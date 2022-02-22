10 действенных методов, которые помогут не набрать лишний вес в зимний период

Когда зима вступает в свои права, у людей происходят изменения в образе жизни. Ученые выделяют 13 внешних факторов, которые влияют на наше сознание в холодное время года.
Среди них ухудшение погодных условий, увядание природы, отсутствие солнечного света, теплая бесформенная одежда, жирная пища, настроение, средства массовой информации и некоторые другие. Если вы хотите, чтобы на ближайшие полгода ваше тело оставалось стройным, вам помогут следующие советы.
Определите подводные камни
Первым важным шагом в сохранении нормального индекса массы тела станет борьба с изменившимися условиями. Зимой так не хочется выходить на пробежку, а в выходные вы предпочтете дольше поспать, чем отправитесь в спортзал. Когда на улице холода, вы прячете тело под просторной одеждой, а душу согревает мысль о горячем пироге с мясом. Летом вы с ужасом думаете о жирной пище на ужин, отказываете себе в лишней порции мороженого и никогда не заправляете салат майонезом. Другое дело сейчас, когда под пуховиком не видно лишних килограммов. Осознание всех этих вещей поможет вам сделать шаг к преодолению.
Ставьте реалистичные цели
Невозможно изменить мир за одну ночь, и это в полной мере относится к здоровому образу жизни.Если по утрам вы боретесь со сном, глупо обещать себе, что в воскресенье до обеда вы отправитесь в тренажерный зал. Вместо этого составьте план упражнений на день, когда вы будете чувствовать наибольшую мотивацию. Устанавливайте небольшие и достижимые цели, чтобы вы могли наглядно отслеживать свои успехи. Существует много способов, которые дадут вам возможность следить за результатами. Выберите оптимальное онлайн-приложение и не забывайте праздновать каждую победу, вне зависимости от того, насколько она мала.
Посвятите время образованию
Изучите информацию об основах правильного питания и стремитесь следовать лучшим вариантам. Вы можете делать совсем небольшие изменения, но в совокупности это даст ощутимые результаты. Ваша фигура только выиграет, если вы будете модернизировать способ приготовления некоторых блюд. Например, откажитесь от жареного мяса в пользу гриля, а овощи тушите в пароварке.
Готовьте заранее
Если у вас в холодильнике стоит полезный суп из чечевицы, с большей долей вероятности по приходу домой с работы вы откажетесь от печенья с чаем. Приготовление полезных закусок на неделю вперед является отличным способом контроля пищевых привычек. Рафинированная пища изрядно экономит наше время. Зная об этом, задайтесь целью, обеспечить себя завтраком, обедом и ужином. Потратьте несколько часов в выходные, и это спасет вас от лишних калорий.
Обманите мозг
Когда ближе к вечеру уже темнеет, рука автоматически тянется к упаковке с конфетами. Обманите свой мозг и поставьте на видное место не менее вкусные, но более питательные закуски: орехи, фрукты, нарезанные соломкой овощи, домашний хумус.
Модернизируйте помещение
Вы знаете о том, что в холодное время года организм впадает в «спящий режим», поэтому вы вряд ли наденете кроссовки, чтобы выйти на пробежку по снегу или в гололед. Если вы не хотите бросать спортивные занятия, на помощь придет еще одна хитрость. Отодвиньте диваны и кресла в гостиной и превратите ее в свой личный мини-тренажерный зал. Постелите в центре комнаты гимнастический коврик, положите гантели, скакалку, большой мяч для фитнеса. Короткие тренировки высокой интенсивности хорошо сжигают калории и улучшают метаболизм. Когда есть немного свободного пространства и сильное желание держать свое тело в хорошей физической форме, не нужно покупать дорогостоящих тренажеров. Для этого достаточно посвящать всего несколько минут в день таким упражнениям, как приседания, отжимания, бег на месте, прыжки и выпады.
Не бойтесь есть
Когда за окном холода, естественная реакция организма – накапливание лишнего веса про запас. Поэтому если вы хотите сладкого «утешения» – это нормально. Не укоряйте себя за съеденное пирожное. С точки зрения диетологии жесткие ограничения и отказ от любимых продуктов заведомо обрекают вас на неудачу. 20 процентов пищи в вашем ежедневном рационе может быть не совсем здоровой. Создайте гибкий план питания, это убережет вас от срывов.
Откажитесь от просторной одежды
Кажется, сокрытие фигуры под несколькими слоями теплой одежды играет с вами злую шутку. Эта одежда хороша на самую холодную и ветреную погоду. В остальные дни носите куртки или пальто, которые подчеркивают вашу фигуру. Таким образом вы сохраните стимул для тренировок и здорового питания.
Учитесь искусству баланса
Вы можете быть гурманом, но в то же самое время оставаться в прекрасной спортивной форме. Секрет этого феномена лежит в сохранении баланса. Когда в ресторане вы заказываете стейк, вместо картофеля фри и соусов в качестве дополнения возьмите овощной салат с оливковым маслом. Ешьте жирные блюда в обед, а вот вечером отдавайте предпочтения легкой пище (овощному супу, омлету, цельнозерновым мюсли). Если вы едите низкокалорийные блюда за обедом, а после трапезы поедаете десерт, это нормально. Отличным способом оставаться в форме станет пищевой дневник, куда выбудете записывать все, что употребите за день.
Узнайте, что работает для вас
Все люди имеют разную генетическую предрасположенность к полноте, социальные и экологические условия. Добавьте к этому разные возрастные категории, половую принадлежность и степень физической активности. По-видимому, нам никогда не вывести идеальную формулу похудения, которая одинаково хорошо могла бы работать для всех. Но если вы однажды узнаете, какой способ работает для вас, тогда смело придерживайтесь его!
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