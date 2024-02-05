Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

США вступили в Великую депрессию, один из самых разрушительных в истории экономических кризисов, в конце 1920-х годов, и все 1930-е годы большинство американцев балансировало на грани выживания. Лишь с началом Второй мировой войны США удалось выбраться из затяжного финансового пике.



Зачастую снимки Америки в годы Великой депрессии выцветшие, черно-белые и неизменно производящие унылое впечатление. Однако эти фотографии из Библиотеки Конгресса США, созданные при помощи цветных диапозитивов разными фотографами в период между 1939 и 1941 годами, показывают эпоху и тех, кто ее пережил, в цвете, позволяя по-новому взглянуть на один из самых изучаемых периодов американской истории.











Грузовики у входа крахмальной фабрики в Карибу, округ Аростук, штат Мэн, конец 1940 года. В очередь выстроилось почти 50 грузовиков. Некоторым пришлось ждать сутки, чтобы отсортировать и взвесить привезенный картофель.







Мальчики рыбачат в заводи в Шривере, штат Луизиана, летом 1940 года. Дети из этнической группы каджунов находятся рядом со школой в Терребонне, проекте Администрации США по защите фермеров.







Перевозка ящиков с персиками из сада на перегрузочный склад в конце 1940 года в округе Дельта, штат Колорадо.







Фермеры-поселенцы Фаро и Дорис Кодилл в Пай-Тауне, штат Нью-Мексико, конец 1940 года.







Семья Кодилл за ужином в своей землянке в Пай-Тауне, штат Нью-Мексико, конец 1940 года.







Сбор молодой кукурузы на поле Джима Норриса в Пай-Тауне в конце 1940 года, штат Нью-Мексико.







На ярмарке штата Вермонт в городе Рутлэнд, конец 1941 года.







Фермер-поселенец Джим Норрис в Пай-Тауне, штат Нью-Мексико, конец 1940 года.







Распределение излишков товара в Сент-Джонсе, штат Аризона, 1940 год.







За кулисами женского шоу на ярмарке штата Вермонт в Рутлэнде, 1941 год.







Привязать ленту на хвост теленка было одним из развлечений на родео ярмарки в Пай-Тауне в 1940 году, штат Нью-Мексико.







Дневные работники собирают хлопок возле Кларксдейла, штат Миссисипи, 1939 год.







Жилой квартал и забегаловка для гастарбайтеров во время мертвого сезона в начале 1941 года в Белль-Глэйде, штат Флорида.







Мужчины читают заголовки на углу редакции газеты «Броктон Энтерпрайз» в Броктоне, штат Массачусетс, 1940 год.







Телега с лошадьми пытается вытащить автомобиль, увязший в грязи возле Пай-Тауна, штат Нью-Мексико, 1940 год.







Уличный зазывала на ярмарке штата Вермонт в Рутлэнде в 1941 году.







Ярмарка округа Дельта в Колорадо, конец 1940 года.







Дома на фоне заводов, около 1941-1942 года.



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