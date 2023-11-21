Жизнь на запредельной высоте, многоженство и другие малоизвестные факты об империи инков

Империя инков – одно из самых загадочных древних обществ в истории человечества. Их королевство было основано в городе Куско, который сейчас находится в современном Перу. Хотя изначально общество инков было довольно маленьким, им удалось создать империю, раскинувшуюся на территории примерно 4000 квадратных километров менее чем за сотню лет. В этом обзоре малоизвестные факты о древних инков, которые и сегодня вызывают огромный интерес.
1. Как инки могли жить на огромной высоте
У древних инков была процветающая империя, которая распространилась на всю территорию Анд и их окрестностей. Некоторым ученым было интересно, как такие люди, как инки и другие горные жители, смогли не только выжить, но и процветать в высокогорном климате. Изучая людей, которые живут в этом районе, и их гены, ученые смогли определить, что инки эволюционировали таким образом, что их банально не беспокоил воздух с низким содержанием кислорода.
Инки эволюционировали для жизни на высоте.
Как известно, люди прекрасно приспосабливаются почти к чему угодно, и недавние генетические исследования действительно доказали, что те, чьи предки выросли высоко в горах, просто лучше справляются с недостатком кислорода, чем остальные. Именно поэтому в Непале местные гиды-шерпы помогают людям подняться на Эверест, и часто делают это даже без кислородных масок. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы помочь отбиться от испанских захватчиков, которые пришли, чтобы завоевать инков и разграбить все их богатства.
2. Сейсмостойкие постройки инков стоят и сегодня
Со времен инков осталось немало старых руин, причем в основном нетронутых. Эти руины находятся в современном Перу, районе, который до сих пор известен большой сейсмической активностью. В то время как сегодня многие дома в данном регионе строятся из дешевых материалов и не особо могут выдерживать землетрясения, в империи инков прекрасно знали, как строить так, чтобы здания противостояли разрушительным землетрясениям, и тогда не скупились на время и средства, чтобы обеспечить сейсмостойкость.
Здесь жили инки.
У зданий инков было много интересных геометрических особенностей, которые были тщательно спланированы и помогали структуре оставаться устойчивой во время как экстремальных, так и продолжительных землетрясений. Но самым удивительным инженерным «подвигом» инков было то, как они проектировали свои строительные блоки так, чтобы они почти идеально подходили друг другу, а также при этом оставалось достаточно места для люфта, чтобы блоки не ломались во время землетрясения. А сегодня многие даже дорогие здания в сейсмически опасных районах не защищены от землетрясений.
3. Инки приносили в жертву как взрослых, так и детей
Инки были одной из многих древних цивилизаций, которые практиковали человеческие жертвоприношения, и, как и многие другие, они также иногда приносили детей в жертву своим богам. Главным в религии инков был Инти, бог солнца, но кроме него было много других богов. Чтобы умилостивить этих богов или обеспечить хороший урожай, иногда требовались жертвы. Ученые обнаружили останки детских жертвоприношений, в том числе мумию девочки, которая была принесена в жертву. Она невероятно сохранилась, несмотря на то, что с тех пор прошло много сотен лет.
Мумия времён инков.
Ученые, которые изучали мумию, нашли несколько очень интересных вещей. До последнего года жизни в рационе девочки не было листьев коки, но затем она начала активно употреблять их, а также ее образ жизни сильно изменился. Во время последней недели перед смертью она также употребляла много алкоголя. Дети, как известно по некоторым историческим записям, часто выбирались для жертвоприношений заранее, и перед смертью с ними обращались очень хорошо, буквально осыпая их роскошью в течение года.
4. «Похождения императора» - диснеевский взгляд на древних инков
Многие люди смотрели мультипликационный фильм Диснея «Похождения императора». В нем рассказывается об эгоистичном императоре инков по имени Куско, который ведет себя невероятно высокомерно, избалован и требователен, а также планирует уничтожить целую деревню, чтобы построить тематический парк. В итоге он превращается в ламу с помощью злой магии от своего советника и усваивает много уроков, встречаясь с крестьянином по имени Пача. Некоторые задаются вопросом, насколько точно мультфильм отображает жизнь инков. Что удивительно, по мнению тех, кто изучает историю инков, мультфильм очень правдоподобный.
5. Инки были могущественным обществом, покорившим многие народы
Те, кто мало знает об инках, просто считают их «кем-то вроде майя» или просто одной из южноамериканских цивилизаций, которая построила много крупных каменных сооружений. Тем не менее, инкам удалось построить империю, которая в эпоху расцвета простиралась от современного Эквадора до современного Чили на 4000 километров. Несмотря на то, что они не были такими кровожадными, жестокими и злобными, как ацтеки, инкам удалось построить хорошо функционирующее общество, которое работало довольно хорошо, пока на континенте не появились европейские исследователи.
