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«Секретный» ингредиент, с которым блины больше никогда не пригорят


«Секретный» ингредиент, с которым блины больше никогда не пригорят

Ингредиент для идеальных блинчиков.

 

Необязательно ждать следующей Масленицы, чтобы начать утро выходного дня с ароматных блинчиков. Такой завтрак точно задаст настроение домашним на весь уик-энд. Вот только идиллическая картина семейства, аппетитно поглощающего один идеальный блин за другим, нередко оборачивается полной противоположностью: чадом, запахом подгоревшего теста и мамиными нервами. А ведь чтобы блины всегда получались красивыми и не рвались, нужен всего лишь один дополнительный ингредиент. Но о нём все время забывают.

Явно не похоже на завтрак мечты.

Явно не похоже на завтрак мечты.

 

Блинчики могли бы заслужить звание идеального завтрака: вкусно, сытно, в меру быстро, а 1000 и 1 начинка угодит запросам любого гурмана. Могли бы, но есть одно «но»: сжечь «идеальный завтрак» проще простого. Так же, как и получить вместо идеальных ажурных кругов рваное месиво.
Добавлять слишком много масла – не выход.

Добавлять слишком много масла – не выход.

 

Чтобы не пришлось готовить всё заново, хозяйки идут на хитрость: добавляют больше масла. Вот только от него блины становятся жирнее, деликатный вкус пропадает, а вся квартира наполняется не самым аппетитным запахом. Нет уж, так дело не пойдёт.
Секрет идеальных блинчиков, как в кафе.

Секрет идеальных блинчиков, как в кафе.

 

А ведь спасти ситуацию может ингредиент, который наверняка есть дома у каждого.
Более того, идеальные лёгкие crepes (французские блинчики) в кафешках – тоже его заслуга. Этот маленький секрет называется крахмалом.
Небольшое количество крахмала спасёт ситуацию.

Небольшое количество крахмала спасёт ситуацию.

 

С крахмалом блины получаются более пышными, но не «забитыми», хорошо держат форму и не пригорают к сковороде даже без литра масла. Главное, не переборщить с количеством. Так, в классический вариант теста (на пол-литра молока, 200 г муки и 2 яйца) нужно добавить полторы-две столовые ложки крахмала, не более.
Приятного аппетита.

Приятного аппетита.

 

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«Секретный» ингредиент, с которым блины больше никогда не пригорят

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«Секретный» ингредиент, с которым блины больше никогда не пригорятПодписаться на мой Instagram
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