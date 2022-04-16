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Сауна на воде - отдых для души и тела


Сауна на воде.

Сауна на воде.

Шведы известны своим трепетным отношением к окружающей среде. Более того, лучшим местом отдыха у них считается лес, свежий воздух и близость к какому-нибудь водоему. Учитывая эти факторы, одна из архитектурных фирм спроектировала небольшую сауну, которая держится на плаву. Так, специалисты добавили «изюминку» к отдыху на природе и максимально снизили негативное воздействие постройки на окружающую среду.

Плавучая сауна, расположенная в 3 часах езды от Стокгольма (Швеция).

Плавучая сауна, расположенная в 3 часах езды от Стокгольма (Швеция).

 

Сауна расположена на озере в трех часах езды от Стокгольма. Снаружи строение обшили темной древесиной и прописали специальным составом, защищающим от гниения. К тому такой фасад позволяет постройке идеально вписаться в окружающий ландшафт.
Плавучая сауна выполнена из натуральной древесины двух видов.

Плавучая сауна выполнена из натуральной древесины двух видов.


Парилка со стеклянной стеной.

Парилка со стеклянной стеной.

 

Внутренняя отделка резко контрастирует с наружной облицовкой. Стены и лежаки выполнены из светлой ольхи. В сауне два помещения: раздевалка и парилка. С одной стороны постройки вместо деревянной стены сделали стеклянную. Так отдыхающие смогут наслаждаться отличным видом на природу.
Прозрачная стена открывает вид на окружающую природу.

Прозрачная стена открывает вид на окружающую природу.

 
Сауна на воде.

Сауна на воде.

 

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Сауна на воде - отдых для души и тела

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Сауна на воде - отдых для души и телаПодписаться на мой Instagram
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