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Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Тромсё — смакую на губах незнакомое мне название северного норвежского городка… И снова — Тромсё. Что-то северное, ну разумеется, проскальзывает в этом слове. И конечно же, тут должна быть история про рыбалку, про то, что здесь часто бывает северное сияние, и про пустые улочки, по которым можно бродить, предаваясь размышлениям о бренности, тоже можно рассказать. И про пивоварню бы… На минуточку, пивоварня Мак, основанная аж в 1877 году, является самой северной пивнушкой на земном шаре! Только один этот факт заставляет любителей пива лететь в Тромсё и заказывать пинту тёмного эля, а как же иначе?

Можно было бы продолжить повествование, вспомнив про покорителей арктики, ну или про самый северый зоопарк. Да-да, он тоже находится в этом, судя по фотографиям, невзрачном и бесцветном Тромсё. В общем, эдакий город-табакерка, но сегодня небо над ним драматик-драматик, а суровые норвежские духи решили поиграть с редкими туристами в свою излюбленную игру: когда много снега и ветра, и хоть как ты не укрывайся, нет да нет, получишь свежую порцию прямо в лицо! Такие вот тут суровые нравы.

Тромсё — «самый» северный город Норвегии


Тромсё — «самый» северный город Норвегии

В Тромсё есть памятник полярной экспедиции Амундсена. Именно отсюда был доставлен корм для его ездовых собак — 20 тонн сушеной трески.

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

За стеклянными стенами этого здания находится деревянный корабль, отработавший 44 сезона.

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Этот мост (1 км. 36 м) был построен в 1960 году согласно проекту архитектора Эрлинга Викшё и был призван облегчить транспортировку грузов. Раньше для этого использовали паром, работа которого зависела от погоды.

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Вид на город с высоты. Считается, что окружающие город горы защищают его от открытого моря и холодных ветров из Лапландии. Но по ощущениям, Тромсё просто открыт всем северным ветрам.

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Буря, грянет буря…

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Помимо нас, на склонах горы было несколько туристов, но они быстро «отмечались» возле станции, пара сэлфиков и обратно. Наших было не остановить, иногда звучали идеи поднятся сюда вечером, но мысли о пабе лично меня привлекали гораздо больше, чем очередная порция снега в лицо.

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Здание канатной дороги наверху горы. Вот где снега хоть отбавляй. Местами сугробы выше 2-х метров, и служащим тут не приходится скучать.

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Это место у местных считается лучшим пляжем. Ну да, такие вот они, суровые норвеги, отдыхают тут, загорают…

Тромсё — «самый» северный город Норвегии

Лед яркого голубого цвета в окрестностях Тромсё. Это действительно необычное зрелище, когда весь мир чёрно белый и вдруг посреди него яркое пятно голубого цвета! Кто-то в группе даже воскликнул от неожиданности.

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