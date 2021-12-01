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«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино


Из кино – в «тренды».

Из кино – в «тренды».

 

С тех пор, как появился синематограф, зрители с упоением копируют образы любимых персонажей. Успешный в прокате фильм вполне можно считать высокоэффективной вариацией «фэшн-рекламы»: дамы побегут в магазин за туфельками «как у любимой актрисы», а мужчины (ничто модно-человеческое и сильному полу не чуждо!), изменив классическому стилю, вдруг наденут джинсы «как у…» в «крутом экшне». В данном материале – счастливые истории вещей, которые стали мегапопулярными благодаря кино.

Джинсы для брутальных «дикарей»


Благодаря Марлону Брандо джинсы перестали считаться исключительно рабочей одеждой.

Благодаря Марлону Брандо джинсы перестали считаться исключительно рабочей одеждой.

 

Если в первой половине 20 века джинсы были преимущественно рабочей одеждой, то после выхода фильма «Дикарь» в 1953 году в молодёжной среде уже было моветоном не иметь штанов из денима. Персонаж Марлона Брандо – байкер, бунтарь и просто «плохой парень» – был так хорош в «штанах для рабочих» и короткой кожаной куртке, что дух свободы и протеста отныне стал «хорошим тоном» среди молодёжи, а джинсы моментально перешли в разряд «одежды мечты».
«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино

«Плохишу» Джеймсу Дину удалось закрепить за джинсами хорошую репутацию.

 

Двумя годами позже для съёмок фильма «Бунтарь без идеала» (с Джеймсом Дином в главной роли) было закуплено 300 пар джинсов Levi’s.
Молодые бандиты в «порочно-брутальных» джинсовых брюках «сорвали хайп», и подростки обеспечили магазинам джинсовой одежды прибыль на годы вперёд.
В джинсы вскоре облачились все слои населения…

В джинсы вскоре облачились все слои населения…

 

Дети из добропорядочных семей мечтали выглядеть так, будто у них за спиной криминальное прошлое и / или пыльный рюкзак для бродяжничества по Америке и Мексике. С тех пор романтизированный образ протестующего брутала и не понятого обществом интеллектуала неразрывно связан с джинсами. Впрочем, в деним облачились не только протестующие, но и просто модники и модницы.

Юбка «как у Гурченко»


«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино

«Карнавальная ночь» зажгла на модном небосклоне новую звёздочку… Но лучше, конечно, пять звёздочек...

 

Пока на «тлетворном Западе» бунтовали и бесчинствовали в джинсах, в 1956 году в Советском Союзе на фильм «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова было продано более 48 миллионов билетов. Вскоре штурмовавшие кинотеатры товарищи женщины брали штурмом уже ателье и требовали платье или юбку «как у Леночки Крыловой» – персонажа Людмилы Гурченко.
Знаменитое платье Леночки Крыловой – мечта советских женщин. В комплекте с талией Гурченко.

Знаменитое платье Леночки Крыловой – мечта советских женщин. В комплекте с талией Гурченко.

 

Советские модницы 1950-х (по воспоминаниям бабушки одного из авторов Novate.ru) чаще всего заказывали знаменитое чёрное платье с пышной юбкой-цветком до середины голени: всем хотелось повторить образ, в котором Людмила Гурченко выглядела не хуже модели на подиуме Модного дома Dior. Поскольку у юной Людмилы Марковны окружность талии на момент съёмок составляла 47 сантиметров, то перед мастерами швейных ателье стояла двойная задача: юбочка «как у Гурченко» должна была хотя бы визуально и талию сделать «как у Гурченко».
После завершения Второй мировой Кристиан Диор напомнил: женщина – это цветок, а не ломовая лошадь.

После завершения Второй мировой Кристиан Диор напомнил: женщина – это цветок, а не ломовая лошадь.

 

Мода на пышные юбки возникла на 10 лет раньше дебюта Людмилы Марковны с лёгкой руки Кристиана Диора. Создавая новую коллекцию одежды в первые послевоенные годы, кутюрье отмечал, что намеренно «рисовал женщин, напоминающих цветы», чтобы поставить точку на эпохе войны – времени «трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксёра». Коллекция Кристиана Диора под названием «нью лук» (1947 год) подарила слабому полу юбку-цветок и возможность почувствовать себя беззаботной хрупкой принцессой в романтичном наряде.

Топ «как у Лайзы»


Прима «Кабаре» стала модной иконой для женщин на закате СССР.

