Это вредно — слишком серьёзно относиться к жизни!

Я думаю, это вредно — слишком серьезно относиться к жизни.



Думать, гадать: «позвонить-не позвонить», «написать-не написать», «сказать-не сказать» — это вредно. Вредно, потому что отнимает время вашей жизни. Вредно, потому что эти размышления уводят вас от действительно важных вещей: от проживания отношений, от ваших чувств, от ваших детей, от вашего дела. Это построение виртуального мира в своей голове, игры разума, а не реальная жизнь.









Carp.ca







Выстраивая стратегии: «я скажу это — он ответит вот это, а потом я ему объясню вот это — и пусть он принимает решения», почти наверняка не получишь того результата, на который рассчитываешь. Во-первых, мы преувеличиваем знание другого человека и знание его реакций. Вся стратегия может поломаться после первых же слов. Во-вторых, мы даже от себя не знаем порой, чего ожидать. Что уж говорить о другом человеке, который, вполне вероятно, еще и в состоянии стресса находится? В-третьих, излишняя продуманность очень часто вызывает отторжение. Другой человек неосознанно



Искренность и эмоциональность всегда дают лучший эффект. Всегда. Подумайте сами: когда вы сталкиваетесь с чужой болью лицом к лицу, ваша первая неосознанная реакция — помочь, если вы — нормальный человек с развитыми чувствами эмпатии и сопереживания, а не



Я думаю, надо легче относиться к жизни. Хочется что-то узнать, узнайте. Хочется спросить, спросите. Хочется высказаться, скажите. Даже если накосячите, Бог с ним. С этим человеком накосячите, другой воспримет адекватно и спокойно. С этим будете выглядеть лохушкой, с другим — наивной и милой девочкой. В жизни никогда не бывает навсегда что-то конечно, кроме самой жизни. Всегда будет что-то еще. После этих слов будут следующие, после этих поступков — другие, после этого человека — кто-то другой, если вы себе это позволите.



Но есть три нюанса в проявлении своих эмоций, на которые я бы обратила внимание. Первое — говорить о своих чувствах и о том, чего бы вам хотелось («мне плохо», «неуютно», «



У каждого слова и действия есть то, что я называю послевкусием. Если все сделано для вас правильно, то внутри появляется приятное, теплое ощущение, что все хорошо. Другой обрадовался, вы удовлетворены — все прекрасно. Если чего-то делать не стоило, то внутри появляется такое гаденькое чувство, что зря, лучше было бы воздержаться. Хотя все не зря, даже гаденькие чувства. И не те слова — тоже те, прощайте себе. Значит. в тот момент, с тем



С зависимостью сложнее… Если вы в эмоциональной зависимости от человека, то, скорей всего, ваш звонок или визит «по зову сердца», от тоски, оставят потом не очень хорошее впечатление и объективно усугубят ситуацию. А если вы расслаблены и спокойны, не привязаны к результату, то даже смс посреди ночи с желанием обсудить что-то важное для вас, будет и для вас, и для другого выглядеть вполне себе допустимо и интересно.



В общем, слушайте, чувствуйте себя и считайтесь с чувствами другого. И относитесь ко всему проще. В конце концов, когда еще косячить, как не в этой жизни?



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Подписаться на мой Instagram Выстраивая стратегии: «я скажу это — он ответит вот это, а потом я ему объясню вот это — и пусть он принимает решения»,. Во-первых, мы преувеличиваем знание другого человека и знание его реакций. Вся стратегия может поломаться после первых же слов. Во-вторых, мы даже от себя не знаем порой, чего ожидать. Что уж говорить о другом человеке, который, вполне вероятно, еще и в состоянии стресса находится? В-третьих, излишняя продуманность очень часто вызывает отторжение. Другой человек неосознанно считывает , что от него что-то хотят получить, и резонно выдвигает защиты, чтобы не быть использованным. Стоило ли тратить на стратегии время?Всегда. Подумайте сами: когда вы сталкиваетесь с чужой болью лицом к лицу, ваша первая неосознанная реакция — помочь, если вы — нормальный человек с развитыми чувствами эмпатии и сопереживания, а не ожесточенный травматик. Если ваша открытость и честность дала противоположный эффект — человек закрылся, или, хуже того, закрылся агрессией, то это тоже хорошо — информация для вас об этом человеке.Хочется что-то узнать, узнайте. Хочется спросить, спросите. Хочется высказаться, скажите. Даже если накосячите, Бог с ним. С этим человеком накосячите, другой воспримет адекватно и спокойно. С этим будете выглядеть лохушкой, с другим — наивной и милой девочкой. В жизни никогда не бывает навсегда что-то конечно, кроме самой жизни. Всегда будет что-то еще. После этих слов будут следующие, после этих поступков — другие, после этого человека — кто-то другой, если вы себе это позволите.Первое — говорить о своих чувствах и о том, чего бы вам хотелось («мне плохо», «неуютно», « чувствую себя одинокой», «мне было бы приятно, если бы ты», «мне важно, если ты» и пр.), а не о том, как другой человек должен был сделать и кто он после того, что не сделал. Второе — не превращать выражение своих ощущений и переживаний в вынос мозга. Одна тема говорится один раз. И третье, очень субъективное, но очень важное для вас — ориентироваться на послевкусие.У каждого слова и действия есть то, что я называю послевкусием.. Другой обрадовался, вы удовлетворены — все прекрасно. Если чего-то делать не стоило, то внутри появляется такое гаденькое чувство, что зря, лучше было бы воздержаться. Хотя все не зря, даже гаденькие чувства. И не те слова — тоже те, прощайте себе. Значит. в тот момент, с тем человеком , такая, какой вы были, не могло быть иначе. Это был самый лучший расклад.С зависимостью сложнее… Если вы в эмоциональной зависимости от человека, то, скорей всего, ваш звонок или визит «по зову сердца», от тоски, оставят потом не очень хорошее впечатление и объективно усугубят ситуацию.то даже смс посреди ночи с желанием обсудить что-то важное для вас,В общем, слушайте, чувствуйте себя и считайтесь с чувствами другого. И относитесь ко всему проще. В конце концов, когда еще косячить, как не в этой жизни?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: