Племя, которого не было: крупнейшая мировая афера XX века

Однако у племени была одна тайна, которая тщательно скрывалась от всего мира…
Племя каменного века
В семидесятых годах XX века темнокожие люди с острова Минданао покорили мир. Туристы, которые приезжали к туземцам, видели наивных дикарей в набедренных повязках. О других странах члены племени тасадай не знали ничего. Изобретались первые компьютеры, карманные камеры и портативные калькуляторы, а туземцы не могли даже смастерить каменный топор.
Племя проживало в пещерах, которые защищали их от непогоды. Питались в основном собранными кореньями и ягодами. Тасадаи даже не умели охотиться. Самая крупная «добыча», которую они могли поймать, — лягушки.
Главная особенность племени — его возраст. В диких джунглях буквально сохранились первобытные люди. По крайней мере, на этом настаивало филиппинское правительство.
Дружелюбные тасадаи
После случайного обнаружения общественность превратила племя в символ миролюбия. Согласно легенде, на древних людей случайно наткнулся охотник из соседней деревни. По словам экскурсоводов и исследователей, которым разрешалось проживать на острове, туземцы никогда не конфликтовали. Более того, у них была очень развита социальная взаимосвязь. Например, если у одного члена племени не было еды, есть отказывались все.
Доброжелательно туземцы относились и к людям, которые приплыли из-за океана. Первых гостей дикари приняли за добрых духов. Отношения с фауной тоже были специфические. С оленями и кабанами, на которых следовало охотиться, члены племени почти дружили.
В 1970 году известие о добрых туземцах, которые не меняли своего уклада жизни с каменного века, облетело весь мир. Обзоры печатались в американских, европейский и русских журналах. Журнал «National Geographic» поместил фотографию мальчика-туземца на обложку одного из номеров. И этим способствовал распространению обмана.
Загадка племени тасадай: джинсы и сигареты
В 1989 году в политической жизни Филиппин произошёл переворот: свергли президента Фердинанда Маркоса. Вместе с ним ушёл и Мануэль Элисадье-младший — помощник и правая рука правителя. И обман наконец раскрыли.
После свержения Маркоса на территорию племени несанкционированно проникли швейцарский журналист и филиппинский репортёр. Они обошли все пещеры, но не встретили ни одного туземца. Людей из каменного века гости обнаружили в установленных поблизости хижинах. Все «дикари» были одеты в джинсовую одежду, майки и курили сигареты. Да, образ их жизни был примитивен, но далёк от каменного века.
В ходе расследования журналисты выяснили, что помощник президента Мануэль Элисадье уговорил туземцев на обман. Темнокожие люди должны были изображать миролюбивых и глупых дикарей, а взамен власти их оденут, обуют и подарят сигареты и «Кока-Колу». Так и получилось. Перед приездом гостей туземцы переодевались в тасадаев и занимали пещеры. После того, как последний корабль покидал остров, «дикари» возвращались в хижины и затягивались сигаретами.
Что выяснили антропологи?
Когда мир прозрел, появились вопросы, которых никто раньше не задавал. Как туземцам удалось жить в изоляции тысячи лет, если от близлежащей деревни их отделяло несколько километров? И почему ни один «дикарь» не подхватил от приезжих туристов болезнь, иммунитета к которой, по идее, быть не должно?
Лингвист Лоуренс Рид, который приехал на остров после скандала и прожил с туземцами почти год, установил, что племя всё-таки настоящее. Правда, в изоляции «пещерные» люди прожили не более 150 лет. Находка племени, может, и не выдумка, а вот возраст — чистая фальсификация.
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