Что делать с кротом на огороде

Чего больше от него – пользы или вреда?







О жизни кротов достаточно известно, чтобы понять, кто они, враги или друзья. Живут зверьки под землёй, в темноте. Это их естественная среда обитания. Так природе было угодно, чтобы они быстро передвигались и безошибочно ориентировались в темноте, благодаря отличному слуху, сильному обонянию и осязанию.

Весенние огорчения дачников

… Зато слух хороший

Ищем у кротов слабое место

«Брякалки» и «вонючкики»

И всё же…

Нет ничего надёжнее простого

По мнению профессионала

Эти природные качества дают возможность кротам находить пищу. Не смотря на то, что сами зверьки не большие ( до пятнадцати сантиметров длиной и весом примерно до ста пятидесяти грамм), пищи съедают в течении суток равно своему весу. Они сгрызают всё, что попадается на пути их продвижения: корешки, клубни растений, жучков, проволочников, гусениц бабочек, уничтожают новорожденных крыс и мышей. Лакомятся такими злостными вредителями посадок, как медведки. И всё-таки, от кротов больше вреда, чем пользы. Во-первых, они повреждают корни и клубни растений и те погибают. Они уничтожают земляных червей, которых мы наоборот стараемся размножать, чтобы они рыхлили и облагораживали почву. Кроты могут перегрызть пластиковые трубы, проводку, если те попадутся на пути. А сколько ущерба эти животные наносят газонам! И ещё один важный факт вредительства этих грызунов. В кротовых норах крысам и мышам очень удобно выращивать свои потомства. Не нужно самим рыть убежища. Поэтому кротов справедливее будет отнести к классу вредителей, чем помощников. И всё-таки защитники природы призывают выяснять отношения с ними без кардинальных мер. И многим огородникам это удаётся.С наступлением весны и так работы на огороде «воз и маленькая тележка». А тут ещё терриконы земли, нарытые кротами. Изрыты газоны, грядки. Разве возможно спокойно смотреть на кучи земли на клумбах с любимыми многолетниками!? Хозяева тут же начинают борьбу с нашествием этих неукротимых вредителей.Говорят, что кроты слепые. Оказывается не так. Если они живут под землёй, это не значит, что совсем не видят. У них есть глаза. Просто зрение очень слабое. Это доказано. Среди густого волосяного покрова, глаза у крота найти очень сложно. Сложно, но возможно. Они представляют собой узкие щёлочки, спрятанные в густой кротовой шубе. Если взять в руки это животное и внимательно его исследовать, то можно убедиться, что глаза у крота самые настоящие. Многие дачники в этом уже убедились, подкараулив у себя на огороде и рассмотрев не желанного гостя. Тем более, что эти подземные лазутчики не очень то пугливые. Несмотря на плохое зрение, у них хороший слух. Боятся они только сильной вибрации и ультразвука. Но и это помогает только при определённых условиях.Как же защитить свой участок от нашествия этих несдающихся грызунов?Некоторые дачники видят спасение в жестяных банках, надетых к верху дом на обычную палку или металлический штырь. Кто-то надеется отпугнуть пришельцев сильными запахами ароматных трав. А кто-то доверяет только производственным отпугивающим устройствам.И всё-таки, при слабом зрении у кротов очень хороший слух, обоняние и осязание. Поэтому они не переносят вибрацию, ультразвук. Обоняние помогает им в поисках пропитания. Зная эти особенности зверьков, дачники придумывают способы защиты от них.Помните, мы упоминали о жестяных банках, как о средстве спасения от кротов? К сожалению, по мнению дачников, такой способ малоэффективен. А некоторые, согласно своему опыту, заявляют, что совсем не эффективен.Кто-то, разочаровавшись в баночной защите, решил попробовать повлиять на обоняние назойливых животных. Оно у них (обоняние) гораздо острее, чем зрение. Но никакие едко пахнущие и ароматные травы не произвели ожидаемого эффекта. Даже бензиновые и керосиновые кляпы, засунутые в норы и разбросанные по огороду, не останавливали атаки кротов. Они просто обходили их и рыли кротовины рядом. А въедливый запах скорее выживет с огорода самих хозяев и соседей.