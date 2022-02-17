15 фильмов о женщинах с сильным характером

При словах «сильная женщина» в нашей голове рождаются образы людей, с которыми это понятие связано. Женщины с внутренним стержнем могут не нравиться, вызывать много споров, обвинений в свой адрес, но что точно — они притягательны, как магнит. Жизненные обстоятельства провоцируют их принимать решения, после которых за ними увязывается шлейф сильной женщины.
Милая Фрэнсис, 2012
Frances Ha
Иногда стоит делать то, что нужно делать. Не всегда удается легко уйти от проблем, даже если у вас легкий характер. Но ни в коем случае нельзя переставать мечтать. Это история о взлетах и падениях нью-йоркской мечтательницы, научившейся делать правильный выбор и ставшей независимой женщиной, которая сама диктует себе правила, а не течет по жизни.
Инглиш-винглиш, 2012
English Vinglish
Героиня фильма не будет спасать мир от вселенского зла или изобретать лекарство от рака, но она достаточно сильна, чтобы совершенствоваться. История этой женщины проста и обыденна, да и выход из ситуации вполне банален — всего-то курсы английского языка. Но героиня — женщина со стержнем, способная отсеять все несущественное и сконцентрироваться на главном.
Королевский роман, 2012
En kongelig affære
Королевам редко везет в любви, тем более если король больше интересуется симпатичными юношами, чем собственной женой. Да и управление государством его не слишком волнует. Потому стоит запастись терпением, обзавестись толковыми союзниками и стать счастливой. К сожалению, жизнь не всегда благоволит всем отважным и влюбленным, но бороться определенно стоит.
Гравитация, 2013
Gravity
Одиночество и пустота. Как не сойти с ума, оказавшись в открытом космосе? Невероятная история о силе воли, о выдержке и смелости одной женщины, которая оказалась в безвыходном положении. Великолепная игра Сандры Баллок удерживает внимание зрителя весь фильм, заставляя сопереживать и примерять ситуацию на себя. Не каждому мужчине хватило бы выдержки пережить подобные обстоятельства.
Зильс-Мария, 2014
Clouds of Sils Maria
Увядающая звезда кино Мария Эндерс получает предложение сыграть успешную, но наивную и уже немолодую карьеристку, влюбившуюся в свою юную секретаршу. Все бы ничего, да только когда-то на заре своей карьеры Мария исполняла роль той самой роковой ассистентки. Новая роль начинает серьезно бить по самооценке актрисы. И как перестроиться с одной роли на другую и принять уже новую себя?
Все еще Элис, 2014
Still Alice
Как же страшно профессору лингвистики однажды проснуться и понять, что она забывает слова. Теряя имена близких и знакомые названия из-за быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера, Элис все же помнит, что она счастливый человек. Удивительный фильм, который обязательно стоит посмотреть, чтобы еще раз напомнить себе, что ценность имеет каждый момент жизни.
Ма Ма, 2015
Ma ma
Узнали? Да, это Пенелопа Крус. В фильме «Ма Ма» актриса исполнила роль талантливой учительницы и любящей мамы Магды, которая собирает все силы, чтобы победить болезнь и вернуть себе право жить и быть счастливой.
Исчезнувшая, 2015
Gone Girl
С одной стороны, безумная, с другой — любящая. Но где грань между страстью и сумасшествием? Накануне празднования пятилетия брака исчезает виновница торжества, оставляя цепочку подсказок и загадок для своего благоверного. Умная и изобретательная женщина часто делала подобные сюрпризы мужу. Что же его ждет на этот раз?
Век Адалин, 2015
The Age of Adaline
Каково это — пережить любимого? Каково это — никогда не стареть, запрещать себе сближаться с людьми и постоянно переезжать с места на место, чтобы никто не узнал твой секрет? Каково это — видеть, как на глазах стареет единственная дочь, и знать, что она уйдет в другой мир раньше тебя? «Век Адалин» — душевный романтический фильм, при этом еще и очень красивый.
Женщина в золотом, 2015
Woman in Gold
Главная героиня (Хелен Миррен) пережила в своей жизни боль и расставание. Но теперь она пытается добиться справедливости, вернув своей семье картину Густава Климта. Это история о борьбе одной женщины с целым государством. Фильм о ценностях и прошлом, которые стоит помнить и чтить.
Безумный Макс, 2015
Mad Max: Fury Road
Хотя фильм носит мужское имя, главная героиня — женщина. Женщина в постапокалиптическом мире, которая смогла добиться успеха, а потом фактически поднять революцию. Великолепная Шарлиз Терон воплотила в жизнь образ обозлившейся женщины, которая ищет свой рай и спасает подобных себе от необразованного фанатичного общества. И хотя в глазах у нее столько боли и страдания, а рукой служит металлический протез, она все равно прекрасна и женственна.
Суфражистка, 2015
Suffragette
Суфражистки — это не просто экстремистски настроенные женщины, забрасывающие камнями витрины магазинов. Это и обычные женщины, любящие жены и матери, чьи-то дочери. Их волнуют не только высокопарные вопросы об абстрактном равенстве, но и проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день: невозможность защитить себя от сексуальных домогательств на работе и побоев дома, меньшая заработная плата, чем у мужчин, за ту же самую работу, отсутствие прав на собственного ребенка.
Убийца, 2015
Sicario
Женщина-полицейский без страха и упрека сопровождает двух рейнджеров в погоне за наркоторговцами. Она не подозревает о грозящей ей опасности, но даже и это не остановило бы ее, поскольку она ответственна и непреклонна в борьбе за справедливость. Перед героиней встанет выбор: рассказать о том беспределе, в котором она оказалась, и быть убитой либо же смириться и жить дальше.
Джой, 2015
Joy
А вот премьеры следующих фильмов придется немного подождать, но, учитывая характер героинь и то, какие актрисы исполнили эти роли, мы не смогли не упомянуть их в этом списке. В основе сценария «Джой» лежит история Джой Мангано, матери-одиночки из Лонг-Айленда, которая изобрела самоотжимающуюся чудо-швабру, разочаровавшись в обычных. В результате она стала одним из самых успешных предпринимателей страны.
Портниха, 2015
The Dressmaker
Гламурная женщина возвращается в родной город, откуда уехала еще ребенком после обвинения в убийстве. Жители городка сначала не принимают ее, но постепенно она завоевывает расположение местных дам благодаря остроумию и умению кроить безупречные наряды. И, да, наряды великолепны, впрочем, как и замечательная Кейт Уинслет.
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