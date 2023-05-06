Без названия

У каждой авиакомпании в 1960-х годах была своя униформа / Фото: yandex.ua

Стюардессы на американских авиалиниях одевались очень откровенно / Фото: pinterest.ru

Скромность не была отличительной чертой в одежде стюардесс того периода / Фото: nevsedoma.com.ua

Пьер Карден разработал элегантные накидки для стюардесс / Фото: harpersbazaar.kz

Многие годы длина униформы не менялась / Фото: rock-cafe.info

Работницы авиалиний проходили серьезный отбор / Фото: commons.m.wikimedia.org

Пассажиры мужского пола были очень довольны такой униформой / Фото: mirfotografii.mirtesen.ru

Современные стюардессы носят совсем другую одежду / Фото: lecourrierderussie.com