Бадгиры — поражающие воображение древние «кондиционеры», работавшие не хуже современных!

Бадгиры — древние персидские ветроуловители, которые превращали дома в пустыне в прохладное жилище. К тому же, они не лишены экзотической эстетики и грубоватого изящества.







Никто точно не знает, когда появились бадгиры, но в самом Иране их строят уже явно больше двух тысяч лет. Похожие сооружения были и у древних египтян и назывались «малькаф».







Бадгиры выглядят как массивные трубы, напоминающие гигантские каминные. Они пронизывают все здание с самого подвала, через жилые помещения и возносятся высоко над домом.







Бадгиры работают за счет того же эффекта, что камины, только система в целом сложнее и допускает разные варианты.







Их не зря называют «ветроуловителями». Смысл бадгиров в том, чтобы поймать малейший ветер с поверхности и за счет разницы давлений направлять его вниз, через всю толщу здания.







При этом, бадгиры — это не просто вытяжка. Благодаря размерам и расположению в самом сердце здания, они постоянно охлаждают его поверхности. Жар от стен передается врывающемуся ветру и также выходит наружу.







Эти устройства — одновременно и вентиляция и что-то вроде радиаторов для целого здания. Они удивительно эффективны: в пустынных районах Ирана их строят до сих пор — кондиционеры здесь просто не справляются.







Кроме избавления домов от адской жары, бадгиры использовались для охлаждения ганатов, то есть подземных каналов и хранилищ с водой.

Эффективность в этом случае была настолько велика, что вода в хранилищах охлаждалась почти до температуры замерзания — она была ледяной в самом сердце пустыни.







Бадгиры — это наследие старой Персии, еще с тех времен, когда государственной религией был не ислам, а зороастризм. Поэтому неудивительно, что больше всего таких сооружений сохранилось в Язде — одном из немногих зороастрийских городов современного Ирана.











Ветроуловители могут быть очень разными и каждый архитектор старался придать им уникальный вид. Часто их форма выглядит очень странной и вычурной.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram