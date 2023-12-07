С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Странные вкусы привычных продуктов

В настоящее время пищевые компании экспортируют свою продукцию по всему миру. Но если вы думаете, что вкус и запах оригинальных и привычных продуктов везде одинаковый, то вы ошибаетесь.

Кулинарная культура каждой страны складывается на протяжении веков. И то, что имеет успех, например, в странах Азии, вы не найдете в России или США.

В нашей подборке чипсы, напитки, шоколад и многое другое с нестандартными вкусами и запахами.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Пепси со вкусом йогурта.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Шоколад Кит-Кат со вкусом васаби, для настоящих экстремалов.

Странные вкусы привычных продуктов

Китай. Пончики со свининой и морскими водорослями. Выглядит весьма вкусно.

Странные вкусы привычных продуктов

Канада. Коктейли со вкусом пиццы и спагетти.

Странные вкусы привычных продуктов

Азия. Чипсы Принглс со вкусами краба, водорослей и креветки. Для нас в таких чипсах нет ничего удивительного, но в США это может показаться странным.

Странные вкусы привычных продуктов

Китай. Печенье Oreo с зеленым чаем. Есть обязательно с зеленым чаем.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Эскимо со вкусом спагетти.

Странные вкусы привычных продуктов

Россия. Пепси со вкусом капучино. Да, для нас это привычно, но для других стран – нет.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Мороженное с кониной. Осталось сделать еще и паштет со вкусом мороженного. Хотя если глянуть как готовится на papigutto — паштет из печени, то можно заметить, что печень вымачивают в молоке.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Напиток со вкусом блинов.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. KitKat со вкусом жареной кукурузы.

Странные вкусы привычных продуктов

Сингапур. Пончики сыром с васаби и сыром из морских водорослей.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Кальмарбургер с чернилами каракатицы в Burger King.

Странные вкусы привычных продуктов

Китай. Чипсы Lays со вкусом рыбного супа.

Странные вкусы привычных продуктов

Турция. Доритос (кукурузные чипсы) со вкусом мяты и йогурта.

Странные вкусы привычных продуктов

Дания. Пепси со вкусом мохито.

Странные вкусы привычных продуктов

Индия. Чипсы Lays со вкусом мяты.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Мороженное со вкусом томатов и вишни и моркови и мандарина. На самом деле в моркови нет ничего удивительного. Мы же едим морковный торт.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Пончик с острым томатным соусом. Если сверху сахарная глазурь, то вкус будет довольно странный.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Чипсы Cheetos со вкусом салата из авокадо. Весьма любопытно попробовать.

Странные вкусы привычных продуктов

Япония. Чипсы со вкусом колбасок с пивом. Неплохое сочетание на первый взгляд.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх