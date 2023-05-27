Дыры в Земле

Время от времени в разных уголках планеты появляются провалы, проседания грунта и даже странные огромные дыры, способные поглотить автомобили и даже целые здания.
Небольшой обзор дыр в Земле, природных и рукотворных, образовавшихся в разные годы.
Провал на дороге в итальянском городе Галлиполи, 30 марта 2007 года. (Фото Fabio Serino | Reuters):
Провал на дороге в Сан-Себастьяне, 12 марта 2008. (Фото Vincent West | Reuters):
Самые глобальные и частные проседания почвы наблюдаются в Китае. Эта дыра в Земле образовалась в июне 2010 года в провинции Хунань, ее размеры: диаметр — 150 метров, глубина — 50 метров. Причины ее появления неясны. (Фото Stringer | Reuters):
Еще одна дыра на дороге в городе Чанчунь в провинции Цзилинь, 29 мая 2011. Под землю ушел грузовик. (Фото China Daily | Reuters):
В Ханчжоу, провинция Чжэцзян неожиданно рухнула часть моста. Один водитель погиб, другой успел выпрыгнуть, когда его грузовик полетел вниз. (Фото China Daily | Reuters):
Этот провал на дороге образовался 25 августа 2000 года в административном центре индийского штата Андхра-Прадеш, городе Хайдарабаде:
25 ноября 2003 года в центре Лиссабона (Португалия) припаркованный автобус неожиданно стал уходить под землю. Причиной всему стала образовавшаяся на проезжей части глубокая дыра. (Фото Jose Manuel Ribeiro | Reuters):
Провал на шоссе в Северном Китае образовался 28 марта 2006: 100 метров в длину, 10 метров в ширину и 10 метров в глубину. (Фото China Daily | Reuters):
В немецком городке Нахтерштедт обвалился 350-метровый участок берега около озера. Два дома рухнули вниз, трое людей пропали без вести. (Фото Handout | Gemeindeverwaltung Nachterstedt):
Неожиданный провал образовался на дороге в городе Сиань, провинция Шэньси. Размеры: около 6 метров в глубину, 15 метров в длину и 10 метров в ширину. (Фото China Daily | Reuters):
Провал в американском городе Сан-Диего. Дыра, размерами 250 метров в длину, 12 метров в ширину и 20 метров в глубину появилась из-за прорыва дренажной трубы под землей:
Испанский городок Кастельдефельс, 9 октября 2002. (Фото Gustau Nacarino | Reuters):
30 апреля 2004 года в Рио-де-Жанейро прорвало водопровод и на дороге образовалась большая дыра, заполненная водой. Этому автомобилю не повезло. (Фото Bruno Domingos | AP):
7 сентября 2008 года в городе Гуанчжоу в провинции Гуандун образовался большой провал на дороге (15 метров в диаметре и 5 метров в глубину). (Фото China Daily | Reuters):
Рухнувшая в пропасть часть дороги на Тенерифе, Канарские острова, Испания, 23 ноября 2009. (Фото Santiago Ferrero | Reuters):
Фото 1. 1-го ноября 2010 года в центре немецкого города Шмалькальден появилась дыра в Земле, больше похожая на метеоритный кратер, размером 30 на 40 метров. Между прочим у нас уже была статья «Метеоритные кратеры на Земле, которые можно посетить». (Фото Alex Domanski | AP):
Фото 2. Вид с воздуха на дыру в центре немецкого города Шмалькальден:
Красивая воронка на шоссе недалеко от столицы Венесуэлы — Каракаса. (Фото Miranda Government | Handout | Reuters):
Фото 1. В Гватемала-Сити образовалась гигантская дыра идеально круглой формы. (Фото Stringer | Reuters):
Фото 2. Размеры этой дыры в Земле: диаметр — 18 метров, глубина — 100 метров. В момент образования она поглотила 3-этажное здание. Причины ее появления до сих пор неизвестны.
Фото 1. Большая голубая дыра расположена в центре атолла Лайтхаус-Рифа в составе Белизского барьерного рифа. Дыра представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 305 м, уходящую на глубину 120 метров.
Фото 2. Голубая дыра стала известна благодаря знаменитому французскому исследователю Жак-Иву Кусто, который включил её в список 10 лучших мест в мире для дайвинга.
Рукотворные дыры в Земле
Фото 1. Бингем-Каньон является одним из крупнейших карьеров в мире. Здесь ведётся разработка гигантского меднопорфирового месторождения в Северной Америке открытым способом. Попробуйте оценить его размер по многочисленным автомобильным дорогам около и внутри карьера. (Фото Michael Lynch):
Фото 2. Бингем-Каньон — крупнейшее антропогенное (выкопанное человеком) образование в мире по состоянию на 2008 год имело следующие размеры: 1.2 км глубиной, 4 км в ширину и охватывает площадь 7.8 кв.км.
Фото 1. Кимберлитовая трубка «Мир» — карьер, расположенный в городе Мирный, Якутия. Здесь добывают алмазы.
Фото 2. Карьер имеет глубину 525 метров и диаметр 1.2 км
Кимберлитовая трубка «Большая дыра». Огромный недействующий алмазный рудник в городе Кимберли (ЮАР). Считается, что это наибольший карьер, разработанный людьми без применения техники. Ширина «Большой дыры» составляет 463 метра. Дыра в Земле была вырыта на глубину 240 метров, но затем была засыпана до глубины 215 метров. Сейчас дно дыры заполняет вода, ее глубина составляет 40 метров.
Фото 1. Самая большая рукотворная дыра — крупнейший в мире водосток. Расположена она в озере Берриесса в Калифорнии около плотины:
Фото 2. Труба имеет форму конуса: диаметр входного отверстия составляет — 21.6 метров, глубина воронки — 21 метр:
Фото 3. (Фото Jeff Carlson):
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