Прима «Кабаре» стала модной иконой для женщин на закате СССР.

 

Оскароносный фильм-мюзикл «Кабаре» (1972 года) попал на советские экраны лишь в конце 1980-х. Достойный во всех отношениях кинопродукт особенно впечатлил пока ещё советских модниц нетривиальным образом Лайзы Миннелли: короткая стрижка жгучей брюнетки, вызывающий макияж, броские серьги и колье, чёрный топ с глубоким вырезом и открытой спиной.
Как Лайза. С точностью до мушки.

Как Лайза. С точностью до мушки.

 
«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино

«Оммаж» от советских модниц: топ а-ля «Кабаре».

 

Нужно было срочно повторить эффектный лук! Воссоздавали, конечно, из доступных материалов, однако с небывалым энтузиазмом: иногда даже мушку наклеивали, чтобы «как у Лайзы». Весьма вероятно, что мода на топы со шлейкой через плечо и глубоко открытой спиной – дань уважения образу Миннелли.

Причёска «как у Бабетты»


Бабетта пришла на войну, увидела и победила: отныне все делали начёс.

Бабетта пришла на войну, увидела и победила: отныне все делали начёс.

 

После выхода фильма «Бабетта идёт на войну» в 1959 году причёску героини Брижит Бардо не пыталась повторить разве что женщина с «ёжиком» 0,5 см. Дамы скрепя сердце интенсивно начёсывали каждую прядь гребнем, а затем шпильками закрепляли мочалкообразную «гриву» на затылке, приглаживая верхний слой волос. В идеале конструкцию полагалось сдобрить лаком для волос.
Мастер-класс от Анфисы из «Девчат», или Советская «бабетта».

Мастер-класс от Анфисы из «Девчат», или Советская «бабетта».

 

А уже пару лет спустя в советском кинофильме «Девчата» главная модница избы (а возможно, и посёлка) Анфиса демонстрировала советским же кинолюбительницам, что такое профессионально исполненная «бабетта». Пожалуй, Брижит Бардо (точнее, её героиня Бабетта) обрела в лице Светланы Дружининой достойную конкурентку.

Платье «как у Мэрилин»


Культовая сцена из фильма Билли Уайлдера (1955 год) и скульптура «Мэрилин навсегда» (2011 год).

Культовая сцена из фильма Билли Уайлдера (1955 год) и скульптура «Мэрилин навсегда» (2011 год).

 

Даже в никому не известных фильмах (как уже отмечалось в предыдущем материале о моде 20 века на Novate.ru) бывают культовые сцены. Малоизвестная сегодня кинолента «Зуд седьмого года» подарила зрителям сцену, ставшую настолько популярной, что в 2011 году Джон Сьюард Джонсон II создаёт восьмиметровую скульптуру «Мэрилин навсегда», увековечившую не только Монро, но и её платье в фильме Билли Уайлдера.
Незабываемое «платье Мэрилин»: «оммажи» от Барби и Келли Леброк.

Незабываемое «платье Мэрилин»: «оммажи» от Барби и Келли Леброк.

 

Белое (точнее, цвета слоновой кости) коктейльное платье с развевающейся юбкой-клёш и отрезным лифом из двух фрагментов плиссированной ткани, соединённых на шее сзади, – пожалуй, «белое платье Мэрилин» можно считать самым знаменитым нарядом в истории мирового кинематографа. Его копировали и современницы Монро, и модницы 21 века, и даже режиссёры. Так, в фильме 1984 года «Женщина в красном» Джин Уайлдер (однофамилец Билли Уайлдера, режиссёра фильма «Зуд седьмого года») воссоздаёт культовую сцену, изменив лишь цвет наряда. А компания «Mattel» одну из кукол Барби нарядила в «платье Мэрилин».

Мне, пожалуйста, «зимнюю вишню»


«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино

«Зимняя вишня»: короткая стрижка и бесконечная вера в «женское счастье».

 

В середине 1980-х годов женщины Советского Союза с упоением следили за судьбой главной героини «Зимней вишни». «Разведёнка» с маленьким сыном, железной волей, «порочной любовью» к женатому и надеждой на «простое женское счастье» – нужно ли комментировать, почему миллионы советских женщин до слёз сопереживали экранной «Оле»?
На ком бы ни остановился выбор, причёска у героини «Зимней вишни» оставалась неизменной.

На ком бы ни остановился выбор, причёска у героини «Зимней вишни» оставалась неизменной.

