз в своей жизни. И в каждом воздушном путешествии рядом всегда находятся девушки-стюардессы. Именно они помогают пассажирам во время полета. А самое интересное, что все стюардессы независимо от продолжительности полета и ситуации, всегда обходительны, приветливы и прекрасно выглядят.
У каждой авиакомпании в 1960-х годах была своя униформа / Фото: yandex.ua
Какая униформа у современных стюардесс мы можем себе представить, но она была такой не всегда. В шестидесятых годах прошлого столетия, например, она была абсолютно другой. У каждой авиакомпании тогда, как впрочем и сейчас, был свой фасон, стиль и цвет одежды.
Стюардессы на американских авиалиниях одевались очень откровенно / Фото: pinterest.ru
Практически все девушки, которые летали на авиалиниях США в этот период времени, одевались достаточно сексуально. Коротенькие платья или даже шорты в тандеме с блузой, пиджаком и туфлях или сапогах на каблуке были привычным явлением.
Скромность не была отличительной чертой в одежде стюардесс того периода / Фото: nevsedoma.com.ua
Скромность и целомудренность в униформе не просматривалась и не приветствовалась. Многие люди, особенно мужчины, и сегодня считают, что в то время стюардесс одевали намного привлекательнее.
Пьер Карден разработал элегантные накидки для стюардесс / Фото: harpersbazaar.kz
Пьер Карден в 1969 г. разработал свою одежду для «небесных ласточек» авиакомпании Olympic Airlines. Это была элегантная накидка для прохладного сезона. Естественно девушки по салону лайнера так не ходили. Цвет одежды в данном случае предсказуем – мягкий голубой, солидарный с небесной гладью.
Многие годы длина униформы не менялась / Фото: rock-cafe.info
В течение нескольких лет стюардессы всех авиалиний одевались исключительно в короткие юбки или платья. Менялся цвет и фасон униформы, но длина оставалась всегда одинаково короткой. Таким образом владельцы авиакомпаний привлекали пассажиров. В большинстве своем это были мужчины.
Работницы авиалиний проходили серьезный отбор / Фото: commons.m.wikimedia.org
Кстати, отбор на работу был достаточно серьезным. Учитывался возраст, рост и вес девушки. Если она по всем параметрам подходила, то в рамках обучения ее отправляли еще и на курсы в салон красоты. Стюардесса должна была уметь делать себе прическу и соответствующий макияж.
Пассажиры мужского пола были очень довольны такой униформой / Фото: mirfotografii.mirtesen.ru
Неприятных моментов избежать тоже не всегда удавалось. Стройные, почти неприкрытые ножки, точеная фигурка в комплекте с сексуальной одеждой у некоторых пассажиров мужского пола вызывали соответствующие желания. Поэтому случаи домогательства тоже имели место.
Современные стюардессы носят совсем другую одежду / Фото: lecourrierderussie.com
Современные стюардессы выглядят иначе в плане одежды. Но сохранились их ухоженность, приветливость, готовность прийти пассажиру на помощь в любую секунду и теплые улыбки, которые делают перелет более приятным.
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