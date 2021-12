«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино

Из кино – в «тренды».

Джинсы для брутальных «дикарей»

Благодаря Марлону Брандо джинсы перестали считаться исключительно рабочей одеждой.

«Плохишу» Джеймсу Дину удалось закрепить за джинсами хорошую репутацию.

В джинсы вскоре облачились все слои населения…

Юбка «как у Гурченко»

«Карнавальная ночь» зажгла на модном небосклоне новую звёздочку… Но лучше, конечно, пять звёздочек...

Знаменитое платье Леночки Крыловой – мечта советских женщин. В комплекте с талией Гурченко.

После завершения Второй мировой Кристиан Диор напомнил: женщина – это цветок, а не ломовая лошадь.

Топ «как у Лайзы»

Прима «Кабаре» стала модной иконой для женщин на закате СССР.

Как Лайза. С точностью до мушки.

«Оммаж» от советских модниц: топ а-ля «Кабаре».

Причёска «как у Бабетты»

Бабетта пришла на войну, увидела и победила: отныне все делали начёс.

Мастер-класс от Анфисы из «Девчат», или Советская «бабетта».

Платье «как у Мэрилин»

Культовая сцена из фильма Билли Уайлдера (1955 год) и скульптура «Мэрилин навсегда» (2011 год).

Незабываемое «платье Мэрилин»: «оммажи» от Барби и Келли Леброк.

Мне, пожалуйста, «зимнюю вишню»

«Зимняя вишня»: короткая стрижка и бесконечная вера в «женское счастье».

На ком бы ни остановился выбор, причёска у героини «Зимней вишни» оставалась неизменной.

Образ, актуальный и среди постсоветских женщин: волевая леди с короткой стрижкой и верой в любовь.

Пальто как в«9 ½ недель»

«Ты можешь оставить свою шляпу…». И пальто!

Пальто «оверсайз»: всегда в тренде.

Туфельки «как у Кэрри Брэдшоу»

В глазах неискушённых зрительниц Кэрри Брэдшоу будто бы сошла с подиума…

Героиня Сары Джессики Паркер: обувной «ликбез» для мировой аудитории.

Зачем кольцо, когда есть такие туфли?!

