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Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Добрый отец Моники Беллуччи утверждал, что история его дочери — самое настоящее подтверждение сказки о гадком утенке. Папа не стесняясь говорит, что в детстве сегодняшняя дива была уродцем.

Когда Моника была маленькой девочкой, она не носила длинные волосы. Родители всегда коротко стригли свою дочь, и теперь, смотря на роскошные локоны актрисы, трудно поверить, что когда-то у нее была прическа «под мальчика». Моника научилась пользоваться своей магнетической внешностью уже с 12 лет, и даже короткая стрижка не была тому помехой. Она могла надеть каблуки, даже нанести макияж, а чтобы скрыть абсолютно неженственную стрижку, носила на голове яркий тюрбан.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Моника Беллуччи в объективе Чико Бьяласа для журнала Vanity Fair, 1996 год.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

18-летняя Моника Беллуччи.

Это один из первых снимков актрисы, который быстро набрал популярность. Над имиджем работал стилист Пьеро Монтануччи, именно он открыл для Моники мир шоу-бизнеса.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Актриса в объективе Винсента Петерса для Io Donna, август 2010 года.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Снимок Памелы Хэнсон, 1994 год.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Фотография Фабрицио Ферри для журнала Esquire, 1 января 2001 года.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Завтрак с Моникой Беллуччи. Автор фото — фешен-фотограф Беттина Реймс. Ноябрь 1995 года, Париж.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Итальянская актриса в фильме Терри Гиллиама «Братья Гримм», 2005 год.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Моника Беллуччи и Венсан Кассель, фотограф — Жан-Батист Мондино.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Фотомодель в съемке для коллекции Dolce&Gabbana, 1992 год.

Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Фотосессия для Dolce&Gabbana, 1992 год.

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