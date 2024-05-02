Керенский: последние годы последнего главы Временного правительства

Это была одна из самых противоречивых и загадочных политических фигур, появившихся в России на рубеже эпох, после отречения императора Николая II от престола. Он пережил стремительный взлет и резкое падение у себя на родине, вынужден был бежать из России, и спустя много лет был похоронен на чужой земле. Его называли «Агасфером русской революции», отождествляя с обреченным на вечные скитания иудеем, который безжалостно подгонял Иисуса Христа, несшего свой тяжелый крест на Голгофу. Его судьба оказалась драматичной, а его версия российской истории не понятой ни большевиками, ни антикоммунистами.

КАРЬЕРЕ АДВОКАТА ПРЕДПОЧЕЛ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По иронии судьбы Александр Керенский, также как и Владимир Ленин, родился в Симбирске и учился в той же гимназии, которую окончил будущий вождь мирового пролетариата. Но разница в возрасте между ними была 12 лет, поэтому вряд ли они могли знать друг друга во времена своего детства. Хотя отец Керенского был директором этой гимназии и поддерживал семью Ленина после казни его старшего брата.

После окончания гимназии Александр Керенский поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1904 году, стал прекрасным юристом и успешно начал трудовую практику в адвокатуре, но вскоре увлекся политикой, и карьере адвоката предпочел политическую деятельность.

События 1905 года оказали сильное влияние на молодого, образованного юриста. Он поддерживал партию социалистов-революционеров, проводил публичные выступления, а в конце года был арестован за хранение оружия и листовок, призывающих к вооруженному восстанию, и отправлен в ссылку в Ташкент.

Однако в ссылке Керенский пробыл недолго. Вернувшись в Санкт-Петербург, занялся адвокатской практикой по защите лиц, обвиняемых в политических преступлениях, а в 1912 году был избран в Государственную Думу. Используя ее трибуну для призыва к борьбе с царским правительством, он завоевал симпатии народа, и к началу Февральской революции оказался в составе ее лидеров.

Период истории России между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года полон загадок, недомолвок и противоречий, как и фигура самого Керенского, сначала ставшего министром юстиции Временного правительства, возглавляемого юнкером и князем Георгием Львовым, а затем сменившего его на этом посту.

По распоряжению Александра Керенского была полностью разрушена прежняя судебная система, ликвидированы Верховный уголовный суд, судебные палаты и окружные суды, все революционеры были возвращены из ссылок и освобождены из тюрем. Он отменил смертную казнь, установив всеобщее избирательное право, оказывал бесплатную юридическую помощь рабочим Петербурга.

Кроме того, Керенский положил конец антисемитскими законами царской эпохи, дав право евреям жить там, где они пожелают, включая Москву и Санкт-Петербург, а еврейским детям посещать государственные школы без каких-либо ограничений.

РЕЖИМ, ПОСТРОЕННЫЙ НА ПЕПЛЕ ИМПЕРИИ

В начале революционного движения, когда монархия была разрушена, среди противников царского режима оказались не только большевики, но и члены Демократической конституционной партии — кадеты и эсеры, члены РСДРП — меньшевики, поэтому ситуация требовала установление законной власти, отражающей волю всей России и проведение честных выборов.

Однако организовать такие выборы не представлялось возможным, поскольку Россия находилась в состоянии войны с Германией, Австро-Венгрией и Османской империей, и многие граждане были на службе в армии. Перед Временным правительством встал самый главный вопрос — нужно ли продолжать войну, а если нет, то как выйти из нее? На этот счет не было однозначного мнения.

В сентябре 1917 года Керенский стал во главе Временного правительства, сменив на этом посту князя Львова, и объявил о создании Российской республики. Он был демократом и готов был дождаться окончания войны, чтобы провести честные выборы, но его беспокоили нарастающие волнения в стране.

Симпатии Керенского в то время были на стороне эсеров, но после того, как он возглавил Временное правительство, ему в зависимости от обстоятельств, пришлось менять свои взгляды. Он понял, что любыми способами должен сохранить режим, которому угрожают со всех сторон.

Поэтому сначала, опираясь на консервативно настроенных офицеров, Керенский назначил генерала Корнилова главнокомандующим, а когда тот попытался установить военную диктатуру в стране, призвал на борьбу с ним большевиков. Но в октябре 1917 года ситуация вышла из-под контроля, и Керенский сам стал жертвой их массового восстания.

ИЗГНАНИЕ «АГАСФЕРА»

На посту первого лидера Российской республики Александр Керенский продержался менее двух месяцев. Уже в октябре ситуация резко изменилась. Армия, находящаяся под влиянием революционной агитации, отказывалась воевать, а вернувшийся в Россию Ленин призывал большевиков к проявлению большей активности и свержению Временного правительства.

