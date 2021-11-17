Делаем самолетик из бумаги своими руками

Зеленый самолетик из бумаги

Все знакомы с бумажным самолетиком, кто не мастерил его в детстве? Дети любили играть с корабликами, самолетами и жабами, сделанными из бумаги. Оригами не требует каких-то особенных затрат, развивает моторику, воображение и ловкость рук.

Это самое безопасное хобби для малышей. Запускать бумажные игрушки можно дома и даже во дворе, не боясь неприятных последствий. А сделать таких игрушек можно сразу несколько. Особенно детишкам нравится запускать самолетики из окна на высоком этаже, а потом наблюдать за их лавированием и полетом.

Секреты мастерства

Рассмотрим несколько различных способов, как сделать самолетик из бумаги вместе с детьми. Важно знать, что на дальность полета вашей бумажной конструкции повлияет несколько факторов:

Самым важным участником полета является хвост. Чтобы самолет летал далеко, он должен быть сложен по всем правилам.

Должна соблюдаться строгая симметрия.

Бумага должна быть легкой, поэтому картон здесь не подойдет.

Крылышки должны быть загнутыми. Как летает самолетик

Работать с бумагой приятно и удобно, она легко поддается деформации и принимает почти любую форму. Самостоятельное складывание оригами может приносить пользу и удовольствие:

Многие смогут вспомнить детство и поностальгировать, при этом научив своих детей складывать простые модели самолетиков или корабликов.

Это занятие тренирует концентрацию и внимание, помогает научиться мыслить творчески и развивает воображение.

Можно устраивать различные конкурсы на детских праздниках, кто быстрее смастерит бумажные фигурки.

Так можно тренировать пальцы рук и координацию. Тренировка рук

Стандартная модель

Начинать лучше с самого простого, это знакомая всем базовая модель самолетика из детства. Нам нужен всего лишь лист А4 (можно использовать тетрадный или газетный лист при желании), запас терпения и сноровки.

Складываем листок строго пополам, аккуратно проводим по линии изгиба и снова разравниваем. Средняя линия должна быть хорошо видна и быть идеально ровной. Верхние уголочки с обеих сторон загибаем вниз к средней линии. Должны получиться треугольники с равными сторонами. Снова загибаем треугольные уголки в направлении к средней линии. Макет складываем пополам и разворачиваем на обратную сторону. Делаем крылья с обеих сторон, и самолет можно запускать!

Мастерим дальнобойщика

Чтобы понять, как создавать бумажный самолетик, начинать нужно с азов. Научите ваших детишек для начала справляться с простыми макетами, а затем постепенно переходите к более сложным. Приступим:

Такой макет имеет способность летать, словно бумеранг.

Для формирования центральной линии нужно сложить лист пополам и провести пальцем по линии в середине, чтобы зафиксировать ее. Затем заново разогнуть.

Верхние уголки сворачиваются к средней линии, чтобы получилось два равных треугольника. Форма должна напоминать домик с крышей.

Складываем макет поперек верхней линии двух треугольников.

Снова загибаем оба верхних уголка, оставив внизу небольшой язычок.

Язычок поднимаем вверх и аккуратно проглаживаем линии для фиксации.

Складываем модель пополам, делаем крылья и в путь! Теперь вы знаете, как сделать бумажный самолетик дальнобойщик.

Реактивный истребитель

Мальчишкам очень понравится делать военные боевые самолеты, похожие формой на настоящие. Можно использовать цветную бумагу, а также изображать на ней фломастерами или карандашами номера моделей.

Макет красного цвета отлично маневрирует и набирает высокую скорость за счет утяжеления в носовой части, хвост при этом облегчен. В данном случае самолету даже ветер не будет являться препятствием.

А вот макет зеленого цвета рассчитан на дальние полеты. Такая модель способна на медленное и плавное снижение, посадка мягкая.

Это настоящие истребители F15 и F16. Они способны на сложные маневры, проходят мертвую петлю, различные пике и виражи. Справиться с такими устройствами способен только бывалый и бесстрашный летчик.

Советы по дизайну самолетов:

Здесь все зависит от вашей фантазии. Можно использовать цветные карандаши, ручки, фломастеры, маркеры и краски. Разрисовывайте уже готовые конструкции.

Делайте поделки из цветной бумаги, выбирайте яркие оттенки, чтобы самолет сразу выделялся на общем фоне.

Если хотите устраивать соревнования, чья модель быстрее или дольше долетит, делайте свои самолеты из одного цвета. Так будет легче отличить ваш макет от макета соперника. Чтобы понять процесс создания самолетика из бумаги, четко следуйте инструкциям на картинках и видео.

