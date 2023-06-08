Для любителей экстрима: заброшенная десятилетиями рыбацкая деревня снова привлекла людей

Как выглядела деревня Хоутоу Ван в 90-х гг. прошлого века и какой стала сейчас (Китай). | Фото: curious-world.ru/ billionnews.ru, © Jane Qing.

Всего лишь за три десятилетия школа, больница и жилые дома превратились в зеленый оазис ( Хоутоу Ван, Китай). | Фото: mydiscoveries.ru/ © Jane Qing.







Заброшенная рыбацкая деревня на острове Гуки стала привлекательным туристическим маршрутом (Хоутоу Ван, архипелаг Shengsi). | Фото: pridiord.blogspot.com/ © Jane Qing.

Благоприятные климатические условия стали причиной того, что дома очень быстро превратились в «плющевый» сад (Houtouwan, Китай). | Фото: pridiord.blogspot.com/ bigpicture.ru, © Jane Qing.

Пустые глазницы окон вызывают зловещий холодок (Houtouwan, Китай). | Фото: bigpicture.ru/ mydiscoveries.ru, © Jane Qing.

Поглощенная роскошной зеленью рыбацкая деревня снова привлекает людей (Houtouwan, Китай). | Фото: pridiord.blogspot.com/ © Jane Qing.