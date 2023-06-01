Как правильно поливать комнатные растения

Комнатные растения — не только важнейшая часть домашнего интерьера, но и источник чистого воздуха в доме. Узнай, как правильно питать растения влагой, чтобы они радовали буйным ростом и долголетием!









Полив растений и достаточное количество воды — залог полноценного роста и здоровья растений. Каждый владелец цветочного горшочка должен понимать, что без должного ухода растения зачахнут.

Правильный и регулярный комнатных цветов основан на нескольких принципах: количество, качество и температура используемой воды. Домашние растения разных видов и сортов требуют индивидуального подхода, правила ухода за конкретным цветком можно узнать у консультанта-флориста в магазине или найти в интернете.



Как правильно поливать комнатные цветы



Для того, чтобы правильно поливать домашние растения, необходимо подробно изучить их потребности, условия произрастания, состояние на данный момент.

Для правильного полива важно учитывать следующие факторы: интенсивность освещения, температура в комнате, влажность воздуха в помещении, состав почты в горшке, его размер.



Как много и часто нужно поливать нужно поливать комнатные цветы



Учитывая все вышеперечисленные факторы, которые зависят, в первую очередь, от особенностей конкретного растения и комнатных условий, ориентируйся на время года и погоду за окном.

В тёплой время года потребность в воде практически у всех видов домашних растений становится максимальной. Летом наблюдается активная фаза роста у комнатных цветов, поэтому частота полива и количество воды возрастают.

Осенью комнатные растения перестраиваются на зимний режим замедленного роста и покоя, поэтому количество воды должно быть меньше, чем летом, а частоту полива можно сократить.

Зимой потребность в воде у растений снижается до минимального порога: в зависимости от влажности в помещении, полив можно сократить в 2 раза.



Как поливать домашние цветы: от чего зависит объём воды и частота полива

Домашние растения с большими и мягкими листьями нуждаются в частом поливе. К ним можно отнести к алатею, спатифиллум.Комнатные растения с мясистыми и жёсткими листьями (каланхоэ, алоэ) умеют надолго запасаться влагой. Как правило, они имеют кожистые листья с восковым налётом, небольшие шипы или колючки.Растения, растущие из луковиц (ирисы) плохо реагируют на избыток воды в горшке: они быстро начинают гнить.Корневая система у совсем юных побегов домашних растений развита слабо, поэтому их нельзя заливать большим количеством воды. Поливай молодые цветы часто, но понемногу. Взрослые растения можно поливать реже, но большим количеством воды.Растение в небольшом горшке лучше поливать чаще, но небольшим количеством воды, чтобы не затопить корневую систему.Домашние цветы, растущие в глиняных горшках рекомендуется поливать часто: керамика быстро пропитывается водой и активно испаряет влагу.Если корневая система домашнего цветка занимает в горшке много места, а почвы не так много, то такое растение стоит поливать часто, но не слишком обильно.Поддон очень важен, поскольку служит стоком для лишней воды. Вместо магазинного поддона можно использовать блюдце, пластмассовые крышки или контейнеры из пластика.Влажная почва обычно тяжёлая, поэтому постукивание по горшку обычно не сопровождается гулким звуком (как в случае, если земля сухая).Комнатные растения чаще страдают от избытка, а недостатка влаги, поэтому не поливай цветы, если почва ещё довольно сырая на ощупь.При недостатке воды листья увядают, желтеют, высыхают и опадают. Цветущие растения теряют цветки и бутоны. Почва трескается или становится похожей на пыль.При переизбытке влаги в горшке листья становятся поблёкшими, замедляется рост растений, корни и нижняя часть стебля могут начать гнить. Плесень и серый налёт на почве — признак переизбытка влаги.В зависимости от вида, растения делятся на 4 группы по частоте полива.Избыточный полив: обильный и частый полив.Обильный полив: поддержание влажной почвы, но без застоя воды.Умеренный полив: увлажнение почвы 1 раз в 23 дня небольшим количеством воды.Редкий полив: активный полив в период роста и несколько недель покоя и сухости почвы.Домашние растения нужно не только поливать, согласно особенностям и потребностям каждого конкретного вида, но и дополнительно подкармливать полезными веществами. Комнатные цветы нуждаются в подкормке, и многие питательные вещества можно приобрести в обычной аптеке!Самый простой и бюджетный способ подпитать растения — это поливать их водным раствором перекиси водорода. Разведи 2 столовые ложки перекиси в 1 литре прохладной воды. Поливать растения таким раствором нужно не чаще, чем раз в 5 дней. Им же можно опрыскивать листья из пульверизатора и протирать мясистые листья.Второй способ подкормить растения — использование янтарной кислоты при поливе.Поливать домашние цветы янтарной кислотой можно несколько раз в неделю, частота зависит от цели полива. Это может быть борьба с болезнями, стимуляция роста, укоренение черенков, приживаемость рассады. Внимательно прочитай инструкцию к каждому цветку и следуй точным указаниям именно для конкретного вида растения.Таблетки или порошок янтарной кислоты можно приобрести в аптеке. Разведи 2 г сухого вещества янтарной кислоты в небольшом количестве тёплой воды, а после разбавь прохладной. Общий объём воды для полива с добавлением янтарной кислоты — 1 лит