Керенский недооценил Ленина, он долгое время терпимо относился к его призывам, считая его таким же революционером, возможно, более фанатичным приверженцем большевиков. Ленин же, непоколебимо убежденный в том, что он и его партия обладают монополией на революцию, считал Керенского не меньшим врагом, чем генерала Корнилова или императора Николая II.

Октябрьская революция свершилась молниеносно. 7 ноября в течение суток большевики захватили Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Александру Керенскому за несколько часов до этого удалось бежать из Петрограда. Вопреки распространенному мнению, это не был побег в женском платье, он отправился на фронт на автомобиле с американским флагом, принадлежавшем секретарю американского посольства Уайтхаусу. Керенский не терял надежды собрать солдат и привлечь армию для защиты своего правительства, но не смог этого сделать.

Более полугода он скрывался на территории России, и даже хотел появиться на учредительном собрании большевиков, которое проводилось в Петрограде в январе 1918 года, но друзья отговорили его от этой затеи. В мае 1918 года Керенский на французском крейсере был тайно переправлен из Мурманского порта в Лондон и уже никогда не смог вернуться в Россию.

Изгнание русского «Агасфера» длилось более полувека. Из Лондона он переехал во Францию, где жил до 1940 года, накануне немецкого вторжения покинул Париж и перебрался в Соединенные Штаты.

НА ЧУЖОМ ПОГОСТЕ

В течение 52 лет Керенский жил с тоской по России, занимаясь совершенно безнадежным делом, пытаясь сформировать свое, особое видение истории, которое было непонятно как большевикам, так и антикоммунистам.

Он публиковал статьи, подробно описывал события, предшествующие своему изгнанию, называя свою борьбу за Россию «революцией Керенского», в течение нескольких лет был редактором эмигрантской газеты в Париже, писал мемуары, читал лекции в Англии, Франции и США. В 1956 году он поступил в Стэнфордский университет в Калифорнии, где изучал и классифицировал русские документы в Гуверовском институте войны, революции и мира.

Он потратил много времени, пытаясь защитить свое видение истории, заявляя, что мог бы сделать Россию самой процветающей и свободной страной в мире, установив политическую свободу для всех. Но русские эмигранты не любили Керенского, они считали его главным виновником гибели Российской империи, и потому его идеи не находили особой поддержки в их среде.

Керенский дважды был женат. С первой женой Ольгой Барановской, которая также была родом из России, у него родилось двое сыновей. Они расстались еще в 1917 году, но позднее Ольга с сыновьями тоже переехала жить в Лондон, а Керенский был уже женат на дочери австралийского промышленника, журналистке Лидии Триттон, которая умерла в 1964 году.

Последняя любовь пришла к Керенскому, когда ему было уже за 80 и он жил в пансионате для бедных, не имея ни денег, ни своей квартиры. Элен Пауэрс была его личной секретаршей, которая так привязалась к старому революционеру, что продолжала работать на него бесплатно и поддерживала до конца жизни.

Осенью 1967 года Керенский упал и сломал шейку бедра, но у него не было денег, чтобы оплатить лечение. Выручили друзья, которые нашли бесплатную клинику в Лондоне, где его согласились положить в отдельную палату, но в гинекологическое отделение, что ужасно раздражало Керенского.

Тогда Элен прилетела к нему, помогла продать его архив документов и фотографий, а на вырученные деньги наняла хороших врачей и перевезла в нормальную больницу. Однако вскоре у Керенского обнаружили рак. После этого он отказался от лечения, перестал принимать пищу, вырывал из вены иглу, с помощью которой врачи пытались ввести ему питательный раствор. Элен все это время находилась рядом.

Перед смертью Керенский передал ей старинный перстень, который всю жизнь носил на руке. Он рассказал, что этому перстню две тысячи лет, он достался ему от одного французского дворянина, который предупредил, что все, кто носили этот перстень, покончили жизнь самоубийством.

Увидев смущение Элен, Керенский сказал, что он хоть и устал от жизни, но не собирается ничего с собой делать, по-видимому, на нем прервалось проклятие этого перстня. Элен взяла перстень, а когда она ушла, и медсестра зашла в палату, чтобы сделать Керенскому укол, он был уже мертв.

Элен сохранила перстень «самоубийц» как память о близком человеке, а когда в старости заболела раком, выпила большую дозу снотворного, не выдержав сильных болей. Где сейчас этот перстень и кто его носит — никому не известно.

Местная православная церковь отказалась отпевать виновника падения монархии, также не нашлось никого, кто смог бы перевезти его прах на родину, как об этом мечтал Керенский. Его похоронили в Лондоне, на чужой земле, на кладбище, предназначенном для людей неопределенной веры.

Последние фотографии Александра Керенского