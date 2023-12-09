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«Молчание увеличивает волю». Потрясающая притча

Кто умеет молчать, тот обладает наивысшей мудростью. Ум все время пытается нам навязать эмоции, благодаря которым мы часто говорим то, чего бы не сказали в спокойном состоянии. Молчание — это самое сильное оружие против глупости.

Рассказываем мудрую притчу о том, насколько важно уметь молчать. Читайте, раздумывайте и наполняйтесь мудростью вместе с нами.



— Старик, дай мне упражнение.
— Молчи.
— Не понял.
— Упражнение такое. Молчи. Не говори ничего круглые сутки напролёт.
— Ну, молчать, это не трудно.
— А ты попробуй. Когда я попробовал, то через пол часа начал говорить, а потом вспоминал и закрывал руками рот. Так продолжалось всё время. И потом наступали моменты, когда хотелось говорить, возражать, отвечать, но я должен был молчать. Потом я понимал, что в большинстве случаев и говорить не нужно. И моё молчание даже приносило спокойствие. Меньше споров, ссор, конфликтов. Потом я уже начал привыкать. Молчание — это аскеза и она даёт свои плоды. Оно увеличивает волю. Попробуй.

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