Ошибки, которые допускают в интерьере маленькой квартиры

Ни для кого не секрет, что небольшие помещения трудно декорировать, и ставки на то, чтобы сделать это правильно, к сожалению, не всегда высоки.







При меблировке комнаты с ограниченной площадью дизайнерское решение, кажущееся таким безобидным, как выбор коврика или журнального столика, может либо подчеркнуть очевидную нехватку места, либо наоборот – расширить пространство. Чтобы не попасть впросак, рассказываем о самых популярных ошибках, которые буквально на глазах «съедают» и без того недостающие квадратные метры.



1. Первая ошибка: открытые стеллажи и полки

2. Вторая ошибка: неправильно подобранный коврик

3. Третья ошибка: «тяжёлая» ванная комната

4. Четвёртая ошибка: неправильная кровать

5. Пятая ошибка: плохое освещение

Открытые полки и стеллажи лучше всего заменить на небольшой шкаф и комод.Зачастую владельцы маленьких квартир отдают предпочтение открытым стеллажам и полкам, которые размещают по всей квартире, будь то прихожая, гостиная, ванная или кухня. На первый взгляд, в этом нет ничего страшного, поскольку всё под рукой и легкодоступно. Но с другой стороны подобного рода мебель не просто бросается в глаза, акцентируя внимание на горе нагромождённых предметов, а и в значительной степени портит общую картину, напоминая складское помещение. Согласитесь, что выглядит это совсем неэстетично, а ведь так хочется, чтобы было красиво, уютно и по-современному. В данном случае дизайнеры рекомендуют обратить внимание на небольшие, но при этом вместительные шкафы и комоды со множеством полок и ящичков внутри. Так вы сможете разместить все необходимые вещи от одежды и косметических принадлежностей до книг и прочих мелочей.Неправильно подобранный по размеру ковёр запросто может сжать и без того маленькое пространство.Ковры – неотъемлемая часть даже самого современного и новомодного интерьера. Да вот только не всегда они идеально вписываются в общую картину, тем самым портя впечатление. По мнению большинства дизайнеров, одной из ключевых ошибок, которых следует избегать при оформлении гостиной или спальни, является выбор ковра. Если он слишком мал для комнаты, то на самом деле пространство может казаться ещё меньше. С функциональной точки зрения, ковёр обеспечивает тепло и мягкость под ногами, «гасит» звук и закрепляет предметы мебели так, чтобы их было нелегко сдвинуть. Поэтому правильно подобранный по размеру ковёр может не только сохранить тепло, а и в разы визуально расширить пространство, сделав его более просторным.Не перегружайте и без того маленькую ванную комнату мрачными цветами и массивной сантехникой.Как правило, ванные комнаты, выполнение в тёмных тонах в сочетании с громоздкой сантехникой, создают ощущение тесноты и задавленности со всех сторон. Такое помещение напоминает коморку с препятствиями, где налететь на «острые углы» не составит труда. Важно помнить о том, что чем меньше помещение, тем светлее оно должно быть, поскольку благодаря правильно подобранному цвету и освещению можно визуально расширить пространство, сделав его глубже и объёмнее. Так же не стоит забывать и про декор, который играет далеко не последнюю роль. Выбирайте современные зеркала с лед подсветкой, плоские полотенцесушители, прозрачные или под цвет стен полки. Позаботьтесь и о контейнерах для моющих, лучше всего, если они будут все в одном стиле. Лишним не будет и мягкая корзина для белья, также подобранная под основной цвет стен и пола.Не гонитесь за кроватью королевского размера, лучше обратите внимание на кровать размера «queen-size».Несмотря на то, что многие дизайнеры любят играть с масштабом, кровати большого размера, как правило, являются исключением и ошибкой номер один в интерьере маленькой спальни. Кровать размера king-size или с балдахином, как правило, перегружает комнату, делая её ещё меньше и теснее. Вместо этого попробуйте кровать размера «queen-size» с более низким профилем, так вы сможете не только обыграть скромное по метражам пространство, а и сделать свой сон максимально комфортным без вреда для здоровья.Освещение также играет ключевую роль в интерьере маленькой квартиры.Если верить дизайнерам, то плохое освещение не всегда означает его недостаток. Чаще всего это связано с тем, что свет может быть слишком ярким и бить по глазам, вызывая раздражение. Что же касается интерьера, то такой свет может подчеркнуть все недостатки, скрыв при этом главные достоинства маленькой комнаты. Тёмное и тусклое освещение создаёт мрачное и депрессивное настроение, которое, в свою очередь, приводит к негативному чувству тревоги и усталости. Плохое освещение также может вызывать головные боли, напряжение глаз и головокружение, создавая ощущение дискомфорта и нежелания проводить время в помещении. В итоге это приводит к недостатку энергии и продуктивности.Правильно освещённое пространство создаёт яркую и располагающую атмосферу, которая повышает продуктивность, настроение и общее самочувствие, а также делает интерьер более объёмным, глубоким и просторным. Обеспечьте хорошее освещение вашей квартиры, используя комбинацию естественных и искусственных источников света, желательно с регулятором мощности по тепловым режимам.