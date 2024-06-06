Рог для питья: история древнейшего сосуда, придуманного человечеством

Рога для питья вина с подставками в виде грифов.

Питьевой рог из Роордахуизума, сделанный в середине XVI века серебряных дел мастером Альбертом Якобсом Кантером. Фризский музей в Леувардене.

Питьевой рог из Хохдорфа (железный рог с золотым орнаментом емкостью 5,5 литров).

Бронзовый и стеклянный роги вендельского периода. Шведский музей национальных древностей.

Булионский камень - пиктский камень с изображением конного воина, который пьет из большого рога. Музей Шотландии, Эдинбург.

Коллекция рогов для питья в Национальном музее Дании.

Питьевой рог Сигизмунда I Люксембурга до 1408 года.

Изображение скандинавской богини Сиф с рогом для питья, 1893 год.

Копия «чудесного рога» из Олденбургера, Гамбург.