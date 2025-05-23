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Как легко и быстро отмыть электрический гриль

Электрогриль помогает за считанные минуты готовить вкусные, питательные и низкокалорийные блюда. Одна беда – на жарочных пластинах после этого остаются пригоревший сок, жир и иногда кусочки пищи.
Для облегчения процесса чистки техники хозяйки приспособились использовать при жарке блюд фольгу и пергаментную бумагу в качестве прослойки между пластинами и продуктами.

На самом же деле мыть гриль легко, даже если его панели несъемные.

Как легко и быстро отмыть электрический гриль после приготовления?

Секрет ухода за электрогрилем прост: своевременно проложить между пластинами мокрую хлопчатобумажную салфетку.

Шаг 1. После того, как готовые продукты вынули из гриля, остались следы запекшегося мясного сока.

Как легко и быстро отмыть электрический гриль

Намочите хлопчатобумажную ткань, например, отрез от износившейся детской пижамы или своей майки, и положите ее на жарочную пластину.

Как легко и быстро отмыть электрический гриль

Шаг 2.

Прижмите влажную салфетку верхней пластиной гриля и оставьте технику в выключенном состоянии минут на 10-15. За это время весь нагар отмякнет, а гриль успеет остыть до такой температуры, когда его можно помыть без риска обжечься. На фото видно, что ткань частично впитала в себя загрязнения.

Как легко и быстро отмыть электрический гриль

Шаг 3. Протереть пластины гриля, периодически промывая салфетку в проточной воде.

Как легко и быстро отмыть электрический гриль

На данном этапе для очищения можно использовать бумажные полотенца. В заключение еще раз протереть гриль чистой влажной тканью.

Как легко и быстро отмыть электрический гриль

Процесс очищения гриля занимает не более 3-5 минут и не требует особых усилий.
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