Устройство с пропеллером

Нам потребуется лист бумаги А4, острые ножницы или канцелярский нож, иголочка с бусинкой и простой карандаш. Рассмотрим весь процесс пошагово:

Бумажный лист сгибаем таким образом, чтобы получились две диагонали, как показано на фото.

Переворачиваем лист лицевой стороной вниз, сгибая так, чтобы получилась центральная линия посередине диагональных. Затем сгибаем бумагу с обеих сторон, как показано на картинке.

Переворачиваем левый край вправо и загибаем вверх. Затем разворачиваем обратно и делаем то же самое с правым краем.

Снова необходимо согнуть левый край, загнув уголок за макет.

Разворачиваем правую сторону, сгибаем к средней линии.

Делаем еще один сгиб и заворачиваем верхний уголок вовнутрь.

Правый уголок сгибаем к средней линии и разгибаем обратно. Левую часть поворачиваем на обратную сторону, краешек снизу нужно вставить в отверстие справа.

Сгибаем макет и делаем крылья, как показано на фото.

Чтобы смастерить пропеллер, нам понадобится листок примерно 8*8 сантиметров, расчерченный по двум диагоналям. На каждой линии делаем насечки на расстоянии 5 мм от центральной точки.

Чтобы понять, как сделать самолетик из бумаги, который далеко летает и легко делается, нужно правильно научиться делать пропеллер. Разрезаем лист по линиям ровно до засечек. Скрепляем конструкцию, как показано на фото, фиксируя в середине иголкой. Игла должна проходить насквозь ровно в центральную линию на пересечении диагоналей.

Закрепляем пропеллер на хвосте нашего самолета, можно зафиксировать клеем или скотчем. Модель готова!

Советы по изготовлению оригами:

Всегда хорошо и аккуратно проглаживайте все линии на изгибах. Для этого можно использовать твердые предметы, например, линейку или карандаш. Работайте только с ровной не помятой бумагой, чтобы макет выглядел красиво и был собран по правилам. Для новичком советуют начать с простых моделей, привыкнуть к бумаге и техникам. Когда материал будет вас слушаться, и вы разработаете моторику, можно переходить к более сложным поделкам. Освоить новые методы никогда не поздно. Загнутые, скомканные, деформированные и изогнутые листы не подойдут для оригами. Придется приобрести новые. Следите за тем, чтобы в конструкциях соблюдалась симметрия, относительно центральной оси. Иначе изделие не будет правильно маневрировать и летать длительное время. Самолетики могут также заваливаться на бок или даже лететь не в том направлении, в каком необходимо. Когда вы разберетесь с созданием бумажного самолетика, который хорошо летает, вы можете организовать домашнее авиа-шоу со своим малышом. Это интересное и увлекательное занятие не только для детей, но и для взрослых.

Быстрый самолет

Четко следуя инструкции, можно изготовить изделие, способное быстро и хорошо летать. Начнем:

Сгибаем бумажный лист вдоль, чтобы получилась ровная и четкая линия посередине, аккуратно проглаживаем пальцами или линейкой. Затем лист снова расправляем, вернув в исходное положение.

Складываем бумагу пополам, чтобы образовался ровный поперечный изгиб. От средней линии отгибаем вниз два краешка. Затем разгибаем половину того, что было загнуто.

Боковые стороны разворачиваем и складываем оба отворота внутрь. Это нужно сделать сначала с внутренними, а затем с внешними отворотами.

Часть крыла с одной и с другой стороны сгибаем назад, отгибая при этом крылышки от низа.

Проглаживаем линию изгиба и разгибаем крылья.

Сделанные загибы отгибаем строго параллельно сгибам на крыльях.

Быстрый самолет готов к полету!

Есть секреты, зная которые, можно заставить ваше изделие летать дольше обычного. Вот несколько из них:

Лишний вес всегда мешает полету, поэтому длина крыльев должна быть минимальной, но достаточной для маневренности. Для хорошего планирования макет должен быть идеально симметричным. Ниже мы расскажем, как сделать самолетик из бумаги с пошаговой инструкцией и фото. Бросайте самолет всегда немного вверх, а не просто вперед. Можно добавить небольшое утолщение (утяжеление) на носу. Для этого кончик просто аккуратно загибают или прикрепляют маленькую скрепочку. Если ваше изделие кренится в одну сторону, а не летит ровно по прямой линии, здесь поможет загибание крыла. Определите сторону, куда кренится ваш самолет, а затем именно это крыло слегка загните. Хорошо продумывайте конструкцию хвостовой части, именно она отвечает за прямоту и длительность полета. Если вы делаете носовую часть острой, помните, что это увеличит скорость полета, но уменьшит длительность.

