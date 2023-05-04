Мумия на обед и обелиски на продажу:Как в просвещённой Европе обращались с наследием Древнего Египта

Обед из мумии, стриптиз мумии, картина мумией: Как европейцы обращались с древнеегиптским наследием.

Европейцы ели египтян

Европейцы рисовали египтянами

Эта картина Мартина Дроллинга нарисована преимущественно краской из древнеегипетских трупов.

Европейцы заставляли трупы устраивать стриптиз

Вывезенные статуэтки были повреждены

Не все статуи и предметы утвари добрались до Европы целыми.

Обелиски на улицах

Обелиск в Лондоне.

Не только европейцы