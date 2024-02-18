Проект Layer английского дизайнера Бенджамина Хьюберта (Benjamin Hubert) представил коллекцию мебели из высокопрочной текстурной стретч-ткани.
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Коллекция мебели из тянущейся ткани от Бенджамина Хьюберта
Проект Layer английского дизайнера Бенджамина Хьюберта (Benjamin Hubert) представил коллекцию мебели из высокопрочной текстурной стретч-ткани.
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