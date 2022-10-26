Идеи, которые позволят сделать интерьер ванной комнаты интереснее

Ванная комната – это самое посещаемое место в квартире. В ней мы не только моемся, но и отдыхаем от трудовых будней.

Иногда интерьер ванной комнаты может немного надоесть, а денег на капитальный ремонт пока не хватает. В этом случае можно добавить детали, которые разбавят скучный дизайн.

Встроенные смесителиОригинальным решением станет смена смесителей, только покупать нужно не привычные, а встроенные. Так ванная комната смотрится целостной и стильной.







Парные шторки

Декор и картины

Обои вместо плитки

Освещение с функцией приглушения света

Растения



Накладная раковина

Оригинальные места для хранения

Яркий коврик

Место для отдыха

Одна шторка – это обычное явление, а две – это что-то новое. Их можно завязать по бокам и создать очень интересное интерьерное решение.Некоторые считают, что в ванной комнате не должно быть декора, только все необходимое. На самом деле эти мелочи внесут в привычную комнату изюминку шика и новизны.Привычная плитка в ванной комнате может надоесть, поэтому многие уже давно перешли на обои со специальным покрытием, которое не портится от влаги.Кроме основного света в ванной комнате, стоит добавить и точечное. К примеру, можно разместить торшер или лампу над умывальником. Если выключить общий свет и оставить светильник, то в комнате воцарится романтическая атмосфера.Создать поистине располагающую к отдыху атмосферу в ванной комнате можно при помощи живых растений. Настоящий живой уголок позволит сделать комнату самой любимой в квартире.Раковина, встроенная в тумбу – это логичное решение во многих квартирах. Но накладывая раковина смотрится гораздо интереснее.Места для хранения необходимых вещей в ванной комнате могут быть представлены не только в привычных органайзерах, но и в более стильных решениях. Очень интересно выглядят деревянные полки.Один-единственный коврик в ванной комнате кардинально меняет все представление об интерьере. Только в этом случае коврик должен быть ярким.В ванной комнате можно обустроить и зону для отдыха, например, поставить кресло и расположить на полках книги для чтения. Но подходит такой вариант только для больших помещений.Необязательно тратить большие деньги на ремонт ванной комнаты. Можно сменить несколько вещей, добавить интерьерные детали и постелить новый коврик, что позволит внести нотку новизны в привычное помещение.