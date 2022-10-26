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Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Ванная комната – это самое посещаемое место в квартире. В ней мы не только моемся, но и отдыхаем от трудовых будней.
Иногда интерьер ванной комнаты может немного надоесть, а денег на капитальный ремонт пока не хватает. В этом случае можно добавить детали, которые разбавят скучный дизайн.
Встроенные смесителиОригинальным решением станет смена смесителей, только покупать нужно не привычные, а встроенные. Так ванная комната смотрится целостной и стильной.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Парные шторки


Одна шторка – это обычное явление, а две – это что-то новое. Их можно завязать по бокам и создать очень интересное интерьерное решение.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Декор и картины


Некоторые считают, что в ванной комнате не должно быть декора, только все необходимое. На самом деле эти мелочи внесут в привычную комнату изюминку шика и новизны.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Обои вместо плитки


Привычная плитка в ванной комнате может надоесть, поэтому многие уже давно перешли на обои со специальным покрытием, которое не портится от влаги.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Освещение с функцией приглушения света


Кроме основного света в ванной комнате, стоит добавить и точечное. К примеру, можно разместить торшер или лампу над умывальником. Если выключить общий свет и оставить светильник, то в комнате воцарится романтическая атмосфера.


Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Растения


Создать поистине располагающую к отдыху атмосферу в ванной комнате можно при помощи живых растений. Настоящий живой уголок позволит сделать комнату самой любимой в квартире.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Накладная раковина


Раковина, встроенная в тумбу – это логичное решение во многих квартирах. Но накладывая раковина смотрится гораздо интереснее.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Оригинальные места для хранения


Места для хранения необходимых вещей в ванной комнате могут быть представлены не только в привычных органайзерах, но и в более стильных решениях. Очень интересно выглядят деревянные полки.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Яркий коврик


Один-единственный коврик в ванной комнате кардинально меняет все представление об интерьере. Только в этом случае коврик должен быть ярким.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Место для отдыха


В ванной комнате можно обустроить и зону для отдыха, например, поставить кресло и расположить на полках книги для чтения. Но подходит такой вариант только для больших помещений.

Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Необязательно тратить большие деньги на ремонт ванной комнаты. Можно сменить несколько вещей, добавить интерьерные детали и постелить новый коврик, что позволит внести нотку новизны в привычное помещение.
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