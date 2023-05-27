Дыры в Земле

Время от времени в разных уголках планеты появляются провалы, проседания грунта и даже странные огромные дыры, способные поглотить автомобили и даже целые здания.



Небольшой обзор дыр в Земле, природных и рукотворных, образовавшихся в разные годы.







Провал на дороге в итальянском городе Галлиполи, 30 марта 2007 года. (Фото Fabio Serino | Reuters):







Провал на дороге в Сан-Себастьяне, 12 марта 2008. (Фото Vincent West | Reuters):







Самые глобальные и частные проседания почвы наблюдаются в Китае. Эта дыра в Земле образовалась в июне 2010 года в провинции Хунань, ее размеры: диаметр — 150 метров, глубина — 50 метров. Причины ее появления неясны. (Фото Stringer | Reuters):







Еще одна дыра на дороге в городе Чанчунь в провинции Цзилинь, 29 мая 2011. Под землю ушел грузовик. (Фото China Daily | Reuters):







В Ханчжоу, провинция Чжэцзян неожиданно рухнула часть моста. Один водитель погиб, другой успел выпрыгнуть, когда его грузовик полетел вниз. (Фото China Daily | Reuters):







Этот провал на дороге образовался 25 августа 2000 года в административном центре индийского штата Андхра-Прадеш, городе Хайдарабаде:







25 ноября 2003 года в центре Лиссабона (Португалия) припаркованный автобус неожиданно стал уходить под землю. Причиной всему стала образовавшаяся на проезжей части глубокая дыра. (Фото Jose Manuel Ribeiro | Reuters):







Провал на шоссе в Северном Китае образовался 28 марта 2006: 100 метров в длину, 10 метров в ширину и 10 метров в глубину. (Фото China Daily | Reuters):







В немецком городке Нахтерштедт обвалился 350-метровый участок берега около озера. Два дома рухнули вниз, трое людей пропали без вести. (Фото Handout | Gemeindeverwaltung Nachterstedt):







Неожиданный провал образовался на дороге в городе Сиань, провинция Шэньси. Размеры: около 6 метров в глубину, 15 метров в длину и 10 метров в ширину. (Фото China Daily | Reuters):







Провал в американском городе Сан-Диего. Дыра, размерами 250 метров в длину, 12 метров в ширину и 20 метров в глубину появилась из-за прорыва дренажной трубы под землей:







Испанский городок Кастельдефельс, 9 октября 2002. (Фото Gustau Nacarino | Reuters):







30 апреля 2004 года в Рио-де-Жанейро прорвало водопровод и на дороге образовалась большая дыра, заполненная водой. Этому автомобилю не повезло. (Фото Bruno Domingos | AP):







7 сентября 2008 года в городе Гуанчжоу в провинции Гуандун образовался большой провал на дороге (15 метров в диаметре и 5 метров в глубину). (Фото China Daily | Reuters):







Рухнувшая в пропасть часть дороги на Тенерифе, Канарские острова, Испания, 23 ноября 2009. (Фото Santiago Ferrero | Reuters):







Фото 1. 1-го ноября 2010 года в центре немецкого города Шмалькальден появилась дыра в Земле, больше похожая на метеоритный кратер, размером 30 на 40 метров. Между прочим у нас уже была статья «Метеоритные кратеры на Земле, которые можно посетить». (Фото Alex Domanski | AP):







Фото 2. Вид с воздуха на дыру в центре немецкого города Шмалькальден:







Красивая воронка на шоссе недалеко от столицы Венесуэлы — Каракаса. (Фото Miranda Government | Handout | Reuters):







Фото 1. В Гватемала-Сити образовалась гигантская дыра идеально круглой формы. (Фото Stringer | Reuters):







Фото 2. Размеры этой дыры в Земле: диаметр — 18 метров, глубина — 100 метров. В момент образования она поглотила 3-этажное здание. Причины ее появления до сих пор неизвестны.







Фото 1. Большая голубая дыра расположена в центре атолла Лайтхаус-Рифа в составе Белизского барьерного рифа. Дыра представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 305 м, уходящую на глубину 120 метров.







Фото 2. Голубая дыра стала известна благодаря знаменитому французскому исследователю Жак-Иву Кусто, который включил её в список 10 лучших мест в мире для дайвинга.







Рукотворные дыры в Земле