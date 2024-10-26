Новый способ выращивания лука на перо в бутылках

Ни для кого не секрет, что если поставить луковицу в стакан с водой, то очень скоро из нее начнет расти зеленое перо. Однако через несколько недель вода в стакане испортиться и запах от такой плантации на подоконнике будет не самый приятный. Предлагаем новый усовершенствованный способ выращивания лука на зелень.

Процесс выращивания пера

пластиковые бутылки 0,5 л;средние луковицы;нож или ножницы;вода.У пластиковых бутылок срезаются горловины.Их необходимо перевернуть и вставить в разрез, предварительно сняв крышки.Затем бутылки заполняются водой до середины горловин. В горлышки вставляются луковицы корешками вниз. Перед этим у них срезаются хвостики, и срывается отслаиваемая шелуха, чтобы она не подгнивала.Бутылки выставляются на подоконник.Уже примерно через 10 дней из луковиц начнет расти перо.Очень скоро к воде будут доставать только корешки. Сами луковицы останутся сухими, поэтому не станут гнить и неприятно пахнуть. По мере закисания воду очень легко поменять. Для этого нужно поднять луковицу с горловиной, слить ее и заменить свежей. Таким образом, из одной луковицы можно получать перо по несколько раз пока она не истощиться.