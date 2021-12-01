«Туфельки как у Кэрри Брэдшоу»: 8 вещей, ставших трендами благодаря кино

Из кино – в «тренды».

Джинсы для брутальных «дикарей»

Благодаря Марлону Брандо джинсы перестали считаться исключительно рабочей одеждой.

«Плохишу» Джеймсу Дину удалось закрепить за джинсами хорошую репутацию.

В джинсы вскоре облачились все слои населения…

Юбка «как у Гурченко»

«Карнавальная ночь» зажгла на модном небосклоне новую звёздочку… Но лучше, конечно, пять звёздочек...

Знаменитое платье Леночки Крыловой – мечта советских женщин. В комплекте с талией Гурченко.

После завершения Второй мировой Кристиан Диор напомнил: женщина – это цветок, а не ломовая лошадь.

Топ «как у Лайзы»

Прима «Кабаре» стала модной иконой для женщин на закате СССР.

Как Лайза. С точностью до мушки.

«Оммаж» от советских модниц: топ а-ля «Кабаре».

Причёска «как у Бабетты»

Бабетта пришла на войну, увидела и победила: отныне все делали начёс.

Мастер-класс от Анфисы из «Девчат», или Советская «бабетта».

Платье «как у Мэрилин»

Культовая сцена из фильма Билли Уайлдера (1955 год) и скульптура «Мэрилин навсегда» (2011 год).

Незабываемое «платье Мэрилин»: «оммажи» от Барби и Келли Леброк.

Мне, пожалуйста, «зимнюю вишню»

«Зимняя вишня»: короткая стрижка и бесконечная вера в «женское счастье».

На ком бы ни остановился выбор, причёска у героини «Зимней вишни» оставалась неизменной.

Образ, актуальный и среди постсоветских женщин: волевая леди с короткой стрижкой и верой в любовь.

Пальто как в«9 ½ недель»

«Ты можешь оставить свою шляпу…». И пальто!

Пальто «оверсайз»: всегда в тренде.

Туфельки «как у Кэрри Брэдшоу»

В глазах неискушённых зрительниц Кэрри Брэдшоу будто бы сошла с подиума…

Героиня Сары Джессики Паркер: обувной «ликбез» для мировой аудитории.

Зачем кольцо, когда есть такие туфли?!