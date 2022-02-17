15 фильмов о женщинах с сильным характером

При словах «сильная женщина» в нашей голове рождаются образы людей, с которыми это понятие связано. Женщины с внутренним стержнем могут не нравиться, вызывать много споров, обвинений в свой адрес, но что точно — они притягательны, как магнит. Жизненные обстоятельства провоцируют их принимать решения, после которых за ними увязывается шлейф сильной женщины.









Милая Фрэнсис, 2012

Frances Ha

Инглиш-винглиш, 2012

English Vinglish

Королевский роман, 2012

En kongelig affære

Гравитация, 2013

Gravity

Зильс-Мария, 2014

Clouds of Sils Maria

Все еще Элис, 2014

Still Alice

Ма Ма, 2015

Ma ma

Исчезнувшая, 2015

Gone Girl

Век Адалин, 2015

The Age of Adaline

Женщина в золотом, 2015

Woman in Gold

Безумный Макс, 2015

Mad Max: Fury Road

Суфражистка, 2015

Suffragette

Убийца, 2015

Sicario

Джой, 2015

Joy

Портниха, 2015

The Dressmaker