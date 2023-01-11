Как всего 200 конкистадоров разрушили мощнейшую Империю инков

Франсиско Писарро-и-Гонсалес и его сто шестьдесят восемь конкистадоров были первыми европейцами, вступившими в контакт с империей инков. Примерно менее чем за два десятилетия испанцы, многие из которых не были профессиональными солдатами, разгромили армию инков, насчитывавшую сотни тысяч человек, тем самым уничтожив одну из мощнейших империй. О том, что стало тому причиной и почему инки потерпели фиаско – далее в статье.
Империя инков
Слева направо: Тупак Инка Юпанки, рисунок из рукописи Пома де Айялы. \ Сарьменто де Гамбоа, генеалогия Инков, Пачакути, Тупак Инка Юпанки, Вайна Капак, Васкар, Атавальпа.
В XV и XVI веках Топа (Тупак) Инка Юпанки и его преемник Уайна (Вайна) Капак как следует укрепили империю инков. С помощью дипломатии, торговых соглашений и сражений они преодолели враждующие вождества (автономная политическая единица, включающая в себя несколько деревень или общин, объединённых под постоянной властью верховного вождя) и объединили более двенадцати миллионов различных народов на площади около семисот тысяч квадратных миль, что почти в четыре раза превышает их первоначальную территорию. Кроме того, империя инков построила более полутора тысяч государственных зданий и почти шестнадцать тысяч миль государственных дорог, чтобы соединить и защитить свой народ. Ещё до того, как Христофор Колумб прибыл в Новый Свет в 1492 году, инки владели крупнейшей империей на Американском континенте.
Уайна Капак.
Но, к сожалению, эта недавно расширенная империя просуществовала недолго. После смерти Уайны Капака разразилась гражданская война между его наследником и незаконнорожденным сыном Атауальпой. Конфликт закончился крупной битвой близ Куско в 1532 году, где Атауальпа одержал победу и, как позже выяснилось, данное событие совпало с прибытием Франсиско Писарро, который был замечен у берегов Перу. Встреча между двором Атауальпы и конкистадорами Писарро была мирной, пока Атауальпа не отверг предложение испанцев принять католичество. Затем Писарро начал атаку, убив около семи тысяч инков и похитив Атауальпу, не потеряв при этом ни одного человека. В течение года испанцы захватили столицу империи инков Куско, казнили Атауальпу, заменив его легко управляемым императором Манко Инкой Юпанки. Однако молодой император сбежал в 1536 году и возглавил партизанское восстание против испанского правления.
Карта дорожной системы Империи инков. \ Фото: venngage.net.
Война началась с осады Куско в 1536 году, когда огромные силы Манко Инки каким-то образом не смогли вытеснить горстку испанских конкистадоров из города. Армия инков отступила к крепости Ольянтайтамбо, которая служила базой для партизанских атак против Писарро и других испанских колонн, просачивающихся в Перу. Однако Манко Инка был вынужден продолжить отступление в горный город Вилькабамба, который Гонсало Писарро разграбил в 1539 году. Убийство Манко Инки в 1544 году положило конец основной части конфликта между Испанией и инками, хотя очаги сопротивления продолжались ещё несколько десятилетий.
Франсиско Писарро и его конкистадоры
Слева направо: Портрет Писсаро, 1835 год. \ Франсиско Писарро-и-Гонсалес.
Франсиско Писарро и его конкистадоры в основном состояли из мужчин, стремившихся избежать жёсткой социальной иерархии Испании. К ним относились обедневшие, неграмотные, незаконнорождённые, а также не имеющие титула. Помимо женитьбы, успешные военные кампании в Новом Свете были единственным способом для этих мужчин улучшить свой статус. Таким образом, для людей, всеми силами стремящихся к богатству, стало обычной практикой плыть в Новый Свет и объединять усилия для достижения своей общей цели: отобрать богатство у коренного населения. Как правило многие из них были далеко непрофессиональными солдатами, большинство начинали как рабочие низшего класса, за исключением Эрнандо де Сото и Диего де Альмагро – людей, которые не только успели сделать себе имя, а и обладали отменными военными качествами. В 1532 году Писарро было пятьдесят четыре года, и за его плечами было три десятилетия боевого опыта в Северной и Южной Америке, что в очередной раз сыграло ему на руку.
Слева направо: План Дворца Франциско Писарро в Лиме. \ Франсиско Писарро.
Вооружение
Писарро берёт в плен Инку Атауальпу, Джон Эверетт Милле, 1845 год, Лондон, Музей Виктории и Альберта. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Размеры империи инков свидетельствуют о её передовой военной технике и стратегиях в завоевании соседних народов. Но само оборудование, которое хорошо работало против своих соседей, оказалось менее эффективным против конкистадоров. Воины инков были вооружены дубинками, луками и стрелами, копьями с бронзовыми или костяными наконечниками, деревянными пращами и камнями, а также боевыми топорами с каменными или медными наконечниками. Они были искусны в рукопашном бою и смертельно точны в обращении со своим метательным оружием. Воины инков защищали себя щитами и доспехами из хлопка, шкур, пальм, дерева и металлических дисков. Такие доспехи оказались очень эффективной защитой от копий и стрел, будучи при этом достаточно лёгкими, что позволяло армии обеспечить высокую степень мобильности.
Слева направо: Диего де Альмагро. \ Захват, суд и казнь Диего де Альмагро 8 июля 1538 года.
Тем не менее оружие инков не очень хорошо подходило для борьбы с испанцами. Конкистадоры были вооружены самыми передовыми технологиями вооружения в мире. Испанское оружие не только пробивало доспехи инков, как бумагу, но и металлическая броня конкистадоров делала оружие инков почти полностью неэффективным.
