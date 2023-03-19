Секс-символ мира: уникальные снимки Моники Беллуччи

Добрый отец Моники Беллуччи утверждал, что история его дочери — самое настоящее подтверждение сказки о гадком утенке. Папа не стесняясь говорит, что в детстве сегодняшняя дива была уродцем.



Когда Моника была маленькой девочкой, она не носила длинные волосы. Родители всегда коротко стригли свою дочь, и теперь, смотря на роскошные локоны актрисы, трудно поверить, что когда-то у нее была прическа «под мальчика». Моника научилась пользоваться своей магнетической внешностью уже с 12 лет, и даже короткая стрижка не была тому помехой. Она могла надеть каблуки, даже нанести макияж, а чтобы скрыть абсолютно неженственную стрижку, носила на голове яркий тюрбан.







Моника Беллуччи в объективе Чико Бьяласа для журнала Vanity Fair, 1996 год.







18-летняя Моника Беллуччи.



Это один из первых снимков актрисы, который быстро набрал популярность. Над имиджем работал стилист Пьеро Монтануччи, именно он открыл для Моники мир шоу-бизнеса.







Актриса в объективе Винсента Петерса для Io Donna, август 2010 года.







Снимок Памелы Хэнсон, 1994 год.







Фотография Фабрицио Ферри для журнала Esquire, 1 января 2001 года.







Завтрак с Моникой Беллуччи. Автор фото — фешен-фотограф Беттина Реймс. Ноябрь 1995 года, Париж.







Итальянская актриса в фильме Терри Гиллиама «Братья Гримм», 2005 год.







Моника Беллуччи и Венсан Кассель, фотограф — Жан-Батист Мондино.







Фотомодель в съемке для коллекции Dolce&Gabbana, 1992 год.







Фотосессия для Dolce&Gabbana, 1992 год.



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