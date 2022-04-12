История несостоявшейся актрисы и гениального лингвиста, написавшей самый популярный в СССР учебник

Наталья Бонк - женщина, которая научила полмира английскому языку./ Фото: trud.ru
Не каждому человеку в свои 92 года удается так замечательно выглядеть, сохранить оптимизм и тонкое чувство юмора. В совершенстве овладеть иностранным языком и научить любить его несколько поколений. А точнее, дать жизнь такому учебнику, который, многократно переиздаваясь, остается популярным более полувека и будет актуален еще многие годы.
Автор методики изучения английского языка Наталья Бонк уже давно с улыбкой относится к тому, что ее "детище" ласково называют ее фамилией, ставшей нарицательной. Сегодня мы поговорим о "бонке", которому нет аналогов в мире, и о его талантливом авторе.
Мечта
Наталья Бонк с родителями./ Фото: aiks-ekb.ru
Наталья Кроль родилась в Москве в семье интеллигентов. Ее отец был очень грамотным специалистом и возглавлял один из крупнейших столичных заводов. Мама Наташи была талантливой пианисткой и певицей. В их гостеприимном доме часто собирались творческие люди, которые оказали огромное влияние на решение девочки стать актрисой.
С детства Наташа любила петь, танцевать, декламировать и очень естественно держалась перед аудиторией. Родители всячески поощряли желание дочери посвятить себя сцене. Особенно талантом девочки восхищалась ее няня, которая была первой зрительницей и ценительницей ее "спектаклей". Наталья Александровна и сейчас называет эту женщину главным человеком в своей жизни.
Наталья Бонк в нежном возрасте./ Фото: muz-tracker.net
Наташа училась в элитной школе, в которую принимали только детей высшего руководства страны. Все свободное от уроков время девочка проводила на сцене, участвовала во всех школьных театральных постановках и представлениях. У нее даже появилась группа поклонников и поклонниц ее таланта. Обычно они занимали первые ряды на спектаклях и одаривали её овациями. Среди этих школьников была и Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина.
Уже в послевоенные годы Наталья встретила Светлану в консерватории. Аллилуева не сомневалась, что ее подруга учится в ГИТИСе. А когда узнала о ее выборе, была явно огорчена. Позже в своих воспоминаниях дочь Сталина напишет: "Девушка, от которой ждали достаточно многого, стала простой учительницей зарубежного языка".
Случайный выбор
Наталья Бонк в студенческие годы./ Фото: peoples.ru
Когда настал час поступать в театральное учебное заведение, они все уже были эвакуированы. И на факультет английского языка МГПИИЯ в свои 16 лет Наталья попала совершенно случайно. В дни войны девушка часто оказывалась дома одна. В вверено было беречь продовольственные карточки и в нужный момент их "отоваривать".
Однажды, купив на них баранью ногу, Наташа пошла вдоль Остоженки и увидела на надпись "Московский государственный институт иностранных языков". Ноги сами понесли ее в этот храм науки. Дойдя со своей ценной ношей до кафедры английского языка, девушка увидела там профессора фонетики и поведала, что закончила школу и желала пойти на первый курс.
Обложка знаменитого учебника под редакцией Бонд./ Фото: litinstitut.ru
Он поинтересовался, почему она выбрала именно английский язык. Наташа рассказала, что по-немецки уже разговаривает свободно с самого детства. В итоге ее зачислили в институт без всякого прослушивания.
Сейчас Наталья Александровна с юмором вспоминает, что ее "приняли с бараньей ногой", и что она долгое время не знала, к какому ремеслу ее готовят, так как изначально пропустила слово "педагогический" в названии ВУЗа.
Первый учебник
Ура! первый учебник горов./ Фото: itogi.ru
По окончании института Наталья, тогда уже Бонк, стала преподавать на курсах иностранных языков Министерства внешней торговли. Специальных учебников тогда не было, и Наталья Александровна сама сочиняла задания, чтобы найти занятия для аудитории. Как-то старший преподаватель поинтересовался, где она берет такой замечательный материал, и был приятно удивлен, услышав ответ.
Вскоре Бонк позвал директор курсов и предложил Наталье руководить маленькой группой учителей по подготовке упражнений для ведения уроков по английскому языку. В помощь ей дали двух талантливых коллег - Галину Котий и Наталью Лукьянову , которые и стали соавторами Бонк в создании прогрессивного учебника.
Наталья с присущей ей скромностью говорит, что не понимает, по какой причине книгу называют по ее фамилии - "бонком". Его разрабатывала группа авторов, которые решили, что справедливо будет разместить их фамилии в алфавитном порядке. Так она оказалась первой.
Бессмертная книга
Ищите в книжных магазинах! / Фото: wildersco.ru
Очень часто автор сравнивает своего "бонка" с Кощеем Бессмертным. На этой книге выросло не одно поколение студентов. Известен такой забавный случай, когда Наталье Александровне позвонила женщина и от имени всех педагогов сказала: "Мы очень признательны Вам за Ваш двухтомник, благодаря которому мы приобрели себе квартиры и купили дачные участки".
Сама же автор на его издании не обогатилась. И все благодаря советскому бюрократизму. Кому-то "наверху" не давал покоя тот факт, что учебник безумно популярен и часто переиздается, причем, при каждом новом издании его авторам надо было выплачивать весомый гонорар. И тогда появился новый закон: работа оплачивается только при первом издании.
Наталья Бонк всегда готова к работе./ Фото: golosarmenii.am
Впервые учебник Натальи Бонк был выпущен за границей издательством "Глобус". И когда прибыли первые тома этого увесистого коричневого гроссбуха в столицу, авторы ужаснулись и начали обзванивать всех знакомых, чтобы те скорее раскупили это "чудовищное по весу издание". А на то, что книга была крайне идеологизированной, никто тогда даже не обратил внимания. В последующих изданиях эта проблема была устранена, и сборник приобрел достойную бессмертную историю.
Правила Бонк
Наталья Бонк: чтобы выучить английский, нужно желание./ Фото: tecentde.cuccfree.com
Когда Наталью Александровну спрашивают, как правильно изучать иностранный язык, она отвечает, что главное - это желание. На первом месте, по мнению лингвиста, стоит знание родного языка. Грамотному человеку легче осваивать что-то новое, а освоив, не стоит останавливаться на достигнутом. Наука - это постоянное совершенствование. Но самое основное - это живое общение на уровне человек-человек. И если его заменить только мертвыми компьютерными технологиями, говорит создательница "бонка", тогда считайте, что все старания Господа Бога по созданию человека прошли даром...
09. ххх./ Фото: comic-actors.ru
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