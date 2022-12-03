«Особенные» дети, ставшие знаменитыми

Серьезный медицинский диагноз всегда пугает, особенно если он поставлен ребенку. Некоторым родителям кажется, что малыш никогда не сможет жить полноценной жизнью или добиться серьезных успехов в жизни, потому что не такой, как другие дети. Специально для тебя Cosmo собрал 7 историй «особенных» детей, которые смогли доказать обратное и покорили мир.
София Санчез
София Санчес родилась на Украине и первый год своей жизни провела в детском доме в Днепре, пока ее не удочерила пара из США. Девочка привлекла внимание американских СМИ, после чего ее стали приглашать на рекламные съемки и презентации фильмов. София несколько раз выходила на красную дорожку на праздновании Международного дня людей с синдромом Дауна. «Она – та самая живая, обаятельная девочка, просто ее расписание более насыщенное, но это ей очень по душе! Она очень счастлива. Я очень благодарна своей семье за то, что они позволяют нам вскочить и ехать, когда нам нужно, для того чтобы превратить эти возможности для Софии в реальность», – рассказывала в интервью мама девочки.
Одри Нетери
Семилетняя Одри Нетери из американского штата Кентукки родилась с редчайшим заболеванием костного мозга – анемией Даймонда – Блэкфэна, но, несмотря на это, больше всего на свете она любит танцевать. Одри Нетери впервые вышла на большую сцену в 6 лет и произвела фурор. Видео с зажигательным танцем этой малышки, преодолевшей редкий недуг, собрало более 2 миллионов просмотров, а сама девочка вдохновила многих людей во всем мире. Ее отец поддерживает увлечение дочери и ведет в "Фейсбуке" группу "Фотокабинка Одри с анемией Блэкфана – Даймонда". В сообществе состоят более миллиона пользователей.
Данил Плужников
У Даниила Плужникова редкое заболевание: у мальчика спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних конечностей. В 13 лет его рост составлял всего 110 сантиметров. Но, невзирая на свой недуг, он делает то, что любит больше всего: поет. В 2016 году Данил принял участие в шоу «Голос.Дети». Мальчик выступал наравне с другими детьми и в финале одержал победу. Проникновенный голос Плужникова трогает до глубины души. Юный музыкант так комментирует это: «Наверное, это потому, что много пережил и стал открытым».
Айрис Холмшоу
У маленькой Айрис Грейс аутизм. Но она спокойно относится к своему диагнозу. Девочка уверена, что со всеми трудностями можно справиться, когда рядом любящие и заботливые родители. Как результат – малышка рисует изумительные картины. Просто однажды взяв кисть в руки, Айрис Грейс уже точно знала, что с ней нужно делать. Заслуженные художники подчеркивают гениальное чувство цвета у малышки. Мир благодаря неравнодушию матери девочки получил сотни потрясающих полотен. Кстати, одну из картин с удовольствием купила Анджелина Джоли.
Мама девочки говорит, что будет показывать ее картины другим, доказывая, что аутизм – не приговор, а всего лишь особенность. «Если ты родитель, который имеет дело с ребенком, больным аутизмом, ты постоянно взаимодействуешь с ним и ищешь ключ, который позволит войти в его сложный мир. Я нашла этот драгоценный ключ – чрезмерная любовь Айрис к живописи».
Райли Бакстеру
В 4 года Райли Бакстеру уже сумел покорить мир и стать знаменитым. Он родился с синдромом Дауна, но благодаря поддержке родителей, их заботе получил прозвище «улыбчивый Райли». Родители мальчика признаются, что, узнав о диагнозе сына, боялись, что мальчик не сможет жить полноценной жизнью. Но, как известно, родительская любовь способна творить чудеса – весь мир теперь видит не недостатки малыша, а его способности. Семейная пара на свой страх и риск отвела Райли на кастинг в модельное агентство, где «особенного» ребенка с радостью приняли. Так Райли Бакстер стал звездой подиума.
Конни-Роуз Сиборн
Конни-Роуз Сиборн не похожа на обычного ребенка модельной внешности в традиционном представлении: у нее синдром Дауна. Но это не мешает успешной карьере девочки. Когда ей было 2 года, на нее обратили внимание скауты модельных агентств. Фотографии дочки туда отправила ее мама. Позже все, кто знакомился с малышкой, отмечали позитивную энергетику, которая исходит от нее. Уже сейчас Конни-Роуз имеет контракты с популярными брендами и неплохое портфолио. Можно предположить, что будущее в данной индустрии у Сиборн и впрямь будет безоблачным, хотя судить об этом пока еще рано.
Финли Смолвуд
В прошлом году Instagram покорила четырехлетняя Финли Смоллвуд из Калифорнии. За девочкой с ДЦП следят более 100 тысяч человек, а все потому, что ее приемная мама Кристина делает очень красивые снимки дочери и придумывает ей интересные образы. Кристина Смоллвуд и ее супруг удочерили Финли сразу после ее рождения, однако страшный диагноз был поставлен девочке чуть позже. О том, что у дочки ДЦП, родители узнали, когда ей было 15 месяцев. Этот момент стал переломным для семьи Смоллвуд. По словам Кристины, они с мужем не знали ничего о церебральном параличе, однако со временем научились оказывать своей девочке необходимую помощь и обеспечивать должный уход. Теперь они стараются сделать все, чтобы Финли не чувствовала себя неуверенно из-за заболевания.
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