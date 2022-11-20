Что читает Примадонна: 5 любимых книг и авторы, к которым постоянно возвращается Алла Пугачёва

На протяжении многих лет любовь к чтению вообще и к книгам в частности считается одной из самых полезных привычек. Не так давно супруг Аллы Пугачёвой рассказал о её литературных пристрастиях, но сама Примадонна ещё в 1987 году в беседе с известным писателем Юлианом Семёновым говорила о любимых писателях и поэтах. Надо сказать, что с тех пор этот список не сильно изменился, скорее, он просто слегка дополнился. Кстати, уже в то время Алла Борисовна призналась: новые произведения она читает только по рекомендации кого-то из знакомых, а вот к любимым авторам может возвращаться бесконечно.
Константин Коровин, «То было давно... там... в России...»
Константин Коровин, «То было давно... там... в России...»
Издание включает в себя полное литературное наследие известного художника, куда вошли его мемуары, опубликованные ранее в эмигрантских изданиях в Париже, рассказы, воспоминания о Фёдоре Шаляпине, а ещё письма Константина Коровина, которые раньше никогда не печатались. За годы эмиграции блестящий живописец и театральный декоратор написал более 400 рассказов. Именно этот двухтомник Максим Галкин назвал настольной книгой Аллы Пугачёвой. Она постоянно возвращается к нему, хотя, кажется, знает уже почти наизусть. Кстати, в своей беседе с Юлианом Семёновым в 1987 году Алла Борисовна говорила о том, что её любимой книгой в тот момент была «Константин Коровин вспоминает». Именно в ней она всегда находила мудрые мысли и советы. Можно с уверенностью сказать, что любовь к литературному творчеству известного художника у актрисы очень давняя.
Жаклин Сюзанн, «Долина кукол»
Жаклин Сюзанн, «Долина кукол».
На втором месте по значимости на сегодня у Примадонны стоит так называемый «роман с ключом» от американской писательницы Жаклин Сьюзан. Подобные произведения обрели популярность ещё в Испании XVI века и Франции XVII века, а «ключ» их состоял в том, что за условными литературными персонажами скрывались придворные того времени. Часто к книге полагался «ключ», то есть список с указанием того, кто под каким образом зашифрован. К «Долине кукол» ключ не полагался, но изначально считалось, будто в Нили О’Харе скрывалась Джуди Гарленд, в образе Дженнифер – Кэрол Лэндис, а за Элен Лоусон пряталась звезда бродвейских мюзиклов Этель Мерман. Алла Борисовна часто проводит аналогии между героями романа Жаклин Сьюзан и отечественными представителями шоу-бизнеса. По мнению Аллы Борисовны, несмотря на то, что роман был написан ещё в 1966 году, он по-прежнему остаётся очень актуальным.
Андрей Платонов, «Епифанские шлюзы»
Андрей Платонов, «Епифанские шлюзы».
Во время разговора с Юлианом Семёновым Алла Пугачёва призналась: ей внезапно открылся Андрей Платонов. Правда, в то время все плакали над его рассказом «Возвращение», ей же больше всего понравилась повесть «Епифанские шлюзы», которая была написана в «приключенческих романтических тонах». За счёт этого она легче воспринимается читателем, чем другие произведения автора, относящиеся к позднему творчеству. Действие повести разворачивается в начале XVIII века в России, в окружении царя Петра I, а главной темой произведения является засуха в тамбовских землях и борьба с ней.
Леонид Андреев, «Иуда Искариот»
Леонид Андреев, «Иуда Искариот».
Повесть Леонида Андреева Алла Пугачёва перечитывала несколько раз и считает её довольно страшным, но от этого не менее притягательным произведением. «Иуда Искариот» оказывает на читателя очень мощное воздействие своей парадоксальностью и эмоциональной насыщенностью. Автор пытается понять и объяснить причины поступков Иуды Искариота, раскрыть его личность и одновременно исследовать психологию предательства. В результате перед читателями предстаёт глубочайшая духовная драма отдельного человека, способного на любые жертвы ради любви.
Виктор Шкловский, «О Маяковском»
Виктор Шкловский, «О Маяковском».
В своей беседе с Юлианом Семёновым Алла Пугачёва упомянула о том, что любит воспоминания Шкловского о Маяковском, да и вообще подобные книги ей оказались гораздо ближе беллетристики. Книга на самом деле достойна внимания читателей. Она показывает «певца революции» совсем с другой стороны, позволяет увидеть в нём человека, а не пламенного революционера и борца, понять его самого и те мысли, которые он пытался донести до читателей.
Любимые авторы
Алла Пугачёва.
Вообще Алла Борисовна Пугачёва читать очень любит. Фактически она не расстаётся с книгами и приучает к чтению своих детей, Гарика и Лизу. Для них она выбирает произведения Николая Носкова и Джанни Родари. Сама же Примадонна очень любит творчество Михаила Булгакова, но в то время, когда он стал «модным», певица перестала говорить о своей особой расположенности к писателю из опасения, что её сочтут неискренней, словно каждый культурный человек должен любить Булгакова. Но его она считает поистине грандиозным автором.
Алла Пугачёва.
В юности певица очень любила Антуана де Сент-Экзюпери и Александра Грина, позже им на смену пришёл Кафка, она даже подумывала о том, какой фильм можно было бы снять со всякими превращениями и полной фантасмагорией. А ещё на протяжении всей жизни певицу сопровождают стихи. Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева, – этих авторов можно без преувеличения назвать самыми любимыми.
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