Как легко и быстро отмыть электрический гриль

Электрогриль помогает за считанные минуты готовить вкусные, питательные и низкокалорийные блюда. Одна беда – на жарочных пластинах после этого остаются пригоревший сок, жир и иногда кусочки пищи.

Для облегчения процесса чистки техники хозяйки приспособились использовать при жарке блюд фольгу и пергаментную бумагу в качестве прослойки между пластинами и продуктами.

На самом же деле мыть гриль легко, даже если его панели несъемные.Секрет ухода за электрогрилем прост: своевременно проложить между пластинами мокрую хлопчатобумажную салфетку.Шаг 1. После того, как готовые продукты вынули из гриля, остались следы запекшегося мясного сока.Намочите хлопчатобумажную ткань, например, отрез от износившейся детской пижамы или своей майки, и положите ее на жарочную пластину.Шаг 2.Прижмите влажную салфетку верхней пластиной гриля и оставьте технику в выключенном состоянии минут на 10-15. За это время весь нагар отмякнет, а гриль успеет остыть до такой температуры, когда его можно помыть без риска обжечься. На фото видно, что ткань частично впитала в себя загрязнения.Шаг 3. Протереть пластины гриля, периодически промывая салфетку в проточной воде.На данном этапе для очищения можно использовать бумажные полотенца. В заключение еще раз протереть гриль чистой влажной тканью.Процесс очищения гриля занимает не более 3-5 минут и не требует особых усилий.