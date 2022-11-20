12 новогодних ритуалов из разных стран мира, которые принесут счастье в наступающем году

Новый год — один из любимых праздников по всему миру. Взрослые и дети загадывают в новогоднюю ночь самые заветные, и даже порой несбыточные желания. У каждой страны есть свои традиции, чтобы все задуманное сбылось. В России самый известный ритуал — под бой курантов написать на бумажке желание, поджечь ее, пепел струсить в шампанское и выпить до дна. А какие же ритуалы приносят счастье, любовь и удачу в других странах?
Аргентина
В последний день нового года офисные работники Аргентины выкидывают из окон старые заметки, бланки, газеты. Днем дороги покрываются огромным слоем бумаги, что иногда затрудняет движение транспорта. Считается, что таким образом они избавляются от проблем и неудач, а также это является неким антистрессом для сотрудников. Однажды одно печатное издание выкинуло за окно весь архив.
Работники офисов выкидывают ненужную бумагу
Великобритания
«First footing”» (первая нога) - традиционное поверье в Великобритании, которое гласит, что тот, кто первым ступит на порог дома, принесет его жильцам удачу на весь новый год. Однако, и здесь есть исключения. Считается, что женщина и люди одного пола, особенно светловолосые и рыжие могут принести неудачу. А вот молодой симпатичный брюнет, да еще, если он иностранец принесет счастье и везение на все 365 дней. Также хорошим знаком считается, если первый гость принесет уголь, хлеб, деньги, соль или омелу.
А, чтобы не расставаться с любимым в новом году, влюбленные должны поцеловаться под веткой омелы в полночь под бой колокола
Поцелуй влюбленных под веткой омелы
Дания
В новый год в Дании принято избавляться от всего ненужного, старого, особенно это касается посуды. В новогоднюю ночь ее с удовольствием разбивают на счастье, причем делают это в основном у порога родных и друзей.
Бой посуды на счастье
Испания
Сейчас многие страны выполняют такой ритуал — съедать по одной виноградинке с каждым боем курантов, загадывая желания. Однако эта традиция появилась именно в Испании. Существует мнение, что виноград — символ стремления к благополучию. Этим объясняется поедание винограда в несезон (сезон урожая в сентябре). И это подтверждает каталонская поговорка: «Menjar raïm per Cap d’Any porta diners per a tot l’any»(«Ешь виноград на Новый год — будут деньги целый год»).
12 виноградин для исполнения желаний
Италия
Самая известная и интересная традиция в Италии - в последние минуты старого года выкидывать из окна ненужные вещи. Таким образом итальянцы избавляются не только от хлама, но и от негативной энергии, накопившейся за год. Тем самым дают место для всего нового и хорошего в новом году. Так что в новогоднюю ночь нужно аккуратно гулять по улицам. Ведь с окна может прилететь, не только какой-то предмет одежды, но и мебель или техника.
Выбрасывание старой мебели в Италии
Канада
В новогоднюю ночь под бой курантов в Канаде принято целоваться. Это помогает сохранить хорошие, крепкие и романтичные отношения на целый год.
Самая яркая канадская новогодняя традиция - «Купание белого медведя». В первый день наступившего года люди, вне зависимости от возраста и пола, надевают купальные костюмы и ныряют в ледяную воду. Считается, что все, кто не испугался холода, могут обрести благополучие, успех, а также обретут крепкое здоровье, как у белого медведя, на весь будущий год.
«Купание белого медведя»
Куба
До наступления нового года, кубинцы наливают воду во все емкости в доме, а в полночь выплескивают ее из окон на улицу. Таким образом на Кубе избавляются и очищаются от всего плохого и желают новому году светлого пути. Интересной особенностью празднования нового года на кубе является то, что часы у них бьют не двенадцать раз, а одиннадцать. Кубинцы, как бы, дают отдохнуть часам вместе с ними, тем более у них считается, что двенадцатый удар является рубежом и не относится ни к прошлому году, ни к будущему.
Кубинцы виливают воду из окон
Мексика
Важным традиционным развлечением у мексиканцев считаются пиньяты — полая глиняная игрушка, к которой обычно крепят 7 лучей из бумаги, наполненных сладостями, которые обозначают смертные грехи. Считается, что все, кто смогут разбить ее закрытыми глазами, очищаются от этих грехов и им будет сопутствовать удача целый год.
Мексиканская пиньята
Филиппины
У филиппинцев все круглые вещи являются символом достатка и процветания. Поэтому идеальным новогодним нарядом считается принт в горох. Также не лишними будут круглые аксессуары: кольца, браслеты, ожерелья, серьги. Все тарелки на праздничном столе должны быть круглой формы. Отсюда появилась еще одна традиция — набивать карманы монетами. И, чем больше у человека денег, тем больше финансовых успехов будет в новом году. Еще филиппинцы в новогоднюю ночь включают свет во всех комнатах, чтобы отпугнуть злых духов.
Идеальный новогодний наряд для женщин - платье в горох
Чили
Перед новым годом чилийцы убирают всю негативную энергию из своих домов. Делают они это с помощью обычной метлы, выметая сор на улицу, а также избавляясь от ненужного хлама. А, чтобы привлечь удачу, чилийцы рекомендуют съесть на каждый бой курантов по ложке чечевицы.
Метла - хороший способ убрать негативную энергию
Эквадор
Главный атрибут Эквадорских новогодних праздников — чучело старого нового года. Делают его с человеческий рост из всего, что попадется под руку (бумага, опилки, куски тканей). Чтобы чучело было похоже на человека, ему делают шляпу, трость и трубку. Обязательно на чучело вешают символ значимого события, личности уходящего года. Это чучело садят перед своим домом и в новогоднюю ночь ему зачитывают все, что было плохим в этом году для семьи. Далее этот список засовывают в чучело и поджигают. Эквадорцы считают, что таким образом все несчастья улетают вместе с пеплом, как только догорит чучело.
У эквадорцев еще есть ритуалы для исполнения желаний, которые необходимо сделать, пока часы бьют двенадцать раз. Мечтаешь путешествовать — успей обежать свой дом с огромным чемоданом; хочешь любви — надень новое нижнее белье красного оттенка, а, если разбогатеть — то ярко-желтого; ждешь, чтоб ушли проблемы — выбрось полный стакан воды в окно, разбив его вдребезги.
Сожжение чучела старого года
Эстония
Эстонцы с удовольствием проводят новогодний вечер в сауне. Считается, что нет лучше способа смыть с себя все беды и несчастья прошлого года и войти в новый год с чистого листа. Кроме того, в новогоднюю ночь, чтоб обеспечить себя на будущий год достатком и богатством, они едят семь, девять и двенадцать раз, оставляя крошки добрым духам.
Эстонцы смывают с себя все несчастья
Хоть и некоторые способы очень просты, а иногда нелепы, все же магическое действие этих ритуалов заключается в нашей вере! Если мы действительно чего-то хотим, то все выйдет именно так, как мы загадали!
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