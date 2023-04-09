Племя, которого не было: крупнейшая мировая афера XX века

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Племя тасадай в середине XX века действительно проживало в филиппинских джунглях. На туземцев ездил смотреть весь мир, даже дико популярная красавица Джина Лоллобриджида посетила ради них непроходимые джунгли.









Племя каменного века

В семидесятых годах XX века темнокожие люди с острова Минданао покорили мир. Туристы, которые приезжали к туземцам



Племя проживало в пещерах, которые защищали их от непогоды. Питались в основном собранными кореньями и ягодами. Тасадаи даже не умели охотиться. Самая крупная «добыча», которую они могли поймать, — лягушки.



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Дружелюбные тасадаи

После случайного обнаружения общественность превратила племя в символ миролюбия. Согласно легенде, на древних людей случайно наткнулся охотник из соседней деревни. По словам экскурсоводов и исследователей, которым разрешалось проживать на острове, туземцы никогда не конфликтовали. Более того, у них была очень развита социальная взаимосвязь. Например, если у одного члена племени не было еды, есть отказывались все.



Доброжелательно туземцы относились и к людям,



В 1970 году известие о добрых туземцах, которые не меняли своего уклада жизни с каменного века, облетело весь мир. Обзоры печатались в американских, европейский и русских журналах. Журнал «National Geographic» поместил фотографию мальчика-туземца на обложку одного из номеров. И этим способствовал распространению обмана.

Загадка племени тасадай: джинсы и сигареты

В 1989 году в политической жизни Филиппин произошёл переворот: свергли президента Фердинанда Маркоса. Вместе с ним ушёл и Мануэль Элисадье-младший — помощник и правая рука правителя. И обман наконец раскрыли.



После свержения Маркоса на территорию племени несанкционированно проникли швейцарский журналист и филиппинский репортёр. Они обошли все пещеры, но не встретили ни одного туземца. Людей из каменного века гости обнаружили в установленных поблизости хижинах. Все «дикари» были одеты в джинсовую одежду, майки и курили сигареты. Да, образ их жизни был примитивен, но далёк от каменного века.



В ходе







Что выяснили антропологи?

Когда мир прозрел, появились вопросы, которых никто раньше не задавал. Как туземцам удалось жить в изоляции тысячи лет, если от близлежащей деревни их отделяло несколько километров? И



Лингвист Лоуренс Рид, который приехал на остров после скандала и прожил с туземцами почти год, установил, что племя всё-таки настоящее. Правда, в изоляции «пещерные» люди прожили не более 150 лет. Находка племени, может, и не выдумка, а вот возраст — чистая фальсификация.



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Подписаться на мой Instagram В семидесятых годах XX века темнокожие люди с острова Минданао покорили мир. Туристы, которые приезжали к туземцам , видели наивных дикарей в набедренных повязках. О других странах члены племени тасадай не знали ничего. Изобретались первые компьютеры, карманные камеры и портативные калькуляторы, а туземцы не могли даже смастерить каменный топор.Племя проживало в пещерах, которые защищали их от непогоды. Питались в основном собранными кореньями и ягодами. Тасадаи даже не умели охотиться. Самая крупная «добыча», которую они могли поймать, — лягушки.Главная особенность племени — его возраст. В диких джунглях буквально сохранились первобытные люди. По крайней мере, на этом настаивало филиппинское правительство.После случайного обнаружения общественность превратила племя в символ миролюбия. Согласно легенде, на древних людей случайно наткнулся охотник из соседней деревни. По словам экскурсоводов и исследователей, которым разрешалось проживать на острове, туземцы никогда не конфликтовали. Более того, у них была очень развита социальная взаимосвязь. Например, если у одного члена племени не было еды, есть отказывались все.Доброжелательно туземцы относились и к людям, которые приплыли из-за океана. Первых гостей дикари приняли за добрых духов. Отношения с фауной тоже были специфические. С оленями и кабанами, на которых следовало охотиться, члены племени почти дружили.В 1970 году известие о добрых туземцах, которые не меняли своего уклада жизни с каменного века, облетело весь мир. Обзоры печатались в американских, европейский и русских журналах. Журнал «National Geographic» поместил фотографию мальчика-туземца на обложку одного из номеров. И этим способствовал распространению обмана.В 1989 году в политической жизни Филиппин произошёл переворот: свергли президента Фердинанда Маркоса. Вместе с ним ушёл и Мануэль Элисадье-младший — помощник и правая рука правителя. И обман наконец раскрыли.После свержения Маркоса на территорию племени несанкционированно проникли швейцарский журналист и филиппинский репортёр. Они обошли все пещеры, но не встретили ни одного туземца. Людей из каменного века гости обнаружили в установленных поблизости хижинах. Все «дикари» были одеты в джинсовую одежду, майки и курили сигареты. Да, образ их жизни был примитивен, но далёк от каменного века.В ходе расследования журналисты выяснили, что помощник президента Мануэль Элисадье уговорил туземцев на обман. Темнокожие люди должны были изображать миролюбивых и глупых дикарей, а взамен власти их оденут, обуют и подарят сигареты и «Кока-Колу». Так и получилось. Перед приездом гостей туземцы переодевались в тасадаев и занимали пещеры. После того, как последний корабль покидал остров, «дикари» возвращались в хижины и затягивались сигаретами.Когда мир прозрел, появились вопросы, которых никто раньше не задавал. Как туземцам удалось жить в изоляции тысячи лет, если от близлежащей деревни их отделяло несколько километров? И почему ни один «дикарь» не подхватил от приезжих туристов болезнь, иммунитета к которой, по идее, быть не должно?Лингвист Лоуренс Рид, который приехал на остров после скандала и прожил с туземцами почти год, установил, что племя всё-таки настоящее. Правда, в изоляции «пещерные» люди прожили не более 150 лет. Находка племени, может, и не выдумка, а вот возраст — чистая фальсификация.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

Однако у племени была одна тайна, которая тщательно скрывалась от всего мира…