Что читает Примадонна: 5 любимых книг и авторы, к которым постоянно возвращается Алла Пугачёва

Константин Коровин, «То было давно... там... в России...»

Константин Коровин, «То было давно... там... в России...»

Жаклин Сюзанн, «Долина кукол»

Жаклин Сюзанн, «Долина кукол».

Андрей Платонов, «Епифанские шлюзы»

Андрей Платонов, «Епифанские шлюзы».

Леонид Андреев, «Иуда Искариот»

Леонид Андреев, «Иуда Искариот».

Виктор Шкловский, «О Маяковском»

Виктор Шкловский, «О Маяковском».

Любимые авторы

Алла Пугачёва.

Алла Пугачёва.