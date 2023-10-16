Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Тромсё — смакую на губах незнакомое мне название северного норвежского городка… И снова — Тромсё. Что-то северное, ну разумеется, проскальзывает в этом слове. И конечно же, тут должна быть история про рыбалку, про то, что здесь часто бывает северное сияние, и про пустые улочки, по которым можно бродить, предаваясь размышлениям о бренности, тоже можно рассказать. И про пивоварню бы… На минуточку, пивоварня Мак, основанная аж в 1877 году, является самой северной пивнушкой на земном шаре! Только один этот факт заставляет любителей пива лететь в Тромсё и заказывать пинту тёмного эля, а как же иначе?



Можно было бы продолжить повествование, вспомнив про покорителей арктики, ну или про самый северый зоопарк. Да-да, он тоже находится в этом, судя по фотографиям, невзрачном и бесцветном Тромсё. В общем, эдакий город-табакерка, но сегодня небо над ним драматик-драматик, а суровые норвежские духи решили поиграть с редкими туристами в свою излюбленную игру: когда много снега и ветра, и хоть как ты не укрывайся, нет да нет, получишь свежую порцию прямо в лицо! Такие вот тут суровые нравы.













В Тромсё есть памятник полярной экспедиции Амундсена. Именно отсюда был доставлен корм для его ездовых собак — 20 тонн сушеной трески.







За стеклянными стенами этого здания находится деревянный корабль, отработавший 44 сезона.











Этот мост (1 км. 36 м) был построен в 1960 году согласно проекту архитектора Эрлинга Викшё и был призван облегчить транспортировку грузов. Раньше для этого использовали паром, работа которого зависела от погоды.







Вид на город с высоты. Считается, что окружающие город горы защищают его от открытого моря и холодных ветров из Лапландии. Но по ощущениям, Тромсё просто открыт всем северным ветрам.















Буря, грянет буря…







Помимо нас, на склонах горы было несколько туристов, но они быстро «отмечались» возле станции, пара сэлфиков и обратно. Наших было не остановить, иногда звучали идеи поднятся сюда вечером, но мысли о пабе лично меня привлекали гораздо больше, чем очередная порция снега в лицо.







Здание канатной дороги наверху горы. Вот где снега хоть отбавляй. Местами сугробы выше 2-х метров, и служащим тут не приходится скучать.











Это место у местных считается лучшим пляжем. Ну да, такие вот они, суровые норвеги, отдыхают тут, загорают…







Лед яркого голубого цвета в окрестностях Тромсё. Это действительно необычное зрелище, когда весь мир чёрно белый и вдруг посреди него яркое пятно голубого цвета! Кто-то в группе даже воскликнул от неожиданности.



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