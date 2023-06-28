Проклятие древней Помпеи: Почему туристы массово возвращают украденные артефакты







Древний римский город Помпеи.

Столько бед натворил вулкан, который вот так мирно спит.

Картина «Последний день Помпеи», 1833, Карл Брюллов.

Украденные Николь артефакты.

Письмо женщины, где она излагает трагическую историю своей жизни.

Женщина проходит мимо статуи на Форуме в Археологическом парке Помпеи.

Трагедия произошла в 79 году нашей эры.

Название города до сих пор является символом трагедии и катастрофы.

Погибших продолжают находить при раскопках города.

Туристы легкомысленно берут себе сувениры на память, не думая о последствиях.

В парке открыли даже музей возвращённых артефактов и писем, которыми их сопроводили.

Многие воспринимают угрозу проклятия уж слишком серьёзно.

Помпезная историческая картина, снятая в Голливуде, под одноимённым названием.