Слева направо: Заключённый Атауальпа. \ Казнь Атауальпы.
Ещё одним серьёзным препятствием, с которым столкнулись инки - была кавалерия. Лошади были совершенно чужды им, поэтому психологическое воздействие искусной манёвренности и жестокой эффективности кавалерии было чрезвычайно изнурительным для воинов-инков.
Тактика
Франсиско Писарро Занимает Куско, Теодор Де Бри, 1533 год. \ Фото: google.com.
Исторически сложилось так, что инки доминировали в Перу благодаря своей подготовленности и численности. Если враг отвергал первоначальные условия капитуляции, империя инков выпускала свою огромную армию, чтобы уничтожить их. Из-за этого генералы предпочитали либо осады, либо сражения на открытой местности, и их общее отсутствие гибкости в адаптации к новым методам борьбы с конкистадорами стоило им тысяч солдат.
Ольянтайтамбо. \ Фото: pinterest.es.
Осада Куско длилась почти год, с мая 1536 по март 1537 года. Манко Инка собрал более ста тысяч солдат и восемьдесят тысяч вспомогательных войск (по некоторым данным эта цифра была гораздо выше и насчитывала около четырёхсот тысяч) и начал свое наступление, быстро заняв большую часть города, в то время как почти двести конкистадоров и их пятьсот союзников-туземцев удерживались в двух больших каменных зданиях на главной площади. Едва избежав того, чтобы быть сожжёнными заживо после того, как их здания были подожжены, конкистадоры контратаковали. Они жестоко сражались на улицах и в цитаделях в течение нескольких дней, испанцы использовали своих лошадей для разрушительного эффекта. После этого нападения и контратаки носили более спорадический характер, пока, наконец, многие солдаты-фермеры Манко Инки не вернулись домой на посевной сезон, вынудив армию инков отступить в Ольянтайтамбо. Во время осады и битвы при Куско погибли тысячи инков, в то время как конкистадоры понесли минимальные потери.
Манко Инка Юпанки. \ Фото: stringfixer.com.
Несмотря на то, что инки строили препятствия и ямы, пытаясь противостоять конкистадорам, вторые смогли обойти все ловушки и нанести удар. Кроме того, конкистадоры неоднократно использовали религиозные боевые ритуалы инков и неприязнь к ночным боям против них, чтобы получить преимущество. Традиционные преимущества инков в размере, логистике и скорости были нейтрализованы передовым вооружением и дисциплиной конкистадоров. По иронии судьбы, скорость, которая позволяла их огромным армиям собираться, разворачиваться и рассредоточиваться по команде, не гарантировала быстрой адаптации к потере их традиционных преимуществ.
Карта Куско, Эфраим Джордж Сквайер, около 1860 год. \ Фото: link.springer.com.
В скором времени, один из генералов Атауальпы понял, что он может нейтрализовать испанских лошадей, разместив свои войска на крутых склонах. Аналогичным образом, Кизо Юпанки провёл блестяще успешную кампанию на севере против испанских войск в Лиме и Хуахе, перерезав их линии связи и не позволив им укрепить Куско. Квизо перенял высокоэффективную практику нападения из засады на испанские колонны в узких ущельях Анд и обрушивал на них валуны, уничтожив четыре кавалерийских подразделения с минимальными потерями. Но, к сожалению, эти второстепенные приспособления не могли компенсировать резню в самом сердце империи инков.
Падение Империи инков
Конкистадоры и инки, Джеймс Эдвин Макконнелл, 1964 год. \ Фото: min.news.
Армия инков потеряла трёх лучших генералов Атауальпы, Кискиса, Чалкучимака (Халкучимак) и Руминьяви, возглавляя боевые действия во время и после пленения Атауальпы. Чалкучимак и Руминьяви были выслежены, подвергнуты пыткам и казнены конкистадорами, в то время как Кискис был убит своими собственными войсками после того, как он отказался позволить им разойтись и вернуться домой. Из-за этого Манко Инка потерял половину своего лидерства.
Несмотря на потерю генералов Атауальпы, у Манко Инки всё ещё было два очень способных командира - Тисо и Кизо Юпанки, а также капитан Илла Тупак. После побега из-под испанского ареста он послал Кизо Юпанки атаковать поселение конкистадоров в Лиме, в то время как остальная часть его армии начала осаду испанцев в Куско.
Атауальпа, неизвестный художник, вероятно, XVIII век. \ Фото: nytimes.com.
Император приказал Кизо быстро уничтожить Лиму и вернуться, чтобы помочь положить конец конфликту в Куско. Поскольку жесткая дисциплина армии инков не позволяла Кизо ослушаться прямого приказа своего божественного императора, он осадил Лиму, несмотря на то, что местность не позволяла ему использовать свою недавно разработанную и невероятно эффективную тактику засады. Его войска понесли серьёзные потери в первых стычках, будучи легко захваченными испанской кавалерией на открытой местности.
Искусство верховой езды, неизвестный художник, 1858 год. \ Фото: loc.gov.
Наконец, он решил возглавить последний штурм города, во время которого он был убит, и его кампания закончилась. Таким образом, Манко Инка стал причиной смерти своего лучшего полководца, переоценив свою непобедимость. Со смертью Кизо инки потеряли оставшуюся надежду на победу над испанцами. Что касается последнего генерала Манко Инки, Тисо, то он потерпел поражение в 1538 году и сдался испанцам. Менее чем через год они казнили его, сожгли заживо. Капитан Илла Тупак продолжал сражаться в течение многих лет в горах, но был неэффективен без поддержки. К сожалению, Манко Инка не использовал в полной мере потенциал своих командиров, тем самым погубив их и свой народ, потерпев фиаско от небольшой группы конкистадоров.
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