Ещё один «народный» способ борьбы с кротами – бобы. Кто-то подсказал, кто-то посоветовал. Но, сам, скорее всего даже не попытался испытать это оружие на своём участке. Как не досадно, но бобы тоже оказались не дееспособными в борьбе с дачными лазутчиками. У некоторых огородников все грядки и картофельные посадки засажены бобами. И что? Всё безжалостно изрыто этими злостными и непобедимыми землепроходцами!Можно воспользоваться производственным электронным отпугивающим устройством. Оно издаёт импульсы, которые не могу переносить животные. Они покидают оккупированную территорию и уводят свои семейства. Прибор не наносит вреда живущим в земле организмам, безвреден для человека и окружающей среды. Но не все «счастливые» обладатели кротовых раскопок могут приобрести устройство. Ведь кроты чувствуют и слышат только на расстоянии до двух метров в радиусе от себя. С такой маленькой территории они уйдут. Но сколько нужно приборов на весь участок? Нужно их так расставить, чтобы не оставалось свободного от ультразвука места. Если будет хоть маленькая лазейка — быть новым кротовникам. Об эффективности и правильном применении электронных преград лучше поговорить с продавцом – консультантом.Это о жестяных банках. Все дачники, кому не помогли или плохо помогли «брякалки», не совсем правильно их использовали. Во-первых размещать их нужно не на чём придётся, а только на металлических штырях. Понятно, что это нужно для извлечения из устройства пронзительного, надоедливого, невыносимого для зверей звука. Расставлять их нужно через полтора, два метра друг от друга, не реже. Чтобы самодельные отпугиватели работали бесперебойно, нужно донышко банки выгнуть наружу. Ведь в первоначальном состоянии оно вогнуто внутрь. Тогда штырь, на который надета банка, не будет цепляться и застревать. При малейшем ветерке банка будет издавать противный надоедливый звук ( из опыта дачника). Кроты убегут не только от этого не выносимого для них звука, но и от вибрации, идущей от металлического ствола. Конечно, хозяевам участка приходится выбирать – перепаханный кротами огород и погибшие растения, или — надоевший металлический звон. Придётся потерпеть. Если эту музыку отключить, то гости, мотивированные тишиной, не замедлят вернуться.Для ликвидации кротов, по мнению эколога Жукова, все выше приведённые методы совершенно бесполезные, никчёмные. Он уверен, что обычные, проверенные годами кротоловки, самое верное орудие против кротов. Но это радикальный, жестокий способ борьбы с землероями. К счастью (или к сожалению), кротоловок в настоящее время много и они почти все убивают животных. Но некоторые из них устроены как ловушки. Попав в плен, зверёк остаётся жив. Его можно освободить и отнести в лес. Пусть поработает санитаром.Кстати, у Жукова есть свой гуманный способ избавления от этих вредителей. Кроты, как оказывается, роют ходы в два яруса. Один на глубине до 30 сантиметров, чтобы спасаться от засухи в жаркое лето. Но во время дождей земляные черви поднимаются к поверхности, а за ними поднимаются и кроты. Черви — их основное питание. Таким образом, зверьки в поисках пищи, роют ходы ближе к поверхности. Нужно пройти по всем этим ходам и притоптать их. Крот обязательно начнёт восстанавливать плоды своего труда. Вот тут-то и надо понаблюдать. Как только он возобновит метра два хода, так нужно с лопатой быстро пойти на место, от куда он начал восстановление. Затопать примерно с метр поднятой земли. Крот быстро вернётся и снова начнёт восстанавливать траншею. Такой уж у них инстинкт. Вот тут то нужно воткнуть перед ним лопату на весь штык и повернуть её в сторону ( налево или направо). Животное окажется на поверхности. Только нужно успеть поймать его. Делать это нужно быстро, иначе ускользнёт.Способов борьбы с кротами не так уж много, а эффективных, тем долее. Но, если следовать советам профессионалов по борьбе с этими грызунами и удачному опыту дачников, кротов всё-таки можно выселить с огорода.