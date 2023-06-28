Проклятие древней Помпеи: Почему туристы массово возвращают украденные артефакты

Древний римский город Помпеи был построен у подножия Везувия. В 79 году нашей эры произошла страшная трагедия — спящий вулкан извергся. В результате этой катастрофы погибло более двух тысяч человек. Каждый год Помпеи посещают сотни тысяч туристов со всех уголков планеты. Очень многие люди не могут побороть соблазн взять себе что-нибудь на память в качестве сувенира. Чаще всего похищают фрагменты мозаик и керамики. Впоследствии воры возвращают похищенные артефакты в музей, прилагая письма с извинениями. Все они утверждают, что их преследует «проклятие Помпеи»...
Музей, где демонстрируются похищенные легкомысленными туристами, а затем возвращённые артефакты, пополняется постоянно. Современные воры отправляют украденное обратно, в надежде избавится от преследующих их несчастий. Похоже, что в этом трагическом городе и правда может существовать проклятие!
Древний римский город Помпеи.
Столько бед натворил вулкан, который вот так мирно спит.
Одна из последних посылок привлекла внимание прессы. Однажды некий турагент прибыл в полицейский участок с посылкой и письмом. Это были похищенные фрагменты керамики и мозаика из Помпеи. Письмо было от канадки по имени Николь.
Картина «Последний день Помпеи», 1833, Карл Брюллов.
Женщина рассказала, что в 21 год она посетила Помпеи и решила увезти домой сувенир оттуда на память. Николь пишет, что была тогда слишком молода и глупа. Сейчас ей тридцать шесть и на протяжении всех этих лет её и её семью просто преследуют беды и неудачи.
Украденные Николь артефакты.
Письмо женщины, где она излагает трагическую историю своей жизни.
Вначале она тяжело заболела, у неё обнаружили рак груди. Потом семью настигли финансовые проблемы, которые до сих пор не разрешились. Николь обвиняет во всём предметы, которые она вывезла из Помпеи. «Я прошу прощения у богов», - написала она в своём письме.
Женщина напрямую связывает боль и страдания жителей Помпеи со своими собственными несчастьями. Она попыталась всё исправить таким образом. Также Николь написала о том, что желает вернуться в погибший город и попросить прощения лицом к лицу.
Женщина проходит мимо статуи на Форуме в Археологическом парке Помпеи.
Услышат ли её слова давно умершие жертвы Везувия - вопрос к высшим силам. 79 год нашей эры был роковой датой в истории человечества. Извергшийся вулкан уничтожил ландшафт и убил людей разлившейся лавой, расплавленными камнями и смертоносным газом.
Трагедия произошла в 79 году нашей эры.
Помпеи и соседний Геркуланум вошли в историю как места смерти и разрушения. По иронии судьбы тогда были времена бума развития этого региона. Там были весьма богатые и плодородные чернозёмы. Это, конечно, было связано с предыдущими извержениями, о чём жители узнали только тогда, когда было уже слишком поздно.
Название города до сих пор является символом трагедии и катастрофы.
Человеческие останки в Помпеях не могут говорить. Археологические свидетельства показывают, как они жили… и, к сожалению, как они встретили свой трагический и печальный конец.
Погибших продолжают находить при раскопках города.
В конце прошлого года появилась новость о том, что были обнаружены тела хозяина и его раба, лежащими ниц в пещере. Скорее всего люди пытались скрыться от гнева Везувия. К сожалению, они не смогли избежать своей огненной судьбы. Детали одежды были обнаружены посредством гипсовых слепков. Учёные сделали их, используя отпечатки тел в золе, как форму.
Туристы легкомысленно берут себе сувениры на память, не думая о последствиях.
В 2015 году суперинтендант Массимо Осанна, директор археологического парка в Помпеях, продемонстрировал публике полученные им обратно украденные туристами артефакты и их письменные извинения. Учитывая массовость краж, которые происходят на территории Помпеи, решено было создать постоянную выставку этих предметов и связанных с ними раскаяний.
В парке открыли даже музей возвращённых артефактов и писем, которыми их сопроводили.
Коллекция включает огромное количество возвращённых артефактов и писем с горестными историями о проклятии. Она представляет собой уникальную достопримечательность. Были случаи, когда наследники отправляли то, что украли их родители. По словам этих людей, ответственность тяжким грузом лежала на их совести.
Многие воспринимают угрозу проклятия уж слишком серьёзно.
Очень многие относятся к угрозе проклятия слишком серьёзно. Часто также люди становятся жертвами собственного воображения и фантазий. Например, возвращение пропавшей без вести ещё в 1987 году бронзовой статуи помпейского банкира Сесилио Джокондо.
Вор выражал в письме страх и сожаление, ссылаясь на всевозможные несчастья в семье. Как оказалось же, волноваться не стоило... На самом деле это была всего лишь репродукция!
Помпезная историческая картина, снятая в Голливуде, под одноимённым названием.
Одна семейная пара, назвавшаяся как Аластейн и Кимберли взяли камни из Помпеи и самого вулкана. В письме, где они излили всё сердечное раскаяние, говорится: «Мы очень сильно сожалеем. Пожалуйста, простите нас за этот ужасный поступок».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии