Почему суровые викинги предпочитали сражаться топорами, а не мечами

Благодаря произведениям художественной культуры образ викинга плотно ассоциируется с боевым топором. Конечно же, подлинные боевые «рубила» выглядели совсем не так, как их зачастую изображают современные творцы, незнакомые с настоящей материальной культурной скандинавов. Тем не менее массовое использования викингами именно топоров – это отнюдь не художественное преувеличение. Вот и возникает вопрос: а почему именно топор, а не старый-добрый меч?
Франкский военный топорик. |Фото: forum.guns.ru.
Хотя никаких ГОСТов в раннее Средневековье не существовало, боевые топоры достаточно легко узнаются и отличаются от бытовых примерно как день отличается от ночи. Узнаются боевые топоры в первую очередь по характерной форме и габаритам полотна (металлической части). Военные топоры бывали как одноручные, так и двуручные. Лезвия обычно были небольшими (много и не надо). Судя по всему, огромное влияние на европейский боевой топор сначала оказала принесенная племенами франков франциска. Не исключено, что с оглядкой на этот легкий топорик, создавались и скандинавские боевые «рубила».
Скандинавский топор. |Фото: warriorpath.info.
Бытует ошибочное мнение, что топор был чем-то вроде оружия крестьянина. На самом деле пользоваться боевыми топорами, в том числе легкими одноручными не чурались даже состоятельные ярлы (князья) и его хускарлы (ближайшие дружинники). А все потому, что боевой топор обладает рядом серьезных преимуществ. Во-первых, он легкий. Во-вторых, чаще всего орудовать топором проще, чем мечом. В-третьих, топор обладает лучшими поражающими способностями против хорошо защищенной цели, например, против бойца, облаченного в кольчугу. Меч в этом отношении показывает себя не очень хорошо.
Топор и эффективнее, и дешевле. |Фото: vikingmartialarts.com.
Не стоит забывать и о том, что в целом топор дешевле и проще во всех смыслах. На него нужно меньше металла, а значит его поломка не так сильно ударит по карману. Топор не настолько прихотлив как меч, за ним проще ухаживать, в том числе на походе. Наконец, даже боевой топор намного проще меча технологически. Изготовить или починить его может любой мало-мальски опытный кузнец, в то время как ковать мечи в то время умели очень немногие мастера. А ковать мечи хорошо могло еще меньше людей. Поэтому по совокупности факторов даже состоятельный человек в бою предпочитал именно топор! А для воинов победнее он и копье и вовсе оставались единственно доступной опцией.
Были и двуручные топоры. ¦Фото: livejournal.com.
Отдельно стоит вспомнить про двуручные скандинавские топоры «бродаксы» или «широколезвийные секиры». С ними история была несколько другой. Бродакс был оружием специализированным. Обычно вооружались ими самые опытные бойцы дружины. Применялась боевая секира не только как оружие, но еще и как багор. Кроме того, двуручный топор имел еще одно важное достоинство – им можно было настукивать по головам противника, стоя во второй или даже третьей шеренге боевого строя. При этом не нужно думать, что мечи вообще не использовались в бою. Викинги пускали клинки в дело не менее охотно. Однако, топор был все-таки предпочтительнее по совокупности факторов.
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