 

Каждое утро, что бы ни случилось накануне, героиня Елены Сафоновой под «Держи меня, соломинка, держи…» шла в ванную комнату, принимала душ и укладывала с помощью фена весьма нетривиальную для 1980-х стрижку – что-то наподобие не слишком короткого «ёжика».
Образ, актуальный и среди постсоветских женщин: волевая леди с короткой стрижкой и верой в любовь.

Образ, актуальный и среди постсоветских женщин: волевая леди с короткой стрижкой и верой в любовь.

 

После выхода фильма парикмахеры практически каждый день слышали одну и ту же просьбу: «Мне, пожалуйста, «зимнюю вишню»». Не беда, что у большинства овал лица или текстура волос были несовместимы с вожделенным «ёжиком Оли». Зато вера во встречу с Гербертом (или Вадимом – это кому как больше нравится) становилась незыблемой.

Пальто как в«9 ½ недель»


«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино

«Ты можешь оставить свою шляпу…». И пальто!

 

Пожалуй, поколение, чья молодость обрамлялась перестроечным периодом и развалом Советского Союза, хоть раз да просматривало кассетку со «скандальной» эротической мелодрамой «Девять с половиной недель». Довольно целомудренное с точки зрения современности и незамысловатое кино, тем не менее, запомнилось тогдашнему зрителю запредельно откровенными сценами – например, стриптиз героини Ким Бейсинджер под «You Can Leave Your Hat On» Джо Кокера… Хотя, по мнению некоторых авторов Novate.ru, одна песня-то и запомнилась…
Пальто «оверсайз»: всегда в тренде.

Пальто «оверсайз»: всегда в тренде.

 

Однако есть в фильме по-настоящему «нетленный» модный объект – пальто главной героини в стиле «oversize». Оказывается, нежно любимую «неохипстерами» 21 века одежду «оверсайз» (свободного кроя и, как правило, на несколько размеров больше, чем требуется) популяризировала ещё в 1986 году упомянутая Ким Бейсинджер, сыгравшая в «9 ½ недель» роль Элизабет. И в конце 1980-х, и сегодня плащ «оверсайз» – неизменный тренд как для женщин, так и для мужчин.

Туфельки «как у Кэрри Брэдшоу»


В глазах неискушённых зрительниц Кэрри Брэдшоу будто бы сошла с подиума…

В глазах неискушённых зрительниц Кэрри Брэдшоу будто бы сошла с подиума…

 

А вот в начале 2000-х русскоязычные зрители были несколько шокированы откровенностью американского сериала «Секс в большом городе». Однако шок быстро прошёл, а для поклонниц кинопродукта наряды четырёх подруг стали своеобразной «энциклопедией моды». В каждой серии героиня Сары Джессики Паркер демонстрировала фанатам несколько экстраординарных луков: что-то «женсовет» на следующий день после выхода серии признавал «очуменным», что-то подвергал жёсткой критике… Одно только не грозило нарядам Кэрри Брэдшоу – безразличие зрителей.
Героиня Сары Джессики Паркер: обувной «ликбез» для мировой аудитории.

Героиня Сары Джессики Паркер: обувной «ликбез» для мировой аудитории.

 

И всё-таки отдельного мини-разговора заслуживает обувной гардероб Кэрри. Вероятно, большинство читателей Novate.ru согласится: в начале 2000-х увидеть стеллаж, от пола до потолка заставленный обувью, можно было только в кино. Женщины, имевшие по 1–2 пары обуви на сезон, цепенели в недоумении и даже возмущении, когда мисс Брэдшоу приобретала сто первую пару от Manolo Blahnik, Christian Louboutin и прочих волшебников обувного дела.
Зачем кольцо, когда есть такие туфли?!

Зачем кольцо, когда есть такие туфли?!

 

Обувь так много значила для нью-йоркской колумнистки, что даже предложение руки и сердца от Мужчины Мечты Кэрри Брэдшоу получила именно в гардеробной, причём роль кольца блестяще исполнили синие лодочки на шпильке от Manolo Blahnik. А в день свадьбы «скромное винтажное платье» девушки (от какого-то Dior, кстати) дополняли изящные «бланики» в тон наряду.

Несмотря на восточноевропейскую реальность, очевидно не совпадавшую с повседневностью нью-йоркских фэшн-гёл, зрительницы извлекли из блестящих обувных дефиле героини «Sex in the city» важный урок: много обуви – это не роскошь, а «стратегический запас» настоящей женщины и истинной леди.

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«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино

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«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря киноПодписаться на мой Instagram
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