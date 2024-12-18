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Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

В 1960-х девушки всего мира мечтали быть похожими на Долли Партон, Бриджит Бардо или Присциллу Пресли, а потому делали невероятно высокие начёсы и укладывали просто умопомрачительные букли. Сегодня, разглядывая фотографии того времени, трудно представить себе, что это было модным. И всё же это всё было…

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Высокие прически с начесом подходили далеко не всем

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

В 60-х главным в прическе был объем – чем больше, тем лучше!

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

В прошлом это было стильно и модно!

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Объемные прически 60-х были одними из самых сложных в 20-м веке

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Обычная повседневная укладка того времени

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Для создания мега-объема использовались капроновые чулки и мочалки

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Начес на короткие стрижки

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

В 60-х мода была не только на прически, но и на цвет волос

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Озорные объемные завитушки

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

В моде были геометрические стрижки с удлинёнными прядями спереди

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Объемный начес + локоны и стильная прическа готова!

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Модные тройняшки

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Фотография из школьного альбома, 1968 год

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

На создание сложной прически уходило немало времени

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Длинные волосы начесывали на макушке и слегка завивали концы

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Одна из популярных причесок 60-х годов

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Безумный объем требовал огромного количества лака для волос

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Чья прическа победит?

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Начес до небес и кокетливые завитки

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

Вариант «бабетты» – начес и объем на макушке

Оригинальные прически 60-х годов XX столетия

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