Копченая и вяленая. Какими бывают колбасы и чем они отличаются

Перед вами инфографика, которая поможет разобраться в видах колбас.







Мир колбас – необычайно широк и разнообразен, хотя казалось бы фарш в оболочке, вот и все. Тем не менее, каждый магазин мясных деликатесов предлагает по меньшей мере два десятка различных наименований. Тут и вареные, и копченые, и вяленые колбасы.

Варено-копченые колбасы

Сырокопченые и сыровяленые колбасы