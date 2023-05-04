Мумия на обед и обелиски на продажу:Как в просвещённой Европе обращались с наследием Древнего Египта

Обед из мумии, стриптиз мумии, картина мумией: Как европейцы обращались с древнеегиптским наследием.
Есть популярный миф о том, что европейцы очень бережно относились к египетским древностям, а арабы и копты — наоборот, и потому нет совершенно ничего плохого в том, что европейцы вывозили мумии, статуи и сокровища из Египта. Увы, но на самом деле он мало соответствует действительности. Былая египтомания европейцев заставляет археологов со слезами на глазах подсчитывать потери для истории.
Европейцы ели египтян
Буквально, в Средние века европейцы, посещавшие Древний Египет, добывали мумии из простых гробниц (кладбища обычных людей были не так скрыты, как некрополи царей) и с выгодой продавали их знатным христианам или фармацевтам у себя дома. Вместе с мумиями привозили их забальзамированные внутренности, которые ценились ещё больше.
И высохшее мясо, и внутренности предполагалось есть как надёжное средство при некоторых болезней. Кроме того, что вслух почти не обсуждалось, сонмы любителей алхимии и общения с духами раздирали мумии на ингредиенты, пытаясь использовать трупы древних египтян как специальное магическое средство.
Европейцы рисовали египтянами
В восемнадцатом-девятнадцатом веках мумий стали ввозить чуть ли не в промышленных масштабах, и на поточное производство пустили производство коричневой краски из этого, скажем так, сырья. Производители уверяли, что такая краска даёт особый, «задумчивый» и «туманный» коричневый цвет.
Известен случай, когда художник не мог поверить своим друзьям, что краска «коричневая мумия» делается именно из стародавних трупов, а не названа так только по цвету, и те свозили его на производство. После увиденного художнику стало нехорошо, и свои тюбики с краской он захоронил, чтобы не участвовать в глумлении над трупами.
Эта картина Мартина Дроллинга нарисована преимущественно краской из древнеегипетских трупов.
Европейцы заставляли трупы устраивать стриптиз
Популярной забавой на иных вечеринках было постепенно разворачивать мумию, рассматривая бинты, скрытые в них амулеты и, наконец, само тело. По форме черепа френологи-любители пытались угадать, каким представший перед ними человек был по жизни. Любопытствующие заглядывали в глазницы и в рот. Мумию всячески переворачивали и, в конечном итоге, необратимо повреждали.
Вывезенные статуэтки были повреждены
Египтяне пользовались при изготовлении больших сооружений глыбами гранита, которые долго вытёсывались и так же долго доставлялись, могли делать маленькие статуэтки из бронзы и дерева, но популярнее всего были песчаник и глина. Европейские исследователи девятнадцатого века были далеко не так хороши в транспортировке хрупких вещей, и нередко до музеев Европы доезжали осколки египетских статуэток или растерявшие детали мраморные античные статуи (мрамор как материал довольно хрупок).
Кроме статуэток, оказались разбитыми немало стелл с письменами — то есть письменных свидетельств эпохи. Казалось бы, разумнее всего было бы тщательно их перерисовывать перед перевозкой, но этого очень долго не делали. Современным археологам повезло, что осталось так много более или менее целого — потому, что Древний Египет существовал тысячи лет и оставил после себя, соответственно, очень много надгробий, статуй, игрушек, утвари и просто мертвецов.
Не все статуи и предметы утвари добрались до Европы целыми.
Обелиски на улицах
Ещё древние римляне стали вывозить египетские обелиски как трофеи — так они расходились по Европе. Европейские авантюристы, приезжавшие вслед за крестоносцами или просто паломничать по местам, упомянутым в Ветхом Завете, тоже порой выкупали на память «каменюку». А что — она узкая, хоть и длинная, транспортировать не очень сложно, а при этом вся узорчатая.
Обелиски были сделаны в Древнем Египте так, что идеально подходили для векового стояния в местном климате. В более влажной и холодной Европе их поверхность разрушалась, в ходе военных действий или уличных беспорядков их роняли и разбивали, а ведь они были также письменными памятниками древней цивилизации — узоры на их боках были египетскими иероглифами. И тем не менее, ещё немало этих столбов украшает города.
Обелиск в Лондоне.
Впрочем, не стоит напряжённо разглядывать каждый обелиск в Европе — не все из них настоящие. Всё, что может быть красивого создано за морем, решили европейцы, можно и сделать на месте, зачем зря возить? Так что на улицах можно увидеть и просто копии, «читать» которые бессмысленно. А вот некоторые настоящие обелиски туристам кажутся местными, потому что на их вершинах установлен крест. На самом деле, крест этот прикрепляли уже на месте, чтобы «заглушить» языческий дух — мало ли, что там на «каменюке» написано.
Не только европейцы
Арабы, конечно, тоже не отличались щепетильностью по отношению к наследию язычников. Среди них были учёные, которые тайно занимались магией и потому ценили всё древнее и необычное, но остальных, например, не устраивали изображения людей. Так, один фанатик ещё в шестнадцатом веке отстрели сфинксу нос из пушки. А в деятнадцатом веке неравнодушным к науке европейцам пришлось долго уговаривать египетского правителя-мусульманина не разбирать одну из пирамид на постройку плотины. Дело решили два пиастра — именно на столько обходился один блок из пирамиды дороже такого же блока, подвезённого с каменоломни. Великую гробницу оставили в покое.
Впрочем, массового уничтожения наследия древней цивилизации не наблюдалось. В наше время египетские власти, точно так же, как современные европейцы, заботятся о наследии страны. Несомненно, на это оказали влияние западные учёные, но грабить для этого было совершенно необязательно.
Текст: Лилит Мазикина.
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