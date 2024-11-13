«Места не столь отдалённые», или выражения, о происхождении которых многие и не задумывались

Закадычный друг. Кто он?

1. «Тихой сапой»

2. Страдать «*ернёй»

Русский алфавит 15-го века.

3. Закадычный друг

Закадычный друг.

4. Филькина грамота

Н. В. Неврев «Митрополит Филипп и Малюта Скуратов». 1898 г.

5. «Последнее китайское предупреждение»

Пустые китайские угрозы.

6. «Метать бисер перед свиньями»

И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...

7. Женщина с изюминкой

Женщина с изюминкой?

8. «Места не столь отдаленные»

Карелия - места не столь отдалённые.

9. Точить лясы

Бетонные балясы.

10. «Не в своей тарелке»

«Не в своей тарелке»