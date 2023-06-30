10 самых странных соревнований в мире, придумать которые дано не каждому
Соперничество у людей в крови, вот почему им нравится устраивать различные соревнования. Среди привычных и широко распространённых есть такие, которые заставляют удивляться. Это настолько странные и даже опасные соревнования, что просто поражаешься неуёмной человеческой фантазии.
10. Соревнование по экстремальной глажке
Соревнование по экстремальной глажке
Соревнование по экстремальной глажке
Первое соревнование по экстремальной глажке провели в 1997 году в городе Лестер, Великобритания. Участники должны поутюжить парочку вещей в экстремальных условиях, а именно в горах, на льду или в воде. Победитель не только должен продемонстрировать мастерство альпинизма или ныряния с аквалангом, но и суметь погладить рубашку.
9. Соревнования по ползанию
Соревнования по ползанию
В своеобразном марафоне младенцев в 2005 году, который проводили в Колумбии, приняли участие 1122 ребенка. Детки возрастом от 8 до 18 месяцев должны были проползти 5-метровую дистанцию. Неудивительно, что никто не дополз до финиша. Это мероприятие проводилось Министерством здоровья в поддержку здорового образа жизни.
8. Футбольный матч в грязи
Футбольный матч в грязи
В 2008 году тысячи мужчин и женщин влезли по щиколотку в грязь, сражаясь за главный приз во время проведения ежегодного Десятого футбольного чемпионата в грязи. Это массовое мероприятие проводили в Финляндии в болоте, которое именно для чемпионата было преобразовано в футбольное поле, на котором провели 22 игры. Площадь поля составила 60х35 м. Каждая игра длилась 2 тайма по 25 минут. В чемпионате приняли участие 340 команд по 6 игроков. Чемпионат был больше похож на грязевой карнавал, так как игроки поменяли гольфы и кроссовки на длинные платья, белые больничные халаты, на костюмы суперменов, облегающие шорты, розовые парики, то есть было сделано все, для того, чтобы одержать победу и получить приз.
7. Чемпионат по метанию яиц
6. Чемпионат по лазанью по стволам пальм
5. Реслинг
Реслинг
Первый мировой чемпионат по ножному реслингу провели в 1976 году в одном из баров Дербишира, Великобритания. Участники сцепляются стопами ног не на жизнь, а на смерть! В 1997 году организаторы этого чемпионата подали заявку в Олимпийский комитет. По признанию его олимпийским видом спорта, но идею не поддержали. Кстати, ножной реслинг - очень опасный вид спорта, так как очень часто участники получают вывихи и даже переломы.
4. Чемпионат по надуванию грелок
Чемпионат по надуванию грелок
18-летний Джамал Ткешелашвили не шутил, когда заявил, что порвет вас, как Тузик грелку! Он стал победителем чемпионата 2009 года по надуванию грелок. Джамал поставил три рекорда: первый – 23 секунды, второй – 16 секунд и третий – 13 секунд. Одну грелку он надул, когда на ней сидел человек. Молодому грузину принадлежит мировой рекорд, который составляет 13 секунд. Предыдущий рекорд составил 51,98 секунд.
3. Чемпионат по свисту
2. Марафон на каблуках
Марафон на каблуках
Одни из самых странных соревнований проводились во многих городах мира, включая Сидней, Париж, Амстердам и т.д. Но жителям Милана повезло больше других, так как участники соревновались за пару элегантных, роскошных босоножек от Маноло Бланик. 300 участников должны были пробежать дистанцию в 80 м на каблуках не ниже 7 см и не шире 1,5 см. Жертва стоила приза. Кстати, в конце соревнований трое победителей ушли домой в прекрасной паре роскошной обуви.
1. Чемпионат по безработице
Чемпионат по безработице
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