Супер-модель истребителя

Почему это супер-изделие? Считается, что оно способно пролететь до 100 метров. Однако из официальных источников известно, что максимальная дальность полета такого бумажного изделия составила 69 метров. Эта модель имеет хорошую аэродинамику и выглядит эффектно. Чтобы создать красавец истребитель, нам необходим ровный лист А4, подойдет также цветная бумага. Следуя нашей пошаговой инструкции по фотографиям, у вас получится настоящий быстрый самолет! Работайте аккуратно и внимательно, особенно при формировании крыльев и хвостовой части.

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

6 этап

Еще несколько секретов от специалистов в авиастроении:

Если ваше изделие постоянно взмывает вверх, игнорируя прямую траекторию полета, после чего совершает мертвую петлю и летит к земле, необходимо пересмотреть конструкцию носа. Можно увеличить вес или усложнить носовую часть. Для этого достаточно лишь немного загнуть край внутрь.

Если ваш параплан кренится в сторону, понадобится сделать руль для поворота. Нужно просто загнуть край одного крыла.

Если ваше изделие все время норовит завалиться набок при полете, нужны хорошие стабилизаторы. Для этого также загибаем крылья на краях.

Параплан

У параплана очень большие и широкие крылья, что позволяет ему совершать красивые и высокие полеты. Приступим к изготовлению бумажного параплана:

Сгибаем заготовку по центральной линии, хорошо проглаживаем и разгибаем.

¼ верхушки складываем к центральной линии, уголки загибаем внутрь. Параплан

Переворачиваем лист на обратную сторону и загибаем половину уже согнутой части.

Небольшие уголочки подгибаем, складываем макет пополам строго по центру.

Разворачиваем нос и делаем крылья параплана, как на схеме. Изделие готово к полету! При этом оно должно получиться долго летающим и красивым. Как сделать хороший бумажный самолетик, подобный параплану, показано на видео ниже.

Оригинальный кукурузник

Такая модель обязательно понравится вашему ребенку, особенно если у вас мальчик. Эта поделка напоминает по форме настоящий кукурузник. Необходимо приобрести красную цветную бумагу, зеленый двусторонний картон, пустой коробок от спичек, острые ножницы, карандаш, клей.

Приступаем к созданию:

Коробок спичек обклеиваем бумажным листом, вырезаем картонную полоску шириной 3 сантиметра. Ровно половина этой длины будет корпусом вашего кукурузника. Сгибаем полоску пополам и приклеиваем к коробку.

Из картона вырезаем оба крыла в виде двух полос, немного закругленные по краям. Наклеиваем их к коробку параллельно друг другу сверху и снизу. Вырезаем прямоугольник из зеленого картона и заклеиваем боковую часть коробка, замаскировав его полностью.

Теперь вырезаем части хвоста, они тоже должны быть закруглены. Затем вырезаем полосу и складываем так, как показано на фото.

Все детали приклеиваем к хвостовой части, и можно приступать к декору. На крылья с обеих сторон приклеиваем две красные звездочки, вырезанные из цветной бумаги. Спереди можно нарисовать или также приклеить небольшой пропеллер-имитацию. На видео ниже показано, как сделать такой самолетик из бумаги своими руками.

Ваш ребенок будет в восторге от такого самолета! Это может быть отличной идеей для подарка или участия в конкурсе поделок.

Оригинальные модели

Поделки из бумаги доступны даже детям, однако требуют усидчивости, терпения и концентрации. Вот несколько интересных моделей, которые обязательно увлекут вашего ребенка в это полезное занятие:

Бумажная Молния.

Необычный Фантом.

Стремительный Ястреб.

Внезапный Мираж.

Быстрая Стрела.

Модель Бизон. Достаточно трудоемкий процесс создания, однако результат того стоит.

Настоящий шаттл.

Остроносая Цапля.

Занятия оригами несомненно очень полезны, поэтому не бойтесь потратить время впустую. Так можно развивать ловкость рук, усидчивость и концентрацию внимания. При этом также участвуют разделы головного мозга, отвечающие за пространственное мышление и фантазию.

Берите за основу наши схемы, фотоинструкции и видео мастер-классы и не бойтесь экспериментировать. Теперь вы знаете, как сделать самолетик из листа бумаги, и сможете порадовать ваших детей свежими и оригинальными идеями.