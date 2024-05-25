Как быстро избавиться от накипи в чайнике

Рассказываем, как избавиться от раздражающей белой накипи и продлить жизнь чайнику.







Один из самых эффективных способов борьбы с накипью в чайнике — это белый уксус. Однако он нравится не всем хозяйкам из-за резкого запаха, от которого не всегда получается избавиться. То же можно сказать и о химикатах — да, они уберут накипь, но еще долго будут оставаться в чайнике.

Что надо сделать?

Из чего состоит накипь?

Как работает этот способ?

Чем опасна накипь на чайнике — мифы и правда

На этот случай эксперты по уборке советуют достойную и натуральную альтернативу — лимонную кислоту.Берем 2 ст. л. лимонной кислоты в порошкеСыпем в чайник и заливаем 200 мл водыДоводим чайник до кипения и промываем проточной водойЛюбая вода — фильтрованная или нет — содержит какое-то количество солей, металлов и углекислого газа. Когда мы кипятим воду, то эти микроэлементы отделяются от воды и остаются в посуде. Со временем они наслаиваются друг на друга и образуют заметный глазу белый слой накипи.Лимонная кислота помогает за счет своих естественных свойств растворять любые загрязнения. Она проникает в структуру накипи и удаляет ее с поверхности чайника. То же лимонная кислота делает и с пятнами на одежде, и с пыльными поверхностями. Чтобы избавиться от запаха и грязи на кухонном столе или гарнитуре: смешайте 2 ст. л. лимонной кислоты с водой в пульверизаторе, распылите на грязную поверхность и протрите влажной тряпкой.Это одновременно и миф, и правда. Накипь в небольшом количестве не приведет к тяжелым последствиям. Но постоянное потребление воды с накипью приводит к отложению в организме металлов и солей (из которых и состоит накипь). Так что прочищать чайник стоит каждый раз, когда вы замечаете внутри него белый налет.Это однозначно миф. Если вы наливаете в чайник неочищенную воду из под крана, то, конечно, внутри него образуется накипь. Если же вы будете использовать только фильтрованную воду, то накипь будет минимальной, либо ее не будет вовсе.А вот это, к сожалению, правда. Как мы говорили, накипь состоит из соли и металлов — а это довольно агрессивные вещества. Они разъедают структуру чайника и приводят к его заржавению. Пить из ржавой посуды вредно для здоровья, так как чайники сейчас делают не из чистого железа, а из сплавов с химикатами, которые откладываются в организме