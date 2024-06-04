Что делать при падении на рельсы в метро - инструкция, которая поможет спастись

Инструкция, которая спасет жизни: что делать при падении на рельсы в метро
Метро стало неотъемлемой частью современных городов, и уже мало кто задумывается о том, метрополитен – зона повышенной опасности. И хотя работники подземки делают всё, чтобы обеспечить комфорт и безопасность, несчастные случаи в метро всё же не редкость.
В метро случается всякое, в том числе и падение на рельсы. Но даже если такое произошло, важно помнить, что шансы спастись велики. Главное – не паниковать и знать правила, которые помогут даже в такой ситуации отделаться «лёгким испугом».
Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!
Инструкция, которая спасет жизни: что делать при падении на рельсы в метро
При падении на рельсы метрополитена нельзя пробовать выбраться на платформу самому. Дело в том, что, хватаясь руками за край платформы, велика вероятность дотронуться до контактного рельса, который там находится. А в этом случае последует смертельной силы электрический разряд.
Как себя вести?
В том случае, если поезда в тоннеле пока не видно, необходимо бежать по ходу движения поезда между рельсами до места, где во время остановки находится первый вагон электрички. При этом необходимо громко кричать, привлекая внимание пассажиров и дежурного.
Инструкция, которая спасет жизни: что делать при падении на рельсы в метро
Если же электричка в тоннеле уже приближается, нужно, не паникуя, лечь между рельсами в путевой лоток и руками прикрыть голову. Высота этой колеи около 0,5 метра (до подвогонного оборудования), и если сделать всё по инструкции, то травм не будет.
Посмотрите это 2-минутное видео! Ведь не исключено, что оно спасёт и вашу жизнь.
Видео-инструкция:
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