Инки-покорители народов.
Одна из самых невероятных вещей в этом достижении заключалась в том, что у инков не было денег. В каком-то смысле, они были более или менее социалистическим обществом, хотя, как и многие современные социалистические общества, у инков была правящая верхушка, которая жила в более комфортных условиях. Несмотря на это, в обществе инков деньги не были чем-то необходимым. Люди получали все, что им было нужно, от правительства, и работали на благо всех. Никто не голодал, а общее качество жизни было превосходным, особенно по меркам древнего мира.
6. Инки могли иметь несколько жен
Общество инков, как и многие другие цивилизации на протяжении всей истории, было не совсем справедливым. Существовали крестьяне, дворяне и, конечно же, сама императорская семья. Крестьяне выполняли большую часть тяжелой работы, в то время как дворяне должны были заниматься более интеллектуальными занятиями. Императорская семья, конечно, просто правила и наслаждалась всем самым лучшим. Однако, хотя дворяне в целом пользовались большим уважением, кардинальным их отличием от крестьян были правила брака.
Многоженство - норма для инков.
Крестьяне должны были следовать тем же правилам брака, что и большинство современных людей: они могли жениться только на одном человеке. Однако, если человек был дворянином, для него было вполне приемлемым многоженство, и он действительно мог взять несколько жен, если хотел того. Что интересно, подобная «несправедливость» в отношении полигамии ничуть не возмущала крестьян. Вероятно, это связано с тем, что у крестьян не было денег или личного имущества, кроме самого необходимого, и они попросту не могли бы позволить себе другую жену.
7. Инти - верховный бог инков
Как известно, у инков было много богов, и они вовсе не стеснялись добавлять в свой пантеон новых, которые были для них «выгодны». Это была вполне разумная стратегия, которую использовали многие крупные империи, такие как инки и древние римляне, потому что она позволяла завоеванным народам спокойно подчиняться, вместо того, чтобы сражаться до смерти из-за споров относительно богов и веры. Но все эти боги считались не настолько значимыми, как бог солнца инков по имени Инти.
Инти - верховный бог инков
Сапа Инка (верховный правитель), который сам считался богом, постановил, что Инти является верховным богом, и что все должны почитать его как самое важное божество.
8. Инки многое заимствовали у покоренных народов
Инки были известны тем, что заимствовали многие вещи у других культур, и это касалось не только богов других наций. Подобно тому, как римляне заимствовали у греков всевозможные математические и другие достижения, инки проделывали подобное с завоеванными ими народностями, поэтому они были настолько жестокими, как многие завоеватели прошлого. Они следили за тем, чтобы инфраструктура их бывших врагов оставалась практически нетронутой, и учились многим вещам у побежденных людей.
Инки - покорители и просветители.
Возможно, именно поэтому инки смогли создать такое прочное и мирное общество, в котором люди имели достаточно еды и чувствовали себя хорошо, даже если не могли покупать товары, а также у них не было денег или богатств, которые они могли бы накопить самостоятельно. Инки смогли создать почти идеальное социалистическое общество, которое простиралось на тысячи километров, потому что они уважали людей, которых они захватили, и сделали их частью своего великого общества вместо того, чтобы пытаться уничтожить их.
9. Император инков носил одежду только один раз
В обществе древних инков, как уже упоминалось, в основном все необходимое предоставлялось правительством, и людям выдавали то, что им было нужно, из хранилищ. Однако, хотя инки были близки к идеальному коммунистическому обществу, они также имели тенденцию выдавать более хорошие и удобные ткани более богатым гражданам. Если человек был крестьянином, он получал из хранилищ самую грубую ткань, в то время как дворянам давали гораздо более мягкую и удобную одежду.
Один день - один костюм.
Самые большие привилегии были у Сапа Инка, который считался настолько святым и важным, что не только носил сумасшедшие головные уборы с перьями и лучшие ткани из доступных, он также никогда не надевал одну и ту же одежду дважды.
10. Инков погубили болезни
К сожалению, как и для многих в Америке, окончательное падение инков было обусловлено тем, что они оказались крайне подвержены европейским болезням. Когда европейские исследователи прибыли на берега Америки, они принесли с собой такие болезни, как оспа, против которой у них уже давно выработался иммунитет. Население империи инков, как и многих других народностей в Северной и Южной Америке, почти полностью выкосила оспа и другие заболевания. К примеру, только первая крупная вспышка эпидемии оспы унесла жизни примерно 50% населения.
Это подтверждает теорию, что испанцы (или любые другие европейцы) захватили империю инков только потому, что большая часть ее жителей уже умерла. Правда заключается в том, что европейские технологии были не настолько более продвинутыми, и оружие тех времен не давало серьезного преимущества перед луками. Если бы инков было столько же, сколько и захватчиков, они вполне могли разгромить их.
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