Пышные оладушки, готовить которые каждый день можно по разному рецепту

Оладьи с лимоном и ягодами.

1. Оладьи на кефире

Вкусные оладьи на кефире.

Оладушки, устоять перед которыми нет ни сил, ни желания.

2. Оладьи на молоке с яблоками

Ароматные оладьи с яблоками.

Изумительные оладьи.

3. Оладьи на дрожжах

Дрожжевые оладушки.

Пышные и воздушные оладьи.

4. Оладьи на ряженке

Вкусные жареные оладьи на ряженке.

Оладьи с мёдом.

5. Банановые оладьи на кефире

Вкусные банановые оладушки.

Приятного аппетита.