С тех пор, как появился синематограф, зрители с упоением копируют образы любимых персонажей. Успешный в прокате фильм вполне можно считать высокоэффективной вариацией «фэшн-рекламы»: дамы побегут в магазин за туфельками «как у любимой актрисы», а мужчины (ничто модно-человеческое и сильному полу не чуждо!), изменив классическому стилю, вдруг наденут джинсы «как у…» в «крутом экшне». В данном материале – счастливые истории вещей, которые стали мегапопулярными благодаря кино.Если в первой половине 20 века джинсы были преимущественно рабочей одеждой, то после выхода фильма «Дикарь» в 1953 году в молодёжной среде уже было моветоном не иметь штанов из денима.– был так хорош, что дух свободы и протеста отныне стал «хорошим тоном» среди молодёжи, а джинсы моментально перешли в разряд «одежды мечты».Двумя годами позже для съёмок фильма «Бунтарь без идеала» (с Джеймсом Дином в главной роли) было закуплено 300 пар джинсов Levi’s.Молодые бандиты в «порочно-брутальных» джинсовых брюках «сорвали хайп», и подростки обеспечили магазинам джинсовой одежды прибыль на годы вперёд.Дети из добропорядочных семей мечтали выглядеть так, будто у них за спиной криминальное прошлое и / или пыльный рюкзак для бродяжничества по Америке и Мексике. С тех пор романтизированныйнеразрывно связан с джинсами. Впрочем, в деним облачились не только протестующие, но и просто модники и модницы.Пока на «тлетворном Западе» бунтовали и бесчинствовали в джинсах, в 1956 году в Советском Союзе на фильм «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова было продано более 48 миллионов билетов . Вскоре штурмовавшие кинотеатры товарищи женщины брали штурмом уже ателье и требовали платье или– персонажа Людмилы Гурченко.Советские модницы 1950-х (по воспоминаниям бабушки одного из авторов Novate.ru) чаще всего заказывали знаменитое чёрное платье: всем хотелось повторить образ, в котором Людмила Гурченко выглядела не хуже модели на подиуме Модного дома Dior. Поскольку у юной Людмилы Марковны окружность талии на момент съёмок составляла 47 сантиметров, то перед мастерами швейных ателье стояла двойная задача: юбочка «как у Гурченко» должна была хотя бы визуально и талию сделать «как у Гурченко».Мода на пышные юбки возникла на 10 лет раньше дебюта Людмилы Марковны с лёгкой руки Кристиана Диора. Создавая новую коллекцию одежды в первые послевоенные годы, кутюрье отмечал , что намеренно «рисовал женщин, напоминающих цветы», чтобы поставить точку на эпохе войны – времени «трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксёра».подарила слабому полуи возможность почувствовать себя беззаботной хрупкой принцессой в романтичном наряде.Оскароносный фильм-мюзикл «Кабаре» (1972 года) попал на советские экраны лишь в конце 1980-х. Достойный во всех отношениях кинопродукт особенно впечатлил пока ещё советских модниц нетривиальным образом Лайзы Миннелли: короткая стрижка жгучей брюнетки, вызывающий макияж, броские серьги и колье,Нужно было срочно повторить эффектный лук! Воссоздавали, конечно, из доступных материалов, однако с небывалым энтузиазмом: иногда даже мушку наклеивали, чтобы «как у Лайзы». Весьма вероятно, что мода на топы со шлейкой через плечо и глубоко открытой спиной – дань уважения образу Миннелли.После выхода фильма «Бабетта идёт на войну» в 1959 году причёску героини Брижит Бардо не пыталась повторить разве что женщина с «ёжиком» 0,5 см. Дамы скрепя сердце интенсивно, а затем мочалкообразную «гриву». В идеале конструкцию полагалось сдобрить лаком для волос.А уже пару лет спустя в советском кинофильме «Девчата» главная модница избы (а возможно, и посёлка) Анфиса демонстрировала советским же кинолюбительницам, что такое профессионально исполненная «бабетта». Пожалуй, Брижит Бардо (точнее, её героиня Бабетта) обрела в лице Светланы Дружининой достойную конкурентку.Даже в никому не известных фильмах (как уже отмечалось в предыдущем материале о моде 20 века на Novate.ru) бывают культовые сцены. Малоизвестная сегодня кинолента «Зуд седьмого года» подарила зрителям сцену, ставшую настолько популярной, что в 2011 году Джон Сьюард Джонсон II создаёт восьмиметровую скульптуру «Мэрилин навсегда», увековечившую не только Монро, но и её платье в фильме Билли Уайлдера.Белое (точнее, цвета слоновой кости), – пожалуй, «белое платье Мэрилин» можно считать самым знаменитым нарядом в истории мирового кинематографа. Его копировали и современницы Монро, и модницы 21 века, и даже режиссёры. Так, в фильме 1984 года «Женщина в красном» Джин Уайлдер (однофамилец Билли Уайлдера, режиссёра фильма «Зуд седьмого года») воссоздаёт культовую сцену, изменив лишь цвет наряда. А компания «Mattel» одну из кукол Барби нарядила в «платье Мэрилин».В середине 1980-х годов женщины Советского Союза с упоением следили за судьбой главной героини «Зимней вишни». «Разведёнка» с маленьким сыном, железной волей, «порочной любовью» к женатому и надеждой на «простое женское счастье» – нужно ли комментировать , почему миллионы советских женщин до слёз сопереживали экранной «Оле»?Каждое утро, что бы ни случилось накануне, героиня Елены Сафоновой под «Держи меня, соломинка, держи…» шла в ванную комнату, принимала душ и укладывала с помощью фена весьмаПосле выхода фильма парикмахеры практически каждый день слышали одну и ту же просьбу: «Мне, пожалуйста, «зимнюю вишню»». Не беда, что у большинства овал лица или текстура волос были несовместимы с вожделенным «ёжиком Оли». Зато вера во встречу с Гербертом (или Вадимом – это кому как больше нравится) становилась незыблемой.Пожалуй, поколение, чья молодость обрамлялась перестроечным периодом и развалом Советского Союза, хоть раз да просматривало кассетку со «скандальной» эротической мелодрамой «Девять с половиной недель». Довольно целомудренное с точки зрения современности и незамысловатое кино, тем не менее, запомнилось тогдашнему зрителю запредельно откровенными сценами – например, стриптиз героини Ким Бейсинджер под «You Can Leave Your Hat On» Джо Кокера… Хотя, по мнению некоторых авторов Novate.ru, одна песня-то и запомнилась…Однако есть в фильме по-настоящему «нетленный» модный объект –. Оказывается, нежно любимую «неохипстерами» 21 века одежду «оверсайз» (свободного кроя и, как правило, на несколько размеров больше, чем требуется) популяризировала ещё в 1986 году упомянутая Ким Бейсинджер, сыгравшая в «9 ½ недель» роль Элизабет. И в конце 1980-х, и сегодня плащ «оверсайз» – неизменный тренд как для женщин, так и для мужчин.А вот в начале 2000-х русскоязычные зрители были несколько шокированы откровенностью американского сериала «Секс в большом городе». Однако шок быстро прошёл, а для поклонниц кинопродукта наряды четырёх подруг стали своеобразной «энциклопедией моды». В каждой серии героиня Сары Джессики Паркер демонстрировала фанатам несколько экстраординарных луков: что-то «женсовет» на следующий день после выхода серии признавал «очуменным», что-то подвергал жёсткой критике… Одно только не грозило нарядам Кэрри Брэдшоу – безразличие зрителей.И всё-таки отдельного мини-разговора заслуживает. Вероятно, большинство читателей Novate .ru согласится: в начале 2000-х увидеть стеллаж, от пола до потолка заставленный обувью, можно было только в кино. Женщины, имевшие по 1–2 пары обуви на сезон, цепенели в недоумении и даже возмущении, когда мисс Брэдшоу приобретала сто первую пару отОбувь так много значила для нью-йоркской колумнистки, что даже предложение руки и сердца от Мужчины Мечты Кэрри Брэдшоу получила именно в гардеробной, причём роль кольца блестяще исполнили синие лодочки на шпильке от Manolo Blahnik. А в день свадьбы «скромное винтажное платье» девушки (от какого-то Dior, кстати) дополняли изящные «бланики» в тон наряду.Несмотря на восточноевропейскую реальность, очевидно не совпадавшую с повседневностью нью-йоркских фэшн-гёл, зрительницы извлекли из блестящих обувных дефиле героини «Sex in the city» важный урок: много обуви – это не роскошь, а «стратегический запас» настоящей женщины и истинной леди.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: