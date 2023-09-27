Шокирующие сексуальные традиции племен и народов мира

Все люди планеты с возрастом узнают, что такое секс, но не у всех людей одинаковые представления о нем. Некоторые племена или даже целые народы успели придумать себе невообразимые ритуалы и за столь долгое время существования продолжают чтить свои сексуальные традиции. Для нас это дикость, а для них это абсолютная норма.



Представляем вам 10 шокирующих сексуальных традиций племен и народов мира.









Самбия — племя, пьющее сперму

Мардуджара — племя, практикующее необычное обрезание и меатотомию

Тробрианцы — племя, в котором начинают заниматься сексом с 6 лет

Водопады Со-Д’о — излюбленное место для разврата последователей вуду

Непальцы — народ, где братья делят между собой жену

Водаби — племя, где мужчины воруют друг у друга жен, Нигер

Древнеегипетские фараоны, практикующие публичную мастурбацию

Древняя Греция, где гомосексуализм считался абсолютно нормальным явлением

Древняя Греция: педерастия — это норма!

Современная культура Ирана, где можно купить временный брак, если есть деньги