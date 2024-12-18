В 1960-х девушки всего мира мечтали быть похожими на Долли Партон, Бриджит Бардо или Присциллу Пресли, а потому делали невероятно высокие начёсы и укладывали просто умопомрачительные букли. Сегодня, разглядывая фотографии того времени, трудно представить себе, что это было модным. И всё же это всё было…
Высокие прически с начесом подходили далеко не всем
В 60-х главным в прическе был объем – чем больше, тем лучше!
В прошлом это было стильно и модно!
Объемные прически 60-х были одними из самых сложных в 20-м веке
Обычная повседневная укладка того времени
Для создания мега-объема использовались капроновые чулки и мочалки
Начес на короткие стрижки
В 60-х мода была не только на прически, но и на цвет волос
Озорные объемные завитушки
В моде были геометрические стрижки с удлинёнными прядями спереди
Объемный начес + локоны и стильная прическа готова!
Модные тройняшки
Фотография из школьного альбома, 1968 год
На создание сложной прически уходило немало времени
Длинные волосы начесывали на макушке и слегка завивали концы
Одна из популярных причесок 60-х годов
Безумный объем требовал огромного количества лака для волос
Чья прическа победит?
Начес до небес и кокетливые завитки
Вариант «бабетты» – начес и объем на макушке
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Оригинальные прически 60-х годов XX столетия
В 1960-х девушки всего мира мечтали быть похожими на Долли Партон, Бриджит Бардо или Присциллу Пресли, а потому делали невероятно высокие начёсы и укладывали просто умопомрачительные букли. Сегодня, разглядывая фотографии того времени, трудно представить себе, что это было модным. И всё же это всё было…
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