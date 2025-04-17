Битва на пластиковых яйцах: как отмечают Пасху в США

В США блок из 12 настоящих яиц стоит 8 долларов (640 рублей), так что играть и шутить с ними недешево.

фото: Олег Павлов/ГлагоL

Идет Страстная Седьмица. Заканчивается Великий Пост и приближается Пасха. В эти дни даже не особо религиозные люди в России стараются не есть мясного и сдобного, приводят в порядок свои помыслы.

Россиянин Иван Четвериков, проживающий сейчас в Чикаго, рассказал, что Пасху отмечают, конечно же, и американцы, но относятся к ритуалам, с ней связанным, если не проще, то легче.

«Молодые ребята могут устроить пасхальную вечеринку и на Вербное воскресенье, например. Главное, собрать веселую компанию и заготовить сюрпризы для хорошего настроения. Мой друг Джош приглашал меня на такую в прошедшее воскресенье. Почему не стал ждать дня Пасхи? Он уезжал в другой город и в следующее воскресенье его в Чикаго не будет. Но возможность встретиться с друзьями и пообщаться в пасхальную неделю здесь не упускают. Как раз эта традиция сохраняется неукоснительно. И это важная часть праздника Пасхи», — рассказал о своих наблюдениях Иван Четвериков.

Вся компания собралась на крыше, в городе небоскребов много обустроенных мест именно на крышах. Можно подняться, и тебя точно никто не прогонит. Для вечеринки в самый раз.

«Все было очень просто и весело. В пластиковых красочных яйцах были запрятаны мишура и сюрпризики в виде маленьких конфет-шоколадок. Разбивать здесь яйца принято о лоб друг друга. Просто стучишь и открываешь яйцо. И на товарища сыплется блестящий дождик или выпадает маленькая шоколадка. Было несколько рисковых ребят, которые разбивали о лоб друга настоящие яйца. Но этот продукт в Штатах нынче очень дорог», — рассказал Иван.

На днях в магазине Иван видел блок из 12 яиц за 8 долларов (640 рублей). Так что играть и шутить с ними недешево.

«Но, честно говоря, американцы по поводу крашеных вареных яиц не особенно заморачиваются. Заменяют шоколадными. Или пластиковыми, которые разрисовывают и заполняют внутри разными сюрпризами. Тоже интересно, надо сказать», — делится впечатлениями Иван.

Пасхальным животным в Штатах является зайчик или кролик. Эта традиция вообще восходит к языческой богине весны и плодородия Эстер. Ее имя на разных языках звучит по-разному. По одному из поверий она была с кроличьей головой, по другому – ее сопровождал заяц или кролик. Так что выпечку в Штатах украшают фигурками именно этих животных. И вообще фигурки разной живности на Пасху здесь любят. Куличей в Штатах не пекут. Здесь праздничными являются, например, печеньки с шапочкой — из миндальной муки, очень похожие на ленинградские.

фото предоставлено Иваном Четвериковым

Однажды Ивану посчастливилось отмечать Пасху в Нью-Йорке с другом, который ходит там в церковь. Вот там традиций и ритуалов, связанных с Пасхой, было побольше. Собралось очень много народа с детьми. Устраивали игры с поиском специально спрятанных кроликов и крашеных яиц. Дети старались вовсю. Собирали угощение, в итоге, каждый к концу торжества мог похвастать увесистым кульком сладостей и призов.

«Как-то невольно вспомнилась Пасха в России. Когда мне было лет 7, мама возила меня в деревню, где похоронены ее родные. Как раз была Пасха. И в этот день там принято не только праздновать, но и ходить на кладбище, поминать усопших родственников. Все собрались у могилок родных. Общались, поминали. «Христос Воскресе» — «Воистину Воскресе» неслось отовсюду. Детям у каждого такого импровизированного стола давали конфеты – поминать. У нас, детей, тогда тоже много сладостей набралось. Параллели, конечно, есть. Но в России это все-таки более глубокий ритуал с серьезной отсылкой к прошлому, корням. В России ко многому относятся серьезнее», — заметил Иван.

А еще в Штатах главным блюдом на Пасху является барбекю. Это выход на природу и готовка мяса на открытом огне. И тут тоже параллели очевидны – шашлыки в пасхальный день и в России очень популярны и любимы. Ну, а главная параллель всех пасхальных торжеств – это встречи с родными и друзьями. И вот эти традиции любят везде.