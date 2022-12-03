«Особенные» дети, ставшие знаменитыми

Серьезный медицинский диагноз всегда пугает, особенно если он поставлен ребенку. Некоторым родителям кажется, что малыш никогда не сможет жить полноценной жизнью или добиться серьезных успехов в жизни, потому что не такой, как другие дети. Специально для тебя Cosmo собрал 7 историй «особенных» детей, которые смогли доказать обратное и покорили мир.



София Санчез

Одри Нетери

Данил Плужников

Айрис Холмшоу

Райли Бакстеру

Конни-Роуз Сиборн

